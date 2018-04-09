新浪科技> 互联网 > 正文

硝烟再起 腾讯持股5%的PUBG公司诉网易吃鸡手游侵权

硝烟再起 腾讯持股5%的PUBG公司诉网易吃鸡手游侵权
2018年04月09日 02:00 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　段倩倩

　　吃鸡游戏再度成为热点，这次是因为专利纠纷。

　　游戏《绝地求生》的开发商PUBG公司近日在美国加利福尼亚州的联邦法院向网易提起诉讼，称网易研发的手机游戏Rules of Survival（《终结者2》海外版）与Knives Out（《荒野行动》海外版）侵犯版权，请求法院判决网易停止侵权，并向PUBG公司支付单个侵权作品1500万美元的赔偿。

　　在起诉书中，PUBG公司先是申明了自己的专利，既而列举证据称《荒野行动》、《终结者2》涉嫌抄袭《绝地求生》，最后称希望法院作出判定令网易公司停止侵权，赔偿公司损失。

　　PUBG公司同时称，在游戏推广上，网易的两款游戏用了《绝地求生》创造的形象和表情包作市场推广。例如《荒野行动》用了“chicken dinner（晚上吃鸡）”在Facebook上作宣传和推广，但这个标语并未出现在《荒野行动》里，仅出现在了《绝地求生》。

　　在Google Play Store上搜索“PUBG Game”，《终结者2》是排在第三的搜索结果；在Apple App Store上搜索“PUBG”，《终结者2》亦是排在第三的搜索结果。PUBG公司称，这款游戏在Apple Store的推广中使用了《绝地求生》使用的降落伞、供给包等工具。

　　《绝地求生》在2017年成了游戏界最大黑马。在这款游戏中，100位玩家被空降到孤岛上，捡起散落的武器相互拼杀，最终存活的一位或一队玩家成为胜利者并获得“大吉大利，晚上吃鸡”的恭贺语。此类玩法的游戏也被统称为“吃鸡”游戏。

　　也是在这一年，腾讯曲线入股取得PUBG公司5%股份，并取得《绝地求生》国服版代理权，在这之后，腾讯宣布和PUBG公司合作推出吃鸡手游。

　　国内的手游是一个规模更大、增长也更快的市场。在《绝地求生》端游国服版明朗之前，游戏厂商在手游上开展了争分夺秒的抢夺战。

　　腾讯在2017年年末取得《绝地求生》端游国服版代理权，但网易先人一步推出手游版的吃鸡手游。2017年10月31日，网易推出《荒野行动》，11月4日，网易推出另一款吃鸡手游《终结者2：审判日》；腾讯吃鸡手游《CF：荒岛特训》则于2017年11月17日开始公测，另一款吃鸡手游《光荣使命：使命行动》在11月8日开启预约。

　　网易4月6日通过微信公众号网易游戏作出声明，称《荒野行动》和《终结者2：审判日》是网易自主研发和发行的两款沙盒模拟战术竞技类游戏。

　　网易有无侵权？艾瑞互娱研究副总监郭成杰认为，目前很难以模式和玩法相像去界定一款游戏侵权，《绝地求生》玩法并非蓝洞公司首创，在《绝地求生》之前上线的《H1Z1》有着类似的玩法，判定游戏是否侵权更多看游戏场景和素材的相似性。

　　在游戏行业，专利侵权案并不少见，最为知名的一起诉讼案由暴雪公司发起。2015年，暴雪公司联合DOTA开发商Valve公司，分别在美国联邦法院、我国北京海淀法院和我国台湾台北法院起诉手游《刀塔传奇》的开发运营商中清龙图公司和莉莉丝公司。

　　手游《刀塔传奇》在人物名称等素材上和端游《刀塔传奇》极为相似。但2015年底，美国法院以证据不足为由驳回了暴雪和Valve对莉莉丝有关侵权纠纷的诉讼请求。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有