新浪科技> 互联网 > 正文

爱奇艺App首页现大尺度低俗广告 代理商称不审核资质

爱奇艺App首页现大尺度低俗广告 代理商称不审核资质
2018年07月27日 10:17 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　龚宇曾表示，目前，广告是爱奇艺的第一大货币化方式，付费会员和信息流也在科技创新的过程中快速发展。记者就相关问题联系爱奇艺，截至发稿，对方暂未回应。

　　原标题：爱奇艺App首页现大尺度低俗广告

　　本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 万珮

　　编辑 / 魏佳

　　爱奇艺上市之后，正在加快商业化的脚步。今年5月，爱奇艺CEO龚宇称，爱奇艺9种货币化形式已经搭建的非常完善，包括付费会员、广告、经纪、打赏、出版、IP授权、游戏、电商，由“苹果树”变为“苹果园”。

　　但在枝繁叶茂之前，爱奇艺可能要先解决广告审核不严的问题。

　　近日，寻找中国创客发现，在爱奇艺App上存在很多低俗广告，类型以言情小说、游戏为主。一位爱奇艺的广告代理商表示，爱奇艺的广告审核相对宽松。

　　寻找中国创客记者就相关问题联系爱奇艺，截至发稿，对方暂未回应。

　　爱奇艺App首页现低俗广告

　　7月25日，记者打开爱奇艺App首页，往下滑时发现出现多条小说广告，点击一条写有“恶魔总裁诱妻入局”字样的广告图片后，页面显示为一部小说的第一章，名为“求你，结束吧”，小说内文含有多处低俗内容，比如“压在身下”、“用尽全力忍着”等字样。

　　广告页面下方显示“微信公众号：某某小说阁”字样，右下角写有“阅读原文”，并且页面可以分享到微信朋友圈、新浪微博、QQ等社交媒体。

　　点击“阅读原文”，页面弹出“爱奇艺恭喜您获得继续阅读资格”，并写明公众号已经复制成功，用户可以打开微信并搜索公众号。

　　记者搜索并关注公众号以后，该公众号弹出“亲爱的爱奇艺用户，点击蓝色字体继续阅读”的消息。

　　在公众号底部，分为“最近阅读”、“进入书城”、“用户中心”三栏。“进入书城”后，记者发现，书城中的内容为言情、玄幻、灵异等题材的小说。大部分内容为付费阅读，1元等于100阅读币，年费VIP为365元，一年内全站书籍可以免费看。

　　记者随机采访十多位用户后发现，每位用户首页出现的广告不同。

　　一位用户的首页上出现的多是游戏广告，点击其中一张写有“太爽了！当总裁，秘书任你挑选”的图片后，页面出现一款名叫商业帝国的游戏，广告称该游戏“精彩玩法、画面刺激”，并配有卡通动图，写有“总裁，好坏”、“啊！好热，总裁！”等字样。

　　此外，不同的用户推荐量不同，当记者多次点击小说广告后，推荐页上出现了更多相关广告，比如“总裁的甜心娇妻”、“她当众被富二代弃婚，成为全城耻笑的豪门弃妇”、“密度宠妻玩心跳”、“第一次接触她后，发现自己戒不掉这个”等。

　　不过，并不是所有用户的App首页都会出现小说或游戏广告。

　　小说广告实则为微信公号引流

　　记者发现，爱奇艺App首页的小说广告绝大部分是为了给小说类微信公众号导流，和“全本小说阁”类似的公众号还有青衣小说、连载书屋、红云小说等。

　　以“全本小说阁”为例，公众号资料显示，账号主体为长沙永太信息科技有限公司，版权为杭州有书网络科技有限公司所有。

　　经记者查询得知，杭州有书网络科技有限公司旗下的有书阁是一家网页游戏及漫画、小说阅读网站，用户可以在网站上进行网页游戏的游玩以及漫画的阅读等。

　　有书阁网站显示，可以提供零成本在微信平台搭建原创小说网站的服务，并且高变现，收益持续稳定，仅需提供认证服务号即可。有书阁已签约国内大型中文小说网上千本图书。换而言之，有书阁实际上是一个小说版权分销商。

　　广告代理商称不用审核企业资质

　　一位爱奇艺广告代理商称，上述广告可以投放信息流广告的所有位置，“爱奇艺采用竞价排名的方式来投放信息流广告，按有效点击付费。你在后台设置一个最高价，系统自动竞价，一次点击在0.3元—0.6元之间。”另一位代理商称，一般情况下，爱奇艺App上的有效点击是0.5元一个。

　　据了解，爱奇艺信息流广告包括播放页信息流广告、首页信息流广告、频道页信息流广告、搜索结果信息流广告。这些广告会由系统根据用户的使用习惯，自动投放到相应位置，例如如果一个用户喜欢看电视剧，这些广告就会出现在电视剧信息流广告中。

　　多位代理商表示，在爱奇艺上投放言情小说广告效果不错，许多客户都会续费。一个粉丝的成本是10元左右，效果好的话是8元左右。其中一位广告代理商对记者表示，仅他们所辖的区域一天能有五、六十万的流量。

　　爱奇艺对广告审核有什么要求？尺度如何把握？

　　记者询问多位代理商了解到，爱奇艺的广告审核相对较松，并不需要相应的企业资质证明，也没有对企业的审核制度，预充5千元即可建立一个账户。但是，爱奇艺对“尺度过大”的广告也会有审核，可能会过不了。

　　多名代理商并未详细解释“尺度过大”的标准，仅表示爱奇艺App上现有的广告都没有问题。

　　律师称平台未尽审核义务应受处罚

　　多位律师告诉寻找中国创客，这些广告内容涉嫌违法，爱奇艺未尽到平台的审核义务，微信作为互联网平台亦违背了其作为互联网平台的监管责任。

　　北京圣运律师事务所主任王有银律师认为，爱奇艺作为互联网平台，虽然并非这些低俗广告的直接制作者，但其作为发布者应该担负发布者的责任，即审慎核对义务，要严格审查广告是否符合法律规定，是否违背公序良俗。

　　而微信作为互联网平台，承载低俗甚至色情小说，违背了其作为互联网平台的监管责任。同时，传播低俗甚至涉嫌色情严重者可能会触犯传播淫秽物品罪。

　　北京雄志律师事务所关长军表示，在爱奇艺上所投放的广告图片媚俗、文字低俗，其内容含有暗示描述性行为等违法情节，妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚，违反我国《广告法》的相关规定，应当予以处罚。根据《互联网广告管理暂行办法》的规定，广告发布的网络平台对其知道或应知的违法广告，应当采取删除、屏蔽、断开链接等技术措施和管理措施，予以制止。

　　关长军认为，即使本身广告静态页面正常，而是点击进入的页面涉低俗、色情，同样也涉嫌违反广告法，“目前对于转跳的这种情况并没有规定的这么详细，在我看来这就是变相地规避法律责任，转跳广告也是广告。”

　　在处罚方面，北京广衡律师事务所赵三平律师表示，爱奇艺作为广告发布者，应由工商行政管理部门没收广告费用，并处以罚款。广告主由工商行政管理部门责令停止发布广告，情节严重的，可以吊销营业执照。

　　变现承压？

　　龚宇曾表示，目前，广告是爱奇艺的第一大货币化方式，付费会员和信息流也在科技创新的过程中快速发展。

　　爱奇艺Q1财报显示，爱奇艺总收入为49亿元人民币(7.78 亿美金)，同比增长57%。运营亏损为11 亿元人民币(1.69 亿美金)，运营亏损率为22%，相较去年同期的运营亏损为10 亿元人民币，运营亏损率为34%。归属爱奇艺的净亏损为3.96 亿元人民币(6310 万美金)，低于去年同期的11 亿元人民币。

　　爱奇艺首席财务官王晓东曾表示：“我们第一季度的财务表现强劲，体现在总收入实现了同比57%的显著增长以及好于预期的盈亏表现上。从财务数据可以看出，期内各个业务线的变现能力和运营效率持续提升。”

　　但爱奇艺不得不面对的一个事实是长视频行业长期巨亏，且目前三强并立的局面很难瓦解，一时间关于资本、流量、优质内容的争夺还会持续。

　　“这个市场未来不是一家独大，或是所谓的寡头垄断，而是三家公司共存的情况会长期持续地存在。在采购过程中，大家会形成竞价，内容成本也比较高，”龚宇说。

　　爱奇艺要如何解决亏损问题？龚宇认为，随着各视频网站自制内容的增加和差异化运营，竞争激烈程度将会逐渐缓解。

　　就在7月26日，北京网信办发布消息称，全国“扫黄打非”办公室已联合国家网信办及中宣部等六部委，将加大对网络淫秽色情及低俗信息的惩戒力度。当天，B站、洋葱视频、56视频等应用从各安卓应用商店被下架。

爱奇艺广告低俗
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有