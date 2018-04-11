新浪手机> 新机曝光> 华为新品发布盛典专题 > 正文

华为最贵旗舰手机明日发布 在此之前我们先全面了解

华为最贵旗舰手机明日发布 在此之前我们先全面了解
2018年04月11日 11:41 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 4月11日上午消息，明日华为新品发布会正式在中国上海举办，除了P20系列手机和保时捷版Mate RS手机之外，据传华为Matebook X Pro或将同时发布。届时新浪手机将全程直播此次发布会，点击链接观看全程直播：http://tech.sina.com.cn/zt_d/huaweip20/

　　再此发布会开始之前，这几款产品已经率先在海外市场发布，我们通过外媒评价一起回顾下这几款产品。

　　上个月底，华为在法国巴黎举行新品发布会，推出了三款手机，P20、P20 Pro和保时捷版Mate RS。

华为Mate RS华为Mate RS

　　其中保时捷设计版本的Mate RS更是汇集了华为所有最新的技术，它搭载了更先进的屏下指纹识别技术，大大增加了手机的屏占比，并且识别速度也相当快，这是一些国际大厂比如三星都没有配备这项技术。

　　华为Mate RS配备了徕卡三摄，由4000万的广角镜头+2000万的黑白镜头+800万的长焦镜头组成，支持3倍光学变焦和5倍混合变焦，夜景拍照十分出色。

　　同时该机是世界上第一款采用PCM微胶囊散热的智能手机，通过这项技术可以很好地控制手机的温度。

　　其他配置方面华为Mate RS保时捷设计正面采用6英寸OLED 2K曲面屏幕，搭载麒麟970芯片，以及4000mAh电池。

　　售价方面，Mate RS保时捷版256GB存储空间欧洲售价1695欧元（约合人民币13189元），512GB版本售价2095欧元（约合人民币16302元），两个版本都配备6GB RAM。

　　其实在产品方面，已经了解得差不多了，对于这次发布会来说最大的悬念就是在价格。新浪手机将全程直播此次发布会，一起揭晓答案。点击链接观看全程直播：http://tech.sina.com.cn/zt_d/huaweip20/

华为Mate RSP20
我要反馈
相关专题： 华为新品发布盛典
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有