一分钱吃炸鸡、一元喝奶茶？无锡工商约谈三外卖平台

一分钱吃炸鸡、一元喝奶茶？无锡工商局约谈三外卖平台

三外卖平台被约谈 回应：规范竞争行为

无锡工商局称部分外卖平台涉不正当竞争和垄断经营行为；饿了么滴滴美团回应将维护正常市场秩序

资料图：外卖骑手正在送餐。中新网记者 富宇 摄

4月11日，无锡市工商局官方微信公众号发布消息显示，无锡市工商局经过初步调查后表示，相关外卖服务平台涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，以及极端营销措施行为引起了社会各界的广泛关注和社会舆论的持续发酵。为及时制止涉嫌违法行为，规范市场经营秩序，无锡市工商局对滴滴外卖、美团外卖和饿了么三家外卖服务平台进行行政约谈。对此，三家外卖服务平台均表示积极配合，致力于恢复无锡外卖市场良好秩序。

外卖平台因极端营销措施等原因被约谈

4月11日，无锡市工商局官方微信公众号发布消息显示，近期，无锡市工商局陆续接到了部分入驻外卖服务平台的无锡商户递交的举报材料，内容主要集中在商户因上线“滴滴”外卖而被“美团”外卖和“饿了么”外卖强制下线。接到举报以后，无锡市工商局迅速展开调查，已经对三家外卖服务平台在无锡分支机构进行了检查，初步调查情况显示，相关外卖服务平台的行为已经涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为。

据无锡市工商局介绍，在调查期间，相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段争夺市场份额，引起了社会各界的广泛关注和社会舆论的持续发酵。为及时制止涉嫌违法行为，规范市场经营秩序，4月11日，无锡市工商局对三家外卖服务平台进行行政约谈。

对于不正当竞争行为，无锡市工商局表示，“无论是传统市场领域还是新兴互联网市场，竞争都应该是自由、平等、充分的。任何迫使商户在外卖服务平台之间做排他性选择的行为都严重侵害了商户的自主经营权，扰乱了无锡市外卖服务市场的正常经营秩序，破坏了无锡公平有序的市场竞争环境。”

对于极端营销措施，无锡市工商局认为，“对无锡广大消费者来说，三家外卖服务平台为开展市场竞争而广泛发放的补贴和优惠券，不能简单理解为普惠消费者的竞争红利。应该注意到，在优惠券的刺激下，外卖订单激增，超出了线下商户的接单能力和外卖服务平台的配送上限，出现了商家拒绝接单、订单被迫取消等现象，影响了商户的正常经营和消费者的消费体验，威胁了消费安全。长此以往，必然不可避免地带来服务质量下降、安全保障缺失等问题，对无锡市安全放心的消费环境产生不良影响。”

三外卖平台均表态努力恢复市场秩序

基于无序竞争行为对无锡竞争环境、营商环境和消费环境产生的不良影响，无锡市工商局责令相关平台经营者立即采取措施消除不良后果，包括立即停止实施涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，防止损害后果的持续扩大；积极主动协助、配合执法部门开展相关执法调查，如实提供相关资料或情况；迅速对经营行为开展自查自纠，主动纠正其他可能影响市场经营秩序、侵害消费者合法权益的经营行为，如虚假宣传、消费欺诈等。

涉嫌不正当竞争、限制排除竞争行为一经查实，无锡市工商局将根据相关法律法规严肃处理。经营者受到行政处罚的情况将被记入信用记录并依法向社会公众公示。

对此，滴滴方面表示，“滴滴外卖希望为广大消费者和商家提供公平可信赖的优质服务。我们坚决支持政府维护商家合法权益，抵制二选一不正当竞争行为。”

“外卖行业一直是一个有两三家网络平台，充分良性竞争的市场。近期由于某友商采用不符合市场规律的巨额补贴，导致无锡当地非理性消费订单大量增加，部分商家难以及时出餐甚至不得不主动取消订单，影响正常消费行为，而瞬间激增的订单也导致骑手相对短缺，影响送餐及时性和服务品质。为了确保平台的用户体验，结合投诉率，出餐速度，评价好坏等综合指标，我们暂停了部分商家的服务，同时也新增了一批能提供优质服务的商家，这既是对消费者负责，也是对商家负责。”美团外卖表示，充分尊重商家在市场中的自主选择权，积极响应监管部门要求，与同行一起努力恢复正常的市场秩序，维护市场和谐稳定。

“包括和口碑推出的‘饭点红包’，就是在全国范围内希望为消费者提供实实在在的福利，也是饿了么融入阿里新零售体系后，围绕‘吃’这一核心需求，为消费者提供的服务之一，而并不是所谓‘补贴大战’”。饿了么方面表示，全心支持政府对规范市场竞争的要求。

■ 观察

用户：被约谈当天三家外卖平台没再发优惠券

“这礼拜无锡外卖跟不要钱一样，学校门口都是滴滴外卖小哥，美团也有优惠券。”无锡市民小林告诉新京报记者，超市和饭店订单量满为患。

有用户表示，“一分钱吃一份炸鸡，一元钱喝一杯奶茶，一块钱买了6听雪碧。”

4月10日22时，一位外卖小哥告诉新京报记者，“我们都忙到现在，还没停呢。”短时间大批量的订单让商家应接不暇，不少商家暂停了接单。

4月11日，无锡工商部门约谈三家外卖服务平台之后，无锡外卖市场趋于理性。“今天三家外卖都没有发优惠券。”无锡外卖用户木子（化名）告诉新京报记者，“外卖市场还是需要规范，作为消费者同样希望继续有优惠。”

“滴滴外卖正式上线后，店里接了88单，以前美团、饿了么一天加起来也就十来单。”无锡商家刘先生告诉新京报记者。虽然补贴大战之后，自己的外卖盈利翻了几倍，但希望能快点恢复正常的市场环境，“工商局处理得还算及时。”

本版采写/新京报记者 陈维城 实习生 杨婷 赵炜