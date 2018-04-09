马云博鳌晚宴“座上宾”曝光 这朋友圈简直太豪华！

今天，博鳌——这座沉默了千百年的渔港小镇，成为亚洲焦点。世界各地嘉宾纷至沓来，共赴“东方之约”。而马云又一次成为焦点中的焦点。

今日晚间，阿里巴巴董事局主席马云与IMF总裁拉加德展开对话并同时进行晚宴。央视财经记者在现场见证了，这场晚宴的豪华朋友圈。

本次晚宴的座上宾包括了联合国前秘书长潘基文夫妇、香港特别行政区长官林郑月娥、中国央行前行长周小川、巴基斯坦前总理Shaukat Aziz、法国前总理Jean-Pierre Raffarin，以及博鳌亚洲论坛秘书长周文重等人。

而晚宴菜单则有：锦花前菜、清酒鲍鱼仔、卤水温泉鹅、椒油莴笋塔、蛋黄酱鸡卷、芥末沙拉虾、雨林参水鸭、蜜汁烤银鳕鱼、东坡小牛肋搭百合鲜芦笋、芒果布丁、椰奶红豆卷拼热带鲜果。

在晚宴开始前，马云和与会者分享经验，共话未来。

马云：解决未来的问题不能用过去的思维

阿里巴巴董事局主席马云表示，很多管理者说我们有答案，我不觉得，如果用旧日的答案来解未来的问题，我觉得这是个灾难。如果没有对未来的尊重，如果没有对我们现在要解决的头号问题的尊重，事情会越来越糟。今天央行前行长周小川在这，如果没有他们央行对互联网和科技的尊重，就不会有支付宝，也不会有蚂蚁金融。

马云回应脸书“泄密门”：应重视大数据安全问题

在博鳌亚洲论坛·拉加德马云晚宴上，马云表示，新的秩序会推翻原有的，比如互联网金融将打击腐败，没有黑钱了。脸书15年前创建不久的时候，不会意识到大数据安全的问题，但是现在需要解决这个问题。我不会编程，但是我喜欢科技，我拥抱科技，有问题就去解决问题。