爱奇艺App首页现大尺度低俗广告 代理商称不审核资质

龚宇曾表示，目前，广告是爱奇艺的第一大货币化方式，付费会员和信息流也在科技创新的过程中快速发展。记者就相关问题联系爱奇艺，截至发稿，对方暂未回应。

原标题：爱奇艺App首页现大尺度低俗广告

本文为寻找中国创客原创

记者 / 万珮

编辑 / 魏佳

爱奇艺上市之后，正在加快商业化的脚步。今年5月，爱奇艺CEO龚宇称，爱奇艺9种货币化形式已经搭建的非常完善，包括付费会员、广告、经纪、打赏、出版、IP授权、游戏、电商，由“苹果树”变为“苹果园”。

但在枝繁叶茂之前，爱奇艺可能要先解决广告审核不严的问题。

近日，寻找中国创客发现，在爱奇艺App上存在很多低俗广告，类型以言情小说、游戏为主。一位爱奇艺的广告代理商表示，爱奇艺的广告审核相对宽松。

寻找中国创客记者就相关问题联系爱奇艺，截至发稿，对方暂未回应。

爱奇艺App首页现低俗广告

7月25日，记者打开爱奇艺App首页，往下滑时发现出现多条小说广告，点击一条写有“恶魔总裁诱妻入局”字样的广告图片后，页面显示为一部小说的第一章，名为“求你，结束吧”，小说内文含有多处低俗内容，比如“压在身下”、“用尽全力忍着”等字样。

广告页面下方显示“微信公众号：某某小说阁”字样，右下角写有“阅读原文”，并且页面可以分享到微信朋友圈、新浪微博、QQ等社交媒体。

点击“阅读原文”，页面弹出“爱奇艺恭喜您获得继续阅读资格”，并写明公众号已经复制成功，用户可以打开微信并搜索公众号。

记者搜索并关注公众号以后，该公众号弹出“亲爱的爱奇艺用户，点击蓝色字体继续阅读”的消息。

在公众号底部，分为“最近阅读”、“进入书城”、“用户中心”三栏。“进入书城”后，记者发现，书城中的内容为言情、玄幻、灵异等题材的小说。大部分内容为付费阅读，1元等于100阅读币，年费VIP为365元，一年内全站书籍可以免费看。

记者随机采访十多位用户后发现，每位用户首页出现的广告不同。

一位用户的首页上出现的多是游戏广告，点击其中一张写有“太爽了！当总裁，秘书任你挑选”的图片后，页面出现一款名叫商业帝国的游戏，广告称该游戏“精彩玩法、画面刺激”，并配有卡通动图，写有“总裁，好坏”、“啊！好热，总裁！”等字样。

此外，不同的用户推荐量不同，当记者多次点击小说广告后，推荐页上出现了更多相关广告，比如“总裁的甜心娇妻”、“她当众被富二代弃婚，成为全城耻笑的豪门弃妇”、“密度宠妻玩心跳”、“第一次接触她后，发现自己戒不掉这个”等。

不过，并不是所有用户的App首页都会出现小说或游戏广告。

小说广告实则为微信公号引流

记者发现，爱奇艺App首页的小说广告绝大部分是为了给小说类微信公众号导流，和“全本小说阁”类似的公众号还有青衣小说、连载书屋、红云小说等。

以“全本小说阁”为例，公众号资料显示，账号主体为长沙永太信息科技有限公司，版权为杭州有书网络科技有限公司所有。

经记者查询得知，杭州有书网络科技有限公司旗下的有书阁是一家网页游戏及漫画、小说阅读网站，用户可以在网站上进行网页游戏的游玩以及漫画的阅读等。

有书阁网站显示，可以提供零成本在微信平台搭建原创小说网站的服务，并且高变现，收益持续稳定，仅需提供认证服务号即可。有书阁已签约国内大型中文小说网上千本图书。换而言之，有书阁实际上是一个小说版权分销商。

广告代理商称不用审核企业资质

一位爱奇艺广告代理商称，上述广告可以投放信息流广告的所有位置，“爱奇艺采用竞价排名的方式来投放信息流广告，按有效点击付费。你在后台设置一个最高价，系统自动竞价，一次点击在0.3元—0.6元之间。”另一位代理商称，一般情况下，爱奇艺App上的有效点击是0.5元一个。

据了解，爱奇艺信息流广告包括播放页信息流广告、首页信息流广告、频道页信息流广告、搜索结果信息流广告。这些广告会由系统根据用户的使用习惯，自动投放到相应位置，例如如果一个用户喜欢看电视剧，这些广告就会出现在电视剧信息流广告中。

多位代理商表示，在爱奇艺上投放言情小说广告效果不错，许多客户都会续费。一个粉丝的成本是10元左右，效果好的话是8元左右。其中一位广告代理商对记者表示，仅他们所辖的区域一天能有五、六十万的流量。

爱奇艺对广告审核有什么要求？尺度如何把握？

记者询问多位代理商了解到，爱奇艺的广告审核相对较松，并不需要相应的企业资质证明，也没有对企业的审核制度，预充5千元即可建立一个账户。但是，爱奇艺对“尺度过大”的广告也会有审核，可能会过不了。

多名代理商并未详细解释“尺度过大”的标准，仅表示爱奇艺App上现有的广告都没有问题。

律师称平台未尽审核义务应受处罚

多位律师告诉寻找中国创客，这些广告内容涉嫌违法，爱奇艺未尽到平台的审核义务，微信作为互联网平台亦违背了其作为互联网平台的监管责任。

北京圣运律师事务所主任王有银律师认为，爱奇艺作为互联网平台，虽然并非这些低俗广告的直接制作者，但其作为发布者应该担负发布者的责任，即审慎核对义务，要严格审查广告是否符合法律规定，是否违背公序良俗。

而微信作为互联网平台，承载低俗甚至色情小说，违背了其作为互联网平台的监管责任。同时，传播低俗甚至涉嫌色情严重者可能会触犯传播淫秽物品罪。

北京雄志律师事务所关长军表示，在爱奇艺上所投放的广告图片媚俗、文字低俗，其内容含有暗示描述性行为等违法情节，妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚，违反我国《广告法》的相关规定，应当予以处罚。根据《互联网广告管理暂行办法》的规定，广告发布的网络平台对其知道或应知的违法广告，应当采取删除、屏蔽、断开链接等技术措施和管理措施，予以制止。

关长军认为，即使本身广告静态页面正常，而是点击进入的页面涉低俗、色情，同样也涉嫌违反广告法，“目前对于转跳的这种情况并没有规定的这么详细，在我看来这就是变相地规避法律责任，转跳广告也是广告。”

在处罚方面，北京广衡律师事务所赵三平律师表示，爱奇艺作为广告发布者，应由工商行政管理部门没收广告费用，并处以罚款。广告主由工商行政管理部门责令停止发布广告，情节严重的，可以吊销营业执照。

变现承压？

龚宇曾表示，目前，广告是爱奇艺的第一大货币化方式，付费会员和信息流也在科技创新的过程中快速发展。

爱奇艺Q1财报显示，爱奇艺总收入为49亿元人民币(7.78 亿美金)，同比增长57%。运营亏损为11 亿元人民币(1.69 亿美金)，运营亏损率为22%，相较去年同期的运营亏损为10 亿元人民币，运营亏损率为34%。归属爱奇艺的净亏损为3.96 亿元人民币(6310 万美金)，低于去年同期的11 亿元人民币。

爱奇艺首席财务官王晓东曾表示：“我们第一季度的财务表现强劲，体现在总收入实现了同比57%的显著增长以及好于预期的盈亏表现上。从财务数据可以看出，期内各个业务线的变现能力和运营效率持续提升。”

但爱奇艺不得不面对的一个事实是长视频行业长期巨亏，且目前三强并立的局面很难瓦解，一时间关于资本、流量、优质内容的争夺还会持续。

“这个市场未来不是一家独大，或是所谓的寡头垄断，而是三家公司共存的情况会长期持续地存在。在采购过程中，大家会形成竞价，内容成本也比较高，”龚宇说。

爱奇艺要如何解决亏损问题？龚宇认为，随着各视频网站自制内容的增加和差异化运营，竞争激烈程度将会逐渐缓解。

就在7月26日，北京网信办发布消息称，全国“扫黄打非”办公室已联合国家网信办及中宣部等六部委，将加大对网络淫秽色情及低俗信息的惩戒力度。当天，B站、洋葱视频、56视频等应用从各安卓应用商店被下架。