华为最贵旗舰手机明日发布 在此之前我们先全面了解

新浪手机讯 4月11日上午消息，明日华为新品发布会正式在中国上海举办，除了P20系列手机和保时捷版Mate RS手机之外，据传华为Matebook X Pro或将同时发布。届时新浪手机将全程直播此次发布会，点击链接观看全程直播：http://tech.sina.com.cn/zt_d/huaweip20/

再此发布会开始之前，这几款产品已经率先在海外市场发布，我们通过外媒评价一起回顾下这几款产品。

上个月底，华为在法国巴黎举行新品发布会，推出了三款手机，P20、P20 Pro和保时捷版Mate RS。

华为Mate RS

其中保时捷设计版本的Mate RS更是汇集了华为所有最新的技术，它搭载了更先进的屏下指纹识别技术，大大增加了手机的屏占比，并且识别速度也相当快，这是一些国际大厂比如三星都没有配备这项技术。

华为Mate RS配备了徕卡三摄，由4000万的广角镜头+2000万的黑白镜头+800万的长焦镜头组成，支持3倍光学变焦和5倍混合变焦，夜景拍照十分出色。

同时该机是世界上第一款采用PCM微胶囊散热的智能手机，通过这项技术可以很好地控制手机的温度。

其他配置方面华为Mate RS保时捷设计正面采用6英寸OLED 2K曲面屏幕，搭载麒麟970芯片，以及4000mAh电池。

售价方面，Mate RS保时捷版256GB存储空间欧洲售价1695欧元（约合人民币13189元），512GB版本售价2095欧元（约合人民币16302元），两个版本都配备6GB RAM。

其实在产品方面，已经了解得差不多了，对于这次发布会来说最大的悬念就是在价格。新浪手机将全程直播此次发布会，一起揭晓答案。点击链接观看全程直播：http://tech.sina.com.cn/zt_d/huaweip20/