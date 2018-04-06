韩寒怼“你的同龄人正在抛弃你”:完全是在制造恐慌

新浪科技讯 4月6日晚间消息，韩寒针对最近热传的自媒体文章《摩拜创始人胡玮炜套现15亿：你的同龄人 正在抛弃你》发布长微博阐述其个人看法；韩寒称极其讨厌这种标题，它已经不光光是在贩卖焦虑，而是在制造恐慌；成功的定义绝不只是套现几亿十几亿；安于现状或不甘如此都是每个人自己的内心意愿，他人不可强加。

韩寒同时表示，创业大多是挫折与失败，如果只是不想朝九晚五当员工，这个社会也有很多道路可以走，未必都要当老板。

韩寒还称，如果看了那篇文章，心潮澎湃想要去抛弃其他同龄人，以这样的定力和心智，去开公司，估计也只能春夏秋冬，造福房东。

以下为韩寒怼“你的同龄人正在抛弃你”长微博原文：

今天看到一篇文章，叫《摩拜创始人套现15亿背后，你的同龄人，正在抛弃你》，且不说连同部分债务的收购以及中后期进入的投资人需要优先结算的情况下，创始人团队还能分得多少（那是他人的合法应得），对这种标题我都是极讨厌的。它已经不光光是在贩卖焦虑，而是在制造恐慌。没有赚到大钱就叫被同龄人抛弃了吗？很多人也都在努力干活认真生活，成功的定义绝不只是套现几亿十几亿。身价千亿的首富，面对一个园丁，一个美编，一个程序员，都不存在抛弃不抛弃的关系，时代里不同人就是有着不同的分工和命运，也各有不同的幸福。安于现状或不甘如此都是每个人自己的内心意愿，他人不可强加。

那篇文章里有一段写道：“要么在北上广的写字楼里，刚刚成为一个总监，小腹上长出赘肉，每月因为房贷不敢辞职。要么在三四线城市里，过着平淡，却一眼可以看到未来的日子。”我不明白这些有什么不对不好的，当了总监肚子上有赘肉怎么了？觉得爸爸肚没问题的就留着，嫌弃自己有赘肉就去健身；因为房贷不敢辞职难道不正确吗，没有自己更喜欢的工作或者更明确的方向，辞职了是这篇文章的作者来养你吗？三四线城市一眼能看到未来的日子不好在哪？有人就是不喜欢飘摇动荡起伏不定有问题吗？

身边很多朋友也在创业，成功失败都有。类似这种文章，估计又得鼓动一批人头脑一热想着如何暴富。创业不等于发财，创业大多是挫折与失败，尤其是你没有做好充分准备和科学论证的情况下，创业基本也就是九千九百九十九死一生。如果你只是不想朝九晚五当员工，这个社会也有很多道路可以走，未必都要当老板。若你义无反顾，内心坚定，而且性格就是如此，那你做好吃苦的准备就去干一番。但如果你看了那篇文章，心潮澎湃想要去抛弃其他同龄人，以这样的定力和心智，去开公司，估计也只能春夏秋冬，造福房东。