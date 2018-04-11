马云华尔街日报刊文：贸易战扼杀就业、机会和希望

新浪科技讯 4月11日下午消息，《华尔街日报》今日刊发阿里巴巴董事局主席马云署名文章——《贸易战：扼杀就业、机会和希望》。在美国政府有意挑起贸易战的背景下，马云以致力于连接中美企业和市场的企业家视角展开论述：“贸易逆差”是个错误的问题，贸易战是根本错误的手段，最终受伤害的是美国农户和中小企业家。马云向特朗普政府提出关键问题：美国是否要放弃进入中国这个全球最大消费市场的巨大历史机会？

马云提出的问题正击中美国政商界连日来辩论的焦点：贸易战会对美国的就业与出口带来什么损害。内布拉斯加州的共和党参议员本·萨斯 （Ben Sasse）在最近一份声明中即表示：特朗普政府的方法是对美国农业“放了一把火”。

马云同时分析： 把“贸易逆差”当作一个伤害经济的问题，本身就是一个错误。他论证说：中国的制造业对美国来说是“贸易逆差”，但是美国的服务业对中国何尝不是“贸易逆差”？同时，由于30年来鼓励制造业外包，留下创新、技术和品牌的经济政策，美国公司拿走了大部分利润，美国事实上拥有世界上最大的利润顺差。

美国2018年3月公布的失业率仅为4.1%，为十七年来的新低，马云以此举例说：今天美国的经济指标至少说明一个事实，中美之间的“贸易逆差”对美国经济似乎并不是坏事。

马云将贸易战定义为由“贸易逆差”这个错误问题导致的错误手段，并将带来错误结果。中国这个世界最大的消费市场，是今天摆在美国面前的巨大机会。马云以此发问：恰恰在这个机遇到来之时，美国政府决定发起史无前例的贸易战，美国是要通过这种方式来放弃这个巨大的机会吗？

在文章最后，马云也同时表达了他对于未来20年中美两国乃至世界经济的信心，并重申了阿里巴巴为中小企业争取利益的立场。他说：改变贸易保护主义的现状道阻且长，但不管是不是真的会有一场贸易战，阿里巴巴都将继续“让天下没有难做的生意”的使命，通过自己拥有5亿中国消费者的电商平台，让中小企业掌握自己生意的未来。

以下为马云文章全文：

贸易战：扼杀就业、机会和希望

特朗普降低企业税率的政策的确有益美国经济，不过这次发动对中国的贸易战，我看不到对美国经济有半分好处。

中国是制造业的顺差 美国是服务业的顺差

首先，把“贸易逆差”当作一个伤害经济的问题，本身就是一个错误。

各个经济体总是生产自己擅长的商品，进口那些自己不擅长的，“贸易逆差”就这样出现了。中国的制造业对美国来说是“贸易逆差”，但是美国的服务业对中国何尝不是“贸易逆差”！

更何况，中国从贸易顺差中挣到的钱，买成国债又回到了美国，所以美国今天才能用如此低的利率使用中国的资金，来帮助美国经济保持一个良好的增长率。

说到就业，美国公布的2018年3月失业率仅为4.1%，这是十七年来的新低。

所以，今天美国的经济指标至少说明一个事实，中美之间的“贸易逆差”对美国经济似乎并不是坏事！

中国是收入的顺差 美国是利润的顺差

其实美国过去30年执行的经济政策，如果用一句话来概括，那就是鼓励美国公司将劳动密集型的制造业外包到中国和其他亚洲国家，把创新、技术和品牌等等最有价值的部分留在美国。

对于这一美国主导的全球化，中国积极拥抱，结果是中国成为世界最大的制造业出口国；美国消费者享受到了低价产品和服务。中国拥有巨大的贸易顺差；美国公司拿走了大部分利润。

但是在计算中美贸易平衡时，美国跨国公司的利润，却从来没被统计进去。

苹果手机就是最好的例子。苹果公司在加州开发专利芯片和操作系统，由中国生产商把韩国生产的部件组装成成品，当韩国和中国从销售配件和组装成品中得到一些微利时，美国拿走了几乎全部的利润。苹果公司每年挣取利润达到480亿美元。

如果说中国拥有了世界上最大的收入的顺差，那么应该说事实上美国拥了世界上最大的利润的顺差。

贸易战根本上是个错误的方法

2001年加入WTO之后，中国不仅经济上从全球化中获益，更重要的是中国从全球化中获得了全新的开放观。

中国有3亿中产阶层，相当于美国全部人口，居民收入在以接近两位数的速度增长。中国的消费升级规模巨大，正驱动中国从全世界吸引进口商品。习近平主席去年在达沃斯世界经济论坛上的讲话中提到，中国将在接下来的五年进口8万亿美元的商品。

进入这个世界最大的消费市场，是今天摆在美国面前的巨大机会。

但是，恰恰是在这个机遇到来之时，美国政府决定发起史无前例的贸易战，美国是要通过这种方式来放弃这个巨大的机会吗？

错误的结果

事实上，“贸易逆差”是个错误的问题，而贸易战根本就是一个错误的手段，只会带来错误的结果，最终受伤害的是农民和中小企业。

中国政府已公布了对包括大豆等农产品在内的美国商品加征关税的计划。中国是美国大豆最大的出口市场，年出口额140亿美元，占美国大豆出口份额的65%。贸易战的结果，受害者首当其冲是美国的农户和中小企业者。这本身就远远背离了特朗普保护就业的初衷！

我之所以对他们感同身受，是因为去年阿里巴巴在底特律举办美国中小企业峰会，我就和他们在一起。他们从美国各地赶来，了解如何通过阿里巴巴进入中国巨大的消费市场，明白这是他们可以掌握的自己生意的未来。

对他们来说，中国消费市场意味着就业、机会和希望。所以，不管是不是真的会有一场贸易战，阿里巴巴都将通过自己拥有5亿中国消费者的电商平台，继续我们“让天下没有难做的生意”的使命，帮助美国小企业和农户触达中国消费者。

但是要真正改变今天贸易保护主义的现状，道阻且长。

不过，无论今天遇到何种困难，我对中美之间的未来20年充满信心，对世界经济的未来充满信心。