滴滴司机加价不成高速甩客 事后谎称乘客吸毒打司机

滴滴司机甩客成灌高速，称乘客在车上吸毒，还要求飙车，然而真相是……

来源：成都商报

滴滴打车从青城山到春熙路，然而一上车，司机就要求涨价150，被拒绝以后竟然直接把人下在了高速路上，事后还谎称乘客“在车上吸毒、殴打司机”。

4月1日，沈阳游客贾女士和朋友去往青城山游玩。“因为包车出现问题，当天下午回成都的时候我们只好自己打车。”下午5点前后，她通过滴滴打了个快车，“起点是青城山快铁站附近，终点是春熙路。”

软件估计车费164.2元。很快，一位司机接单前来，“是一辆白色的汽车。”贾女士向记者展示了订单截图，上面显示驾驶员系一名彭姓滴滴优享司机，该司机星级评分为4.8，已经接单2868单。

▲贾女士4月5日打滴滴快车预计行程截图

“我们刚坐上车，司机就说要加价。”

司机说那个时间去成都特别堵，要额外支付给他150元

因为着急回成都，贾女士就和朋友合计，先上车再说。

车上了成灌高速向成都方向行驶，期间因为觉得不合理，贾女士向司机提出在高速口就可以下车，“我们的想法是，这样不用进城，他的‘堵车加价’的借口就不成立。”

“他说不行，高速口下车要加100元钱。”贾女士回忆，司机让她们在这两种加价方案里选择，说着还把车停在了应急车道，“说不加价，我们就得在高速上下车。”

贾女士和同行的女伴有点害怕，但依然不能认同司机的做法，“我们只好在应急车道下车，然后司机就开走了。”

贾女士和朋友两人在成灌高速的应急车道上站了约一个小时，才被朋友接走。当时贾女士的定位显示，她们下车的位置距离成灌高速成都收费站出口还有约8公里。

▲贾女士的实际行程，到郫都区附近的高速上戛然而止

意 外

司机投诉乘客“吸毒、殴打”

“提出超速行驶要求”

由于滴滴出行的电话号码保护功能，记者未能联系上当事司机。联系滴滴出行方面后，9日下午5时许，一位工作人员给了记者反馈。她表示，查询贾女士的这段行程，发现该司机于当晚7：13分结束订单，结束订单的位置确实在成灌高速上。

不过，工作人员表示，结束订单后8分钟，司机曾通过软件投诉乘客，“司机称不记得乘客是几个人，但是乘客在车上吸毒，并且殴打司机，还提出超速行驶的要求。”工作人员介绍，司机的描述让事件性质提升至重大安全的调查级别，“我们需要继续核查。”

几乎是工作人员反馈的同时，贾女士告诉记者，她也收到滴滴出行客服人员的电话。“询问我在车上是否吸烟，和驾驶员有无肢体接触。”这让贾女士哭笑不得，她告诉记者，无论是司机声称的“吸毒” “殴打司机” “要求超速行驶”，还是客服人员询问的“吸烟” “肢体接触”，“都没有发生过”。

贾女士提出，印象中这辆车上有行车记录仪，“应该有车内交流的录音。”她希望司机能拿出行车记录仪的录音，“如果我人还在成都，肯定会选择报警。”

▲事发后，贾女士在滴滴出行客户端上向客服投诉截图

滴 滴

司机加价和甩客属实

还说谎，已封禁

约20分钟后，记者从滴滴出行方面得到新的反馈。

“我们对贾女士和朋友的不良体验深感抱歉。”工作人员告诉记者，经核实，司机确有加价行为并在中途结束订单，并且该司机此前投诉乘客的言论被核实为谎言。

“该司机的行为严重违反了平台司机服务管理规定，我们对司机进行了封禁处理。”

同时，她表示，滴滴已联系乘客返还车费、补偿乘客下一程车费并给予体验补偿。

“我要求司机向我和朋友道歉。”贾女士表示。对此，滴滴出行表示，客服方面只能“尽力促成”。

另一方面，贾女士也在4月5日拨打了成都市交委交通服务热线12328。“接到投诉件后，会指派网约车平台所在地交通运输主管部门按我市网约车管理实施细则的规定予以处理。”成都市交委相关负责人表示。

▲4月5日，贾女士拨打12328向成都市交委投诉

大家在平时如果遇到私自加价等行为，可以联系客服处理，

滴滴出行方面表示：“将会尽快核实处理。”

记者 彭亮

图据受访者