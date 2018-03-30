爱奇艺征战八载终登纳市 数字经济催生独角兽上市潮

作者：温婷

如果说前一日敲钟的B站代表90后娱乐消费的崛起，那么29日晚登陆纳斯达克的爱奇艺，则记录着70后与80后文娱消费的盛世。简单回顾近几个月赴美IPO的中国公司可见，互联网新消费是这些公司的主战场，这预示着数字经济时代正加速到来。

外资看好中国线上娱乐

递交招股书刚满一个月，爱奇艺29日晚成功登陆纳斯达克。发行价每股18美元，李彦宏夫妇出现在敲钟现场。爱奇艺创始人兼CEO龚宇则在朋友圈里用照片记录着路演以来的轨迹。

龚宇表示，如今的国际投资者对于中国的线上娱乐及互联网和新经济的了解已经很深刻，路演时已经很少碰到外行问题。而几年前，他还需要花很大精力来介绍中国的市场特殊性和基本商业模式。

在最新版招股书中，爱奇艺将首次公开招股最大募资额从15亿美元调整到27.3亿美元。根据最新披露的数据，截至2018年2月28日，爱奇艺会员规模达6010万人，较2017年12月31日的5080万快速提升。爱奇艺2017年总营收为173亿元人民币，同比增长54.6%。广告收入占爱奇艺总收入的46.9%、会员收入占37.6%，其他收入占15.5%。

龚宇表示，爱奇艺高增长有两大驱动力，一是品牌广告，二是付费用户。爱奇艺2011年起率先发展付费用户，虽然2011年至2015年间付费用户基数小、成长慢，但这5年的积累让爱奇艺在付费用户爆发时吃到了最大的“蛋糕”。据他透露，未来5年爱奇艺付费用户仍将保持高速增长，此外，包括信息流广告等也有望成为业绩增长的新驱动力。目前爱奇艺已经布局泡泡社交产品等相关业务来打基础。

百度赋能爱奇艺

创业8年，历经版权大战、融资之争、监管之变，爱奇艺与土豆、优酷等视频网站一起，培育了一代网民的网络视听乃至付费习惯。而今，土豆被优酷合并主攻短视频，而优酷私有化后，成为阿里大文娱板块的双“引擎”之一，承担着用户流量输出，生态赋能等重要作用。在垂直视频领域，PPTV被苏宁易购收购后持续强化其在体育领域的领导地位。PPS则通过与爱奇艺合并，变为后者主攻直播和游戏垂直业务的重要平台。

根据招股书披露，爱奇艺此次募资的50%用于扩展和加强内容，10%用于加强技术，40%为运营资金及其他公司事务。

上市完成后，百度仍是爱奇艺最大股东。爱奇艺前三大股东中，百度持股比例为69.6%，小米、高瓴资本分别持股8.4%及5.7%，龚宇持股1.8%。

对于未来与百度的协同，龚宇在回答上证报记者提问时表示，历史上百度在资源和业务方面对爱奇艺的支持巨大，包括流量贡献等。但流量在现阶段已不是最重要的，未来爱奇艺和百度的协同，首先表现为技术，特别是AI技术的协同。

龚宇透露，爱奇艺6000多员工中一半是工程师，特别强调技术驱动。但即使是这样规模的公司在AI深度研究、特别是算法开发等方面，仍需要借力百度的核心研发中心来提供基础研发支持，以提升研发效率。此外，在云计算和计算资源、存储资源以及传输资源等方面，爱奇艺和百度业务差异很大，可以通过互补来协调技术的稳定性，并大规模降低成本。

“独角兽”抢跑IPO

除了爱奇艺和B站，近期还有多家中国公司赴美IPO，包括互联网家装企业盛世乐居、小米手环生产商华米科技，在线教育服务尚德机构、连锁酒店品牌格林豪泰已成功挂牌，直播网站虎牙等处在IPO进程中。

研究机构Dealogic的统计显示，2017年共计16家中概股企业赴美上市，这是过去数年来赴美上市最火爆的年份之一。与此前几波互联网上市潮不同，这一波IPO公司所在的领域更加细分，多位投资机构人士向记者坦言，这预示着数字经济下一步资本化的重点方向，正在向消费升级和前沿科技行业倾斜。“独角兽企业正在争夺IPO的时间窗口，以期在最短的时间内抢占数字经济的新赛道。”市场人士如此表示。

龚宇坦言，希望爱奇艺可以在10年内搭成框架，用迪士尼的基本商业模式，在中国搭建一个线上的“娱乐王国”。