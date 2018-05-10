新浪科技> 业界 > 正文

空姐乘滴滴遇害嫌犯已锁定 曾微信同事称司机想亲她

空姐乘滴滴遇害嫌犯已锁定 曾微信同事称司机想亲她
2018年05月10日 17:55 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
都市频道 图都市频道 图

　　澎湃新闻记者 彭瑜

　　5月10日，澎湃新闻从知情人士处获悉，郑州警方已锁定“空姐乘坐滴滴顺风车遇害”案嫌疑人，正全力抓捕。据遇害空姐李某家属的朋友介绍，在乘车不久，李某曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车。

　　据河南媒体报道，5月6日，遇害空姐在郑州市航空港区搭乘一辆轿车赶往市内时遇害。报道称，民警告诉遇害者家属，嫌犯是一名滴滴司机，身上携凶器，作案后潜逃。

　　案发后，滴滴相关人士向澎湃新闻确认，经公司核实，该司机为顺风车司机，注册信息都是真实的。

　　遇害空姐李某家属的朋友告诉澎湃新闻，李某是5月5日从昆明飞到郑州，当晚在与航空公司签约的宾馆换装洗浴后，夜里11点50多分出门乘坐滴滴。她买的6日凌晨1点从郑州到济南的卧铺，要回老家参加亲戚的婚礼。在乘车不久，李某曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车，其间同事还给她打电话，但她称“没事没事”，同事就挂了电话。

　　这位朋友说，因为6日一直联系不上李某，7日家属很担心，因为同事知道李某当晚乘坐滴滴，便开始联系滴滴公司以及警方，同时赶往警方报案。8日，警方告知家属李某的遗体被找到，身中多刀，“非常惨”。

　　他介绍，李某今年21岁，身高1米74，是家中的“独生女"，刚参加工作不久。

　　滴滴公司发布通报称，对郑州顺风车乘客李女士遇害一事，感到万分悲痛和愧疚，“真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。 ”

　　滴滴公司表示，滴滴已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。请李女士的家人以及公众放心，滴滴将尽最大努力协助警方尽快破案，将凶手绳之以法，还李女士和家人一个公道。滴滴公司表示，再次向乘客家人以及公众道歉。会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有