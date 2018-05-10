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直击|滴滴悬赏100万元寻杀客疑凶 公布司机身份信息

直击|滴滴悬赏100万元寻杀客疑凶 公布司机身份信息
2018年05月10日 19:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月10日晚间消息，今日媒体曝光一滴滴顺风车乘客遇害，滴滴在道歉之后，宣布将悬赏100万元寻找杀害改乘客的顺风车司机。

　　据媒体报道，被害乘客李女士是一名空姐，在郑州航空港区叫了一辆滴滴顺风车赶往市内，中途遇害。被害人父亲称，听警官说“这个滴滴司机带着凶器”。目前凶手仍在潜逃，公安机关正在全力抓捕。

　　据遇害空姐李某家属的朋友介绍，在乘车不久，李某曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车。其间同事还给她打电话，但她称“没事没事”，同事就挂了电话。

　　此前滴滴公司发布通报称，对郑州顺风车乘客李女士遇害一事，感到万分悲痛和愧疚，“真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。

　　滴滴方面称，滴滴已经成立了专项工作组，配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。滴滴还称，在做好后续工作的同时，将全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

　　在道歉之后，滴滴刚刚还宣布将悬赏100万元寻找杀害改乘客的顺风车司机。并公布了该司机的姓名、身份证号和电话信息。(张俊)

　　以下为滴滴公告全文：

　　滴滴公司100万元寻找顺风车司机刘振华

　　因涉及重要事项，滴滴公司向全社会公开征集线索，寻找一位名为刘振华的顺风车司机。对提供线索的热心人，滴滴将视线索重要程度给予最高100万人民币的奖励。

　　顺风车司机信息：刘振华，男，身份证号410122199105252652，电话15639071726

　　线索征集电话：010-83041110

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