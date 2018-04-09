特斯拉计划在中国召回8898辆Model S系列汽车

日前，拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年6月28日起，召回2013年9月11日至2016年4月9日期间生产的部分进口2013-2016年款Model S系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及8898辆。

本次召回范围内部分车辆在长期暴露于强效除冰盐等高腐蚀环境时，将转向机电机固定在转向机壳体上的铝制螺栓可能会被腐蚀，导致螺栓效能减弱或断裂。如果该螺栓断裂，转向机电机可能会发生移位，造成传动皮带打滑，从而导致转向助力减弱或者丧失，存在安全隐患。

拓速乐汽车销售（北京）有限公司将为召回范围内的车辆免费检修，将转向机螺栓更换为钢制螺栓，并在转向机电机壳体以及电机固定螺栓上增加防腐蚀涂层。如果固定螺栓损坏或者在拆卸过程中受到损坏，拓速乐汽车销售（北京）有限公司将免费更换转向机，以消除缺陷。库存车辆将在消除缺陷后进行销售。

拓速乐汽车销售（北京）有限公司将以挂号信等形式通知客户。用户可通过拨打拓速乐汽车销售（北京）有限公司热线400-910-0707获取此次召回的相关信息。用户也可登陆质检总局网站检验监管司（jyjgs.aqsiq.gov.cn）、国家质检总局缺陷产品管理中心网站（www.dpac.gov.cn）以及关注微信公众号（AQSIQDPAC）了解更多信息。此外也可拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线：12365（转2号键），反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。