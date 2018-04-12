微商区块链成诈骗新马甲 日均新增传销平台约30个

原标题：微商区块链成网络诈骗新马甲 日均新增传销平台约30个

来源：证券日报

公式本报记者 贺 骏

在拼多多、区块链等日趋火爆的同时，在社交电商、科技金融热门概念的掩映下，大量不法行为也呈加速爆发之势。

日前，来自腾讯安全反诈骗实验室的数据显示，在目前所有的网络传销类型中，以金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多，其中金融投资理财类传销占比30%，沦为新型网络传销的主要模式。

数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，且每天新增识别传销平台30个左右。

对此，新近发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，2017年新出现的传销平台占比高达58%，超过之前的总和，可谓是“互联网传销元年”。

以已经崩盘的钱宝网为例，其宣称项目年化收益率高达50%以上，收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益，其中拉人头的推广收益占了很大比例，吸引了大量投资者蜂拥而至，涉案金额高达300亿元。

全国首例微信传销案——陈志华微信传销案，所谓的“亚洲催眠大师”陈志华，号称交59800元代理费，每天只要转发微信营销课程，拉更多人来听课，就能月入百万元。该案涉案人员达329人，涉案金额达461万元。

如今，打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城，开始成为传销的新变种。已被查处的浙江万家购物网，打着“满500返500”等幌子诱使他人入会和消费，实行层级计酬，涉案人员190万，金额高达240.45亿元。

《白皮书》指出，互联网传销打着创新的名义，利用新型社交媒体快速发展的势头并没有被有效遏制，通过网络发展下线，以移动支付、虚拟币等新型手法进行交易，都令监管难度大大增加。

除了国内的金融理财类传销组织，各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也鱼龙混杂，很多组织打着创新的幌子，许以高额回报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管，一旦崩盘或跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回，如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币等等。

《白皮书》指出，新型网络传销一方面存在传播快、地域分散、隐蔽性强等特点，需要在技术上采用创新的方案及时主动发现；另一方面，在监管政策、法律法规上也需要与时俱进，特别是针对新型网络传销新模式的盲区要及时填补。