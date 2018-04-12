善林金融董事长自首 网贷平台再现“爆雷”

来源：每日经济新闻

每经编辑 祝裕

每经记者 冷辉 边万莉 每经编辑 王可然

4月11日上午，据上海浦东新区警方官方微博消息，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融）法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

实际上，在警方公布上述消息的前一天下午，善林金融旗下的善林财富官网就突然无法打开，善林财富APP页面一直显示“服务器异常”，而其微信公众号菜单功能也无法使用。当晚，《每日经济新闻》记者来到善林金融位于上海浦东新区的办公场所，发现有多名警方人员在善林金融办公区域内把守。而昨日记者再次探访善林金融办公场所时，了解到办公区东西大多已搬空，同时也看到多名投资者到现场打探进一步情况。

公开资料显示，善林金融成立于2013年，注册资本12亿元，其创始人周伯云为法人代表，并担任公司董事长。值得关注的是，善林金融此次“爆雷”发生时间距离此前既定的网贷登记备案大限时间节点仅两个多月的时间。

●事件回放：善林金融总部突被调查

10日下午，善林金融旗下的善林财富官网突然无法打开。记者下载善林财富APP后，页面一直显示“服务器异常”，无法正常使用；除历史消息还可供查阅外，其微信公众号菜单功能也无法使用。

这一异常情况的背后到底发生了什么，引起市场的极大关注。4月10日晚间，一名知情人士向记者透露，当日上午11时左右，上海经侦来到善林金融总部，先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑，并带走了相关人事资料、技术资料等。

该人士介绍，经过一天的处理，民警于下午6点多将公司员工解散，并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁，让员工回家等待进一步通知。

摊上“大事”的善林金融，到底是一家怎样的公司呢？4月10日，《每日经济新闻》记者注意到一篇名为《好消息，善林财富银行存管系统正式上线啦！》的微信稿（推送时间是2017年12月30日）有相关具体介绍，这篇微信稿是这样介绍的：善林财富成立于2016年，隶属善林（上海）金融信息服务有限公司，总部位于上海浦东新区，是善林金融的核心。善林财富致力于规范互联网金融出借行为，为有借款需求的个人及可以提供抵押担保的中小微企业，提供专业的借款咨询服务。

●现场直击：警方连夜值守善林金融办公区

10日晚，《每日经济新闻》记者来到善林金融位于上海浦东新区的办公场所所在的园区，其中一栋办公楼的二层和七层为善林金融办公区域，而当晚10时、11时许，该栋大楼仅有这两层仍在亮灯，并且整层办公区域都灯火通明。

由于善林金融办公地大门不宽、正对着前台，从门外无法观察到更多办公区域内情形，也并未见到大门被贴有封条等。记者到达时，还可以从门外看到，七楼前台一侧墙上挂着的一台显示屏仍在不断播放善林金融的宣传片。

不过，记者随后便发现，善林金融七楼的办公区域内有多名公安人员把守，对方向记者表示他们是派出所的人员，并且将连夜在此看守，同时表示办公场所已被封，也不准其他人出入。同时，善林金融七楼办公场所也有多名经侦人员出入，而二楼办公区也同样如此，多名民警将在办公区连夜值守。

记者同时看到，在善林金融所在办公大楼的楼下停有两辆黄色卡车，至少五名工人在用推车把不少封好的打包纸箱，一次一次地从大楼内经电梯运到大楼门口的卡车上装运，而这些打包纸箱正是从善林金融的办公场所内运出。

●最新进展：公司法定代表人已投案自首

据上海浦东新区警方官方微博4月11日消息，善林金融法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，于4月9日向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

4月11日上午，《每日经济新闻》记者再次来到善林金融办公场所，现场值守人员较头一天晚上明显减少，七层办公楼内有三五人值守、二层则有两人值守，对方表示办公区域内已经没有太多东西了、大多已经搬空，后续他们可能也会撤离，办公区域会被贴上封条。

同时，善林金融办公区也不再看到有经侦人员出入，也没有善林金融的高管或员工出现，办公楼下停着的两辆警车也于上午10时许驶离。关于后续处理情况，上述人员表示可以关注警方的通告说明。

在现场，记者见到了几位善林金融旗下网贷平台的投资人。两名投资者告诉记者，他们是从善林金融旗下网贷平台的官网、app上进行的投资，来到现场是为了进一步了解情况。不过，脸色凝重的他们并不愿意多说，也称联系不到公司人员。

而另一位男子则表示，在外地的亲戚托他来善林金融这边看看情况，因为他的亲戚是善林金融的一名投资者。由于在现场未获得多少内情，该男子随后很快离开。

●新闻纵深：旗下善林财富累计成交48亿

工商资料及公开信息显示，善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本12亿元，其创始人周伯云为法人代表。善林金融是一家从事P2P信息分享、咨询服务、投资贷款、理财交易于一体的大型互联网金融集团。

值得注意的是，周伯云旗下拥有多家公司，有着较为复杂的经济关系。值得一提的是，包括注销的公司在内，善林金融的分支机构竟多达658家，还对外投资了14家机构。

前述微信稿介绍，善林财富于2017年12月27日正式上线银行存管系统，真正实现了自有资金与用户资金隔离，平台与交易隔离。截至2017年11月，平台累计注册用户超过37万，成功撮合资金出借近154万笔，累计成交额近48亿元，累计为用户赚取3.27亿元。

网贷之家数据显示，4月9日，善林财富的成交量为1142.64万，待还余额为205095.15万，参考收益率为12.77%，投资人数797人，借款人165人。网贷之家统计发现，善林财富的借款金额以0~20万为主。值得注意的是，2017年10月、11月、12月在这一借款区间内的人数分别是175061人、238575人、129647人，而在2018年借款人数急剧下降，同一借款区间的人数在前三个月分别是3501人、1391人、1862人。此外，关于平台标的期限，一年以上的标的占比达52.5%，6~12个月的标的占比为39.3%；业务类型方面，则以债权转让标为主，占比为66.9%。