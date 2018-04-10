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徐颖：北斗地图App和北斗卫星导航系统无直接联系

徐颖：北斗地图App和北斗卫星导航系统无直接联系
2018年04月10日 09:32 新浪综合
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　　来源：悟空问答

　　希望大家不要被名字所迷惑，北斗两个字不代表北斗卫星导航定位系统。

　　作者：北斗系统青年科学家 徐颖

图片来源：SELF格致论道讲坛图片来源：SELF格致论道讲坛

　　北斗地图即将于5月上线，这代表着什么？会有哪些影响？

　　据新闻，北斗地图App预计5月1日上线，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。 目前多家媒体就此事进行报道。 对此， 中科院光电研究院研究员、北斗系统青年科学家徐颖做出如下回应。 

　　徐颖：

　　这代表着卫星导航和北斗系统的相关知识还需要不断科普啊，也代表着北斗真是个很好用的概念，还代表着大众还是非常支持北斗系统的啊。

　　首先我们来看看北斗和百度、高德之间的区别，这点以前也讲过，北斗系统是一个卫星导航定位系统，跟GPS系统、GLONASS系统和Galileo系统等等是并列的全球卫星导航定位系统，一般都由卫星、地面站和用户终端构成，是国家建设的大国重器系统，这些系统负责提供位置信息，主要指经度纬度和高度这样的三维信息。

　　再来看百度和高德，甚至Google地图等等，这些都属于是地图软件，主要提供的是基于位置的增值服务，比如把位置显示出来，规划路径，提供拥堵情况等等。这里面最核心的点是地图，而通常地图的绘制通过什么来获得呢？有很多手段可以进行地图的绘制，包括遥感卫星、地图观测车、无人机观测、用户反馈等等。

　　那么我们来梳理几个问题。

　　1、 北斗系统能够取代百度或者高德吗？答案显然是不能的，北斗系统是一个导航系统，百度或者高德也可以利用北斗系统的定位结果来进行位置输出，二者根本不是一个层面的东西，不存在取代一说。

　　2、 北斗系统能够做出地图吗？答案也是不可能的，北斗系统可以为地图中的某些标定点提供非常精准的位置信息，但是它不能做出一张地图，它没有办法告诉你现在你面前这个点是个电线杆还是个马路，这些是需要图像信息的，可以通过遥感卫星来部分获取。

　　3、北斗系统的定位精度能够到厘米级吗？这个要分情况，所有不提应用条件的所谓精度都是耍流氓。在静态条件下，在相对测量条件下，精度可以做的非常非常高，厘米级没有问题，普通动态精度也能够做的比较高，但是对于高动态物体，比如高铁，那是一定精度会降低的，对于一些遮挡物体甚至无法定位，这是卫星导航定位系统的天然脆弱性，全世界的卫星导航定位系统都一样。

　　4、 地图的精度能做到厘米级吗？首先很多高精度的位置点的信息是保密的，比如google可开放接口的地图就会有偏，因为有测绘法的规定，不是精度想做多高就做多高的，如果不计代价，有可能能把部分区域的精度做到非常高，但是通用的全球地图实时更新到厘米级，首先几乎不可能，也没有这个需求，其次法律不允许。

　　5、 北斗地图App和北斗卫星导航系统之间有什么关系？从现在的新闻来看没有直接联系，也许人家只是给地图起了个名字叫做北斗地图，就跟叫大熊座地图小熊座地图一样的，也许在地图的测绘中部分使用了北斗来做几个点的测量？这是揣测，目前存疑。北斗地图完全不等于北斗卫星导航系统，北斗卫星导航系统跟地图之间也并没有直接联系。

　　6、 装了北斗地图App就能用北斗系统定位了吗？答案也是否定的，手机到底采用了哪个卫星导航系统来做定位主要取决于手机的硬件，手机中装载了哪个导航定位系统的芯片就能用哪个系统来定位，如果你的手机不具备支持北斗系统的硬件，那么你下载哪个App都无济于事啊。

　　7、 不装北斗地图App，装高德或者百度能用北斗系统定位吗？这个答案是肯定的，因为到底采用哪个系统定位主要取决于手机的硬件设施，比如华为现在很多款也支持北斗系统，未来可能会有更多款支持北斗系统，这跟在手机上下载哪个地图软件没有联系。

　　最后，希望大家不要被名字所迷惑，北斗两个字不代表北斗卫星导航定位系统，地图软件到底好不好用主要取决于其它的因素，与北斗卫星导航定位系统之间并没有直接关系。

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