马云宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长 井贤栋接任

彭蕾

新浪科技讯 4月9日上午消息，阿里巴巴董事局主席马云今天向员工发出了一封内部信宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。

对于上述调整，马云表评价：“这是蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步，这是人才队伍上最大的成功。”

彭蕾去向：通过Lazada推进全球化业务

马云在内部信中公布了彭蕾未来的工作安排，称她将通过Lazada响应执行和探索国家“一带一路”的倡议，同时还会继续延续之前在女性和儿童权益保护方面的工作，唤醒这个世界更大的善意。

3月19日，阿里巴巴宣布将向东南亚电商平台Lazada增加20亿美元的投资，同时Lazada董事会主席彭蕾将兼任CEO职务。阿里方面当时表示，投资彰显了集团东南亚市场增长前景的信心。

马云评价彭蕾的工作，称彭蕾为蚂蚁奋斗八年。“八年前，蚂蚁还名叫支付宝；八年后的今天，蚂蚁带着已经成为中国新四大发明之一的支付宝，以及其他各种深入人心的服务，承载着全球消费者的期盼。”

马云也表示，八年中最令他骄傲的是不论经历何种艰难时刻，蚂蚁始终能够回到初心。“蚂蚁从来不是为赚钱而生，蚂蚁是为了让普通消费者和中小企业能够享受大企业一样的金融服务而生，是为了让信用等于财富而生，是为了推动全球金融服务向着更透明、更公平、更诚信的方向发展而生。”

井贤栋执掌期间，蚂蚁确立三大战略

井贤栋

马云在信中把蚂蚁金服这一次的新老交棒定义为“人才队伍上最大的成功。”

井贤栋于2007年加入阿里巴巴，曾任支付宝CFO，2014年蚂蚁金服成立后出任COO，2015年6月起，担任蚂蚁金服总裁，2016年，在蚂蚁金服成立两周年的时候，井贤栋从彭蕾手中接下了蚂蚁金服CEO的接力棒。

在井贤栋执掌蚂蚁金服期间，蚂蚁金服确立了科技、责任、全球化3大战略，完成了B轮融资，对前沿技术的布局和储备进行了前所未有的投入。

“井贤栋加入以来，让我们看到了一个理想主义、乐观主义和专业主义者的罕见结合。他心怀星空，却能脚踏实地，能够看到未来，也能把握现在，他用自己对未来金融服务业的理解和信念，对蚂蚁的担当，赢得了团队一致的认可。”马云在信中如此评价井贤栋。

马云也对井贤栋和蚂蚁提出了自己的期待：有蚂蚁的地方，就应该有蚂蚁金服，蚂蚁的使命不变，价值观不变，愿景不变，但是面对的困难会变，团队会变，未来会变。合伙人和董事会深信，继往开来，这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。

对于接下来将面对的挑战，井贤栋表态：“我会全力以赴，向着蚂蚁的愿景和梦想，不畏困难，坚持创新，坚定前行！不辜负所有阿里人，包括蚂蚁小伙伴的期待和信任。未来的日子，希望能一直得到大家给我的指引、帮助和支持！”

以下为马云内部信原文：

各位阿里、蚂蚁的同学们：

今天是一个非同凡响的日子。

我向大家通报，自2018年4月9日起，彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，专注全球化发展。井贤栋（Eric）接任蚂蚁金服董事长的同时，兼任CEO。

彭蕾为蚂蚁奋斗八年。八年前，蚂蚁还名叫支付宝；八年后的今天，蚂蚁带着已经成为中国新四大发明之一的支付宝，以及其他各种深入人心的服务，承载着全球消费者的期盼。

八年来，我们最大的快乐是参与和见证了中国金融科技的飞速进步。今天中国整体的金融科技在世界上处于领先地位，这不是蚂蚁的一骑绝尘，这是国家的遥遥领先。

八年中，我们最大的骄傲是不论经历何种艰难时刻，蚂蚁始终能够回到初心。蚂蚁从来不是为赚钱而生，蚂蚁是为了让普通消费者和中小企业能够享受大企业一样的金融服务而生，是为了让信用等于财富而生，是为了推动全球金融服务向着更透明、更公平、更诚信的方向发展而生。

感恩这个非凡的时代，让我们这些平凡人有机会成非凡之事。

感谢彭蕾、井贤栋和他们的团队，在各种复杂困难的情况下，坚持创新，把我们当初自己都不敢相信的梦想变成现实。

蚂蚁金服在在人才培养上的自觉和建树也充满惊喜。长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步，这是人才队伍上最大的成功。彭蕾不仅为蚂蚁的过去负责，也一直在为蚂蚁的未来担当。在兼任Lazada董事长之后，彭蕾告诉我，井贤栋已经堪当大任，她觉得是时候卸下担子，让蚂蚁的新领导团队更快成长了。

带领蚂蚁走过的这八年，彭蕾用她坚定的内心和杰出的领导力，用女性独有的温暖和洞察，让一个支付工具充满了爱、信任和责任感。接下来彭蕾将通过Lazada参与全球化业务中；同时她还会继续延续之前在女性和儿童权益保护方面的工作，唤醒这个世界更大的善意。

蚂蚁董事长和CEO的艰巨任务都会由井贤栋（Eric）接棒。井贤栋加入以来，让我们看到了一个理想主义、乐观主义和专业主义者的罕见结合。他心怀星空，却能脚踏实地，能够看到未来，也能把握现在，他用自己对未来金融服务业的理解和信念，对蚂蚁的担当，赢得了团队一致的认可。

我们说过，有蚂蚁的地方，就应该有蚂蚁金服，这是井贤栋未来面对的挑战，但挑战远不限于此。蚂蚁的使命不变，价值观不变，愿景不变，但是面对的困难会变，团队会变，未来会变。合伙人和董事会深信，继往开来，这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。

全球包括金融服务在内的现代服务业在巨变的前夜，基于科技的探索与发展，人类理应享受到更加公平、更加诚信、更加绿色可持续、更加安全可控的未来。我们有幸参与这场变革，这是时代的机遇，也是我们的担当和福报！

前景远大，前路漫长，蚂蚁人，加油！

祝福彭蕾！祝福井贤栋！！为阿里人骄傲和自豪！！！

马云

阿里巴巴