直击|爱奇艺新英体育建合资公司 统一运营爱奇艺体育

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新浪科技讯 8月6日晚间消息，爱奇艺、当代明诚旗下公司新英体育传媒共同宣布，双方将成立北京新爱体育传媒科技有限公司，独立运营的新公司将积极打造超级在线体育平台，统一运营合并后的爱奇艺体育平台，其中包括新英体育公司旗下新英体育App、爱奇艺体育频道，新英体育App及新英体育网等终端名称也将正式更名为爱奇艺体育。

爱奇艺网球会员与新英体育原有会员体系也将被打通成为爱奇艺体育会员。爱奇艺体育会员专享内容不仅包含欧洲国家联赛、卡拉宝杯、英冠、高尔夫等直播内容，还将新增英超、网球和高尔夫的专享场次。

新英体育成立于2010年，是国内领先的体育内容营销商、全媒体体育文化传播服务提供商、体育版权分销商。新英体育自成立起就积极拓展并建立全媒体播出平台，其中包括互联网（新英体育网新英体育App）、开路电视（电视联播网）、数字付费电视（新视觉付费电视频道）、IPTV、OTT等媒体传播平台。2013年，新英体育在中国大陆首推体育付费观赛模式，为中国大陆广泛球迷提供了英超观赛体验。

新英体育总裁、新爱体育CEO喻凌霄表示：“爱奇艺是中国市场领先、品牌格调高雅的互联网视频上市平台，在影视综艺娱乐视频领域创造了一个又一个的爆款综艺节目和影视大剧，深受中国互联网用户的喜爱。爱奇艺平台数亿用户存在着大量的体育视频直播潜在用户。新英体育在垂直体育付费领域深耕多年，积累了丰富的版权运营经验和深锐的用户行为洞察。作为新爱体育CEO，未来将带领团队充分发挥爱奇艺、新英体育两方资源优势，深度开发体育消费市场，为用户带来更高质量的体育内容和服务，为广告主创造更广阔且品效合一的营销场景，为中国体育付费观赛商业模式的发展增添更强劲的动力。”

爱奇艺首席内容官王晓晖表示：“目前，中国的体育产业已经进入了快速发展期，并在全球范围内呈现出和娱乐产业的融合趋势，拥有广阔的发展空间。相信此次爱奇艺与新英体育这样拥有优质版权资源和专业运营经验的战略伙伴携手，双方能通过在优质版权内容、赛事运营、广告营销、会员服务等层面的全方位打通，强强联合打造出超级在线体育平台。也为将来继续加大体育方向的投入奠定良好的基础。”