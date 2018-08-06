直击|爱奇艺新英合资成立新公司 新英体育改姓爱奇艺

新浪科技讯 8月6日下午消息，工商资料显示，爱奇艺已经与新英体育合资成立公司。双方或将合作在体育内容领域发力。

工商信息显示，该公司名为“北京新爱体育传媒科技有限公司”，成立于2018年7月26日，注册资本1亿元人民币。公司法定代表人为新英体育创始人喻凌霄，持有公司4.25%的股份。此外，北京新英体育传媒有限公司作为大股东占股42.5%，第二大股东北京爱奇艺科技有限公司占股38.25%，北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）占股15%。

截至发稿为止，爱奇艺及新英体育方面并未对新浪科技就该合作作明确说明。

新英体育自2010年起开始运营英超联赛版权。2013年，公司上线自助付费平台，开始以会员制对观众收费，并于2016年营收7.05亿元，盈利2.1亿元。2017年7月，当代明诚对新英体育启动收购程序，以5亿美元交易总对价收购新英体育100%股权。

值得注意的是，苹果应用商店中，新英体育App已更名为“爱奇艺体育”，其网站也已更名为爱奇艺体育。

双方合作的背景，或许来源于新英体育背后庞大的付费用户群体。目前，会员订阅服务是爱奇艺营收增长的主要来源。公司今年第二季度财报显示，该项贡献营收25亿元，同比增长66%，环比增长18%，占总营收40%比重，对比去年同期，该项收入占总营收36%。

今年8月1日，爱奇艺CFO王晓冬在公司发布第二季度财报后表示，下半年公司在内容成本方面会有大幅提高。他预计下半年相关投入会超过营收的80%。