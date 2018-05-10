空姐乘滴滴遇害嫌犯已锁定 曾微信同事称司机想亲她

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澎湃新闻记者 彭瑜

5月10日，澎湃新闻从知情人士处获悉，郑州警方已锁定“空姐乘坐滴滴顺风车遇害”案嫌疑人，正全力抓捕。据遇害空姐李某家属的朋友介绍，在乘车不久，李某曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车。

据河南媒体报道，5月6日，遇害空姐在郑州市航空港区搭乘一辆轿车赶往市内时遇害。报道称，民警告诉遇害者家属，嫌犯是一名滴滴司机，身上携凶器，作案后潜逃。

案发后，滴滴相关人士向澎湃新闻确认，经公司核实，该司机为顺风车司机，注册信息都是真实的。

遇害空姐李某家属的朋友告诉澎湃新闻，李某是5月5日从昆明飞到郑州，当晚在与航空公司签约的宾馆换装洗浴后，夜里11点50多分出门乘坐滴滴。她买的6日凌晨1点从郑州到济南的卧铺，要回老家参加亲戚的婚礼。在乘车不久，李某曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车，其间同事还给她打电话，但她称“没事没事”，同事就挂了电话。

这位朋友说，因为6日一直联系不上李某，7日家属很担心，因为同事知道李某当晚乘坐滴滴，便开始联系滴滴公司以及警方，同时赶往警方报案。8日，警方告知家属李某的遗体被找到，身中多刀，“非常惨”。

他介绍，李某今年21岁，身高1米74，是家中的“独生女"，刚参加工作不久。

滴滴公司发布通报称，对郑州顺风车乘客李女士遇害一事，感到万分悲痛和愧疚，“真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。 ”

滴滴公司表示，滴滴已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。请李女士的家人以及公众放心，滴滴将尽最大努力协助警方尽快破案，将凶手绳之以法，还李女士和家人一个公道。滴滴公司表示，再次向乘客家人以及公众道歉。会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。