硝烟再起 腾讯持股5%的PUBG公司诉网易吃鸡手游侵权

段倩倩

吃鸡游戏再度成为热点，这次是因为专利纠纷。

游戏《绝地求生》的开发商PUBG公司近日在美国加利福尼亚州的联邦法院向网易提起诉讼，称网易研发的手机游戏Rules of Survival（《终结者2》海外版）与Knives Out（《荒野行动》海外版）侵犯版权，请求法院判决网易停止侵权，并向PUBG公司支付单个侵权作品1500万美元的赔偿。

在起诉书中，PUBG公司先是申明了自己的专利，既而列举证据称《荒野行动》、《终结者2》涉嫌抄袭《绝地求生》，最后称希望法院作出判定令网易公司停止侵权，赔偿公司损失。

PUBG公司同时称，在游戏推广上，网易的两款游戏用了《绝地求生》创造的形象和表情包作市场推广。例如《荒野行动》用了“chicken dinner（晚上吃鸡）”在Facebook上作宣传和推广，但这个标语并未出现在《荒野行动》里，仅出现在了《绝地求生》。

在Google Play Store上搜索“PUBG Game”，《终结者2》是排在第三的搜索结果；在Apple App Store上搜索“PUBG”，《终结者2》亦是排在第三的搜索结果。PUBG公司称，这款游戏在Apple Store的推广中使用了《绝地求生》使用的降落伞、供给包等工具。

《绝地求生》在2017年成了游戏界最大黑马。在这款游戏中，100位玩家被空降到孤岛上，捡起散落的武器相互拼杀，最终存活的一位或一队玩家成为胜利者并获得“大吉大利，晚上吃鸡”的恭贺语。此类玩法的游戏也被统称为“吃鸡”游戏。

也是在这一年，腾讯曲线入股取得PUBG公司5%股份，并取得《绝地求生》国服版代理权，在这之后，腾讯宣布和PUBG公司合作推出吃鸡手游。

国内的手游是一个规模更大、增长也更快的市场。在《绝地求生》端游国服版明朗之前，游戏厂商在手游上开展了争分夺秒的抢夺战。

腾讯在2017年年末取得《绝地求生》端游国服版代理权，但网易先人一步推出手游版的吃鸡手游。2017年10月31日，网易推出《荒野行动》，11月4日，网易推出另一款吃鸡手游《终结者2：审判日》；腾讯吃鸡手游《CF：荒岛特训》则于2017年11月17日开始公测，另一款吃鸡手游《光荣使命：使命行动》在11月8日开启预约。

网易4月6日通过微信公众号网易游戏作出声明，称《荒野行动》和《终结者2：审判日》是网易自主研发和发行的两款沙盒模拟战术竞技类游戏。

网易有无侵权？艾瑞互娱研究副总监郭成杰认为，目前很难以模式和玩法相像去界定一款游戏侵权，《绝地求生》玩法并非蓝洞公司首创，在《绝地求生》之前上线的《H1Z1》有着类似的玩法，判定游戏是否侵权更多看游戏场景和素材的相似性。

在游戏行业，专利侵权案并不少见，最为知名的一起诉讼案由暴雪公司发起。2015年，暴雪公司联合DOTA开发商Valve公司，分别在美国联邦法院、我国北京海淀法院和我国台湾台北法院起诉手游《刀塔传奇》的开发运营商中清龙图公司和莉莉丝公司。

手游《刀塔传奇》在人物名称等素材上和端游《刀塔传奇》极为相似。但2015年底，美国法院以证据不足为由驳回了暴雪和Valve对莉莉丝有关侵权纠纷的诉讼请求。