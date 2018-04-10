带着手机号换个运营商？这项业务试点8年却进展缓慢

带着手机号换个运营商？这项业务已试点了8年，却进展缓慢

中新经纬客户端4月9日电(张哲) 携号转网，指手机用户可携带号码更换运营商，例如移动的手机用户可在不变更手机号的前提下转入电信或联通的网络，享受相应的运营服务。

工信部在2010年和2013年，分两批在天津、海南和江西、湖北、云南五个省市，试点“携号转网”业务。然而八年过去了，直到今年初，仍有试点省份的用户反映，办理过程不如预期的顺利。

资料图：民众使用手机参加网络互动游戏。中新社记者 泱波 摄

为一探究竟，中新经纬特地致电中国移动和中国联通客服咨询了“携号转网”的相关事宜，然而两家运营商的客服出奇一致地表示：并未接到过相关政策的通知，没有该项业务。可见，虽试点八年，官方客服却对该业务知之甚少。

用户对“携号转网”的呼声高

很多人想携号转网，主要是受个人生活需要和手机套餐资费的影响。

众所周知，手机号码早已与人们的生活息息相关，除了重要的社交用途，往往还绑定了各类银行卡、会员帐号或app认证。尤其是进入职场之后，更换一个手机号码所需的成本和麻烦颇多。

而手机套餐的资费变化也是很多人所考量的，比如目前普遍存在的新用户套餐比老用户实惠的情况。

张女士是北京移动动感地带卡的老用户，已使用了9年。

“70元2G的月流量套餐，算上必选套餐19元，每月话费大约89元，流量才勉强够用。”

但如果是移动新用户，则会有不少性价比更高的选择。

同样是北京移动，其面向新用户的一款超级流量卡则可以每天1元就使用500M本地流量，再加上必选套餐8元，每月38元就可享有每天500M流量。而类似的新用户套餐联通、电信也都有提供。因此，不更换号码而更换运营商来获得新用户优惠，也是很多人的愿望。

此外，手机号码的更换还会带来个人信息安全的风险。央视曾报道，约17%待售手机号码存安全隐患，主要是因为这些号码存在未解除互联网绑定的情况。

手机号码易主后，接到打给“前主”电话的手机用户也不在少数。这不仅容易泄露前主的个人信息，更易打扰到现主的生活。

还有一些人通过人工客服办理了停机保号的用户，申请恢复时却发现手机号码的机主已经变成了别人，而曾经与该号码相关的全部机主信息也无法查询。

携号转网多坎坷 运营商“办法多”

早在2010年宣布试点之初，携号转网的业务进展就不是很理想。

此前据媒体报道，天津市某联通营业厅的携号转网专席人员曾在试点工作推进一个月后表示，“30多个申请转网，只有1~2个可以成功。”他认为，操作的困难来自于其他运营商的“阻击”。

而8年后，情况似乎也不容乐观。今年2月初，多位武汉市民反映，移动公司突然将原本分散在武汉各城区的携号转网营业厅由14家缩减成3家，想办此业务有的要跑近百公里。经湖北通信管理局约谈后，才于3月恢复成14家。

据法制日报调查，为防止用户流失，部分电信运营商采取捆绑业务套餐、延长排队时间等做法变相设置障碍，因参加过电子券兑换、话费充值优惠、宽带办理等活动不能办理转网业务的用户不在少数。

在业内人士看来，运营商们无非是希望在携号转网过程中千方百计地挽留住要转出的用户。携号转网带来的用户流失往往是运营商不愿触碰的痛点。

而据成功办理了携号转网业务的用户反映，办理之前，往往需要做不少准备工作。

在决定办理携号转网业务之前，需致电客服询问清楚所需的证件、票据，以防到了营业厅却发现缺少必备证件而无法办理。

同时还应注意提前取消与携号转网相冲突的业务，比如各种返、赠话费和流量活动。

有些营业厅办理携号转网业务还要求号码中存有一定话费余额，也需要提前致电运营商询问清楚。

携号转网后，账户里余额该如何处理？中新经纬就此致电移动、联通客服咨询了一番，而两大运营商的客服都表示：由于该业务还处在试行阶段，并没有明确规定余额的处理问题，要看各营业厅是如何规定的。

据成功办理了该业务的网友们在网上的反馈，对余额被如何处理的表述也确实不尽相同，有人称携带本人身份证及充值发票即可退款；也有的表示余额无法退回，只能转入本人在相同运营商下的其他号码；更有人说账户余额不转不退....。。

国外的情况：70余国可办理，美国半小时可完成

据业内媒体调查，全球有70多个国家已经实施了携号转网，在这些国家，实施携号转网被认为是能使消费者、国家和电信行业三者都受益的举措。

中国周边的国家，例如日本、韩国、新加坡、印度等地，都先后实施了号码携带业务。

而美国联邦通信委员会(FCC)于1996年就发布了第一个带号转网政策。在美国，Verizon是美国用户最多的运营商，AT&T排名第二。如果一位AT&T的用户想要更换运营商，只需去Verizon的商店开设账户，并报上自己的AT&T账号并确认身份，再将Verizon的Sim卡插到手机里就完成了。整个携号转网过程不到半小时。

等不到携号转网？双卡“双用”越来越受欢迎

有些经不住漫长等待的用户索性不再等待携号转网，而是直接购买一部双卡双待手机，两个号码同时用。起初，很多人认为没有必要同时交两份话费、用两个号码，但如今人们渐渐发现，双卡“双用”在一些场合其实更方便。

不同运营商在不同地区的信号强度有一定差异，双卡用户可以根据信号强弱切换成更合适的一方。还有一些用户则选择分类使用，如把移动号码套餐降到最低档，用于通话，而平时上网则主要使用联通或电信的流量。

而在“网络钓鱼”泛滥的背景下，一些消费者甚至专门新办理了一个手机号码用来绑定支付宝、微信等移动支付软件来接收各类验证码。而此前的老号码，就是一个单纯的通信号码。 (中新经纬App)