爱奇艺：已下线低俗广告内容 对广告方进行封户处理

相关新闻：爱奇艺App首页现大尺度低俗广告 代理商称不审核资质

新浪科技讯 7月27日晚间消息，针对爱奇艺App首页现大尺度低俗广告一事，爱奇艺在微博中发布声明称，已全面下线低俗广告内容，并对相关广告方进行了封户处理。

爱奇艺称，低俗广告出现的主要原因是素材经过爱奇艺审核上线后，广告方私自进行了跳转链接页的内容替换，导致跳转显示内容与提交审核内容不一致。

爱奇艺表示，今后将对广告方资质从严审核，强化人工和技术动态审核，对广告素材，特别是跳转素材的动态审核进一步加强。

7月25日，新京报记者打开爱奇艺App首页，往下滑时发现出现多条小说广告，点击一条写有“恶魔总裁诱妻入局”字样的广告图片后，页面显示为一部小说的第一章，名为“求你，结束吧”，小说内文含有多处低俗内容，比如“压在身下”、“用尽全力忍着”等字样。

记者询问多位代理商了解到，爱奇艺的广告审核相对较松，并不需要相应的企业资质证明，也没有对企业的审核制度，预充5千元即可建立一个账户。但是，爱奇艺对“尺度过大”的广告也会有审核，可能会过不了。

以下为爱奇艺声明全文：

声明

关于今日媒体发布的“爱奇艺App上出现低俗广告”监督报道，我们高度重视并第一时间进行了事件彻査和全站排查。经核查，我们的广告内容中确实存在不符合平台规定的低俗信息，目前，我们已全面下线低俗广告内容，并对相关广告方进行了封户处理。对此类广告内容造成的不良影响，我们感到非常抱歉！

低俗广告出现的主要原因是：素材经过爱奇艺审核上线后，广告方私自进行了跳转链接页的内容替换，导致跳转显示内容与提交审核内容不一致。我们未能及时发现和处理该问题，造成了不良影响。这件事也给我们敲响了警钟，接下来我们将系统提升广告审核、监控流程，杜绝此类现象再次发生。具体措施如下：

1、对广告方资质从严审核。同时，对篡改广告内容的行为严厉打击，一经发现违规内容即刻下线，对涉事严重的广告方做封户处理，并对代理商进行警告和罚款处理。

2、强化人工和技术动态审核，对广告素材，特别是跳转素材的动态审核进一步加强。

3、对于用户反馈和举报的信息，我们将进行重点审查，违规和不良素材会即时处理和安排下线。

我们会认真履行好企业的社会责任，营造积极健康的网络环境。欢迎社会各界监督，监督反馈热线：400-923-7171

北京爱奇艺科技有限公司

2018年7月27日