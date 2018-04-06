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中国的傻子，一半在抖音，一半在快手

中国的傻子，一半在抖音，一半在快手
2018年04月06日 09:35 新浪综合
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　　原标题：中国的傻子，一半在抖音，一半在快手

　　一，

　　近几日，传播“未成年人怀孕生子”并引发00后效仿的事件，再一次将快手推向了风口浪尖，甚至遭到了央视的点名批评。

　　本来是花一样的年龄，应该接受教育，然后按部就班的成长，却过早的入了世，并且引以为豪。

　　快手粉丝排名前十的大v王乐乐，自两年前晒过17岁的妻子杨清柠产子的视频后，获粉无数，掀起便了一股炫耀少女怀孕的风气

　　而受到杨清柠影响的，是追随她，羡慕她的粉丝 - 年仅14岁的‘清柠味的小冰妹’。

　　令人震惊的是，这并不是个例。

　　在快手APP上，未成年怀孕晒娃的视频层见叠出，已经演变成了一种潮流。

　　这些00后妈妈们，在晒肚子，晒孩子的同时，还会分享一些“相关经验”，比如性行为等等。

　　在十几岁的年纪放弃学业，抱着孩子就能顺带把钱挣了，这在更多三观未成形的00后看来，简直就是人生赢家的真实写照了。

　　这种给未成年人造成了的错误认知，觉得14岁发生性行为并怀孕是理所应当的，值得炫耀的一件事。

　　“不以为耻，反以为荣”，真的只能笑他们很傻很天真。

　　二，

　　未成年直播私奔，未成年直播怀孕，未成年直播找“闺蜜” 。。。。。。

　　正因为这样的视频被平台推为热门，让无数的不谙世事的未成年看见，成了很多无法明辨是非，觉得真爱至上的未成年学习的榜样。

　　有人说，每次打开快手时都会有一种深深的无力感：中国广大的底层青少年已经没有未来，没有希望了。

　　炫耀未成年少女怀孕的王乐乐，还干过一件事：

　　把自己的手机号码呼叫转移到110；

　　因为粉丝众多，短短半个小时，市公安局服务台连续接到1000+报警电话；

　　大量警席位被占用，随后，王乐乐被当地警方拘留。

　　连违法，都敢公然拿来当作赚粉的噱头，快手上的“傻子们”再一次突破了我想象力的下限。

　　▼

　　直播踩踏警车

　　

　　直播冒充省公安厅副厅长

　　

　　直播挑衅警察

　　除此之外，在快手你还能看到各种自虐视频，低俗段子，和行为怪异的人。

　　为了红，“傻子们”可以做任何无原则无底线的事。而快手，就这样一次次纵容这群妖魔鬼怪扭曲青少年的价值观，让其把这当作一种潮流，来膜拜，效仿。

　　三，

　　一位网友这样感慨：“ 一边是高铁飞驰，高楼林立的北上广深，一边是快手中混沌沉沦的中国农村，构成了一个完整真实的中国。 ”

　　真不真实尚未有定论，毕竟，还有一部分人用实际行动在证明：“快手是低穿了地心，抖音可不一样”

　　那抖音上又是怎样一番光怪陆离呢？

　　网上流传着一句揶揄的话，“ 南摇音北快手，智障界的两泰斗。 ”

　　从“C哩?哩舞”，“丢围巾变脸”，到“海草舞” 。。。。。。各种花式玩法受到追捧。引发了很多抖友模仿高难度动作热潮。但毫无营养的模仿背后，人们似乎丢掉了会思考的大脑。

　　▼

　　张嘉译“ 社会步 ”

　　不久前，在某典礼现场沉梦辰模仿张嘉译走路，被网友痛批没有教养。

　　以“不知情”或“事后得知了真实的原因”为理由并不是把快乐建立在别人痛苦之上的借口。

　　个人的行为可以理解为不知者不怪，但一人不知，三人不知。。。。。。难道还能成千上万人不知，并且通过热门推荐，让“无知的模仿”蔚然成风？

　　

　　父亲模仿翻转视频致女儿重伤

　　如今的模仿潮，还真是一浪更比一浪高呢！

　　前些天武汉一位爸爸，带着2岁的女儿模仿抖音热门视频中的空中翻转。

　　却没想到在翻转的过程中手没有抓稳，导致女儿头部着地。

　　家人立即送医后医生发现，女孩脊髓已严重受损，导致四肢活动障碍。

　　此事发生后，抖音官方发布道歉声明，称将会在一些高难度动作的显着位置添加风险提示。

　　可作为父亲，就算你想红，别拿孩子当赌注！

　　▼

　　男子模仿别人偷走奔驰车标

　　来自江西的25岁青年小郭，看到别人在抖音上拍摄的偷盗奔驰车标的视频，短时间内就能获得数十万点赞。

　　于是效仿，在住处附近一边偷车标一边录制视频上传抖音。

　　民警在接到多个车主报案后，最终在小郭住处发现了十几个奔驰车标。

　　这样在违法边缘的试探，并且公然炫耀，真的很难想象是一个正常人干出的事情。

　　还有那些发布制造假化妆品过程并且出售的抖友们，感谢你们对315晚会以及广大消费者做出的贡献。

　　是你们无私地向广大网友坦诚了制假造假的过程，让更多消费者擦亮双眼！

　　麻烦下次拍之前最好把定位也带上，犯罪过程都已经自行记录了，方便警察叔叔接您回局里详谈。

　　四，“中国的傻子，一半在抖音，一半在快手”。

　　看似绝对的一句话实则揭露了一个事实：这两个平台太火了，聚集着中国几亿的流量但也因为它们太火了，让这些罔顾道德，藐视法律的傻子越来多集中地呈现在我们面前。

　　在信息泛滥的时代，个体显得如此微不足道，甚至会迷失和淹没自己。正如英国诗人柯勒律治所说：“到处都是水，却没有一滴可以喝” 

　　当真正的文化因为过度娱乐化，庸俗化，碎片化而逐渐失去生命力时，我们才发现人人都在娱乐至死。

　　“高点击量 ”，“高点赞量”的“哗众取宠”背后，的英文永远一颗虚荣驱状语从句：利的心。

　　当然，这些以“记录生活点滴”为初衷的视频平台，从乱象丛生到规范经营需要一个过度，毕竟，傻子不能代表整体，关键不在内容的产生，而在于推荐和分发的机制。

　　来源：创意社

快手模仿未成年
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