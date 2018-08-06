新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

大型强子对撞机首次加速原子：达到接近光速

大型强子对撞机首次加速原子：达到接近光速
2018年08月06日 08:29 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器，一直在进行原子核的加速，这也是人们有时会将这台大型仪器称为“原子粉碎机”的原因。　　大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器，一直在进行原子核的加速，这也是人们有时会将这台大型仪器称为“原子粉碎机”的原因。

　　新浪科技讯 北京时间8月6日消息，据国外媒体报道，7月25日，欧洲核子研究中心（CERN）大型强子对撞机（Large Hadron Collider，LHC）研究团队又取得了一项突破，他们使带有电子的原子加速到接近光速。该实验的目的是检验利用LHC产生高强度伽马射线的可行性，以推动物理学前沿研究。

　　或许有人对这些是否真的是人类加速到接近光速的第一批“原子”还存在疑问，这涉及一个语义学问题；大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器，一直在进行原子核的加速，这也是人们有时会将这台大型仪器称为“原子粉碎机”的原因。此前LHC还从未处理过带有电子的原子核。CERN在声明中解释称，研究人员加速了铅原子核，每个原子核都有一个电子环绕，在相对低能量的离子束中加速了“大约一个小时”。铅原子正常情况下具有82个电子，研究人员将其中81个电子剥离，实际上使铅原子变成带正电荷的离子。接着，研究人员“将LHC提高到最高功率，使离子束保持了大约两分钟再发射出去”。在后续测试中，研究人员用一组较小的原子使全功率离子束保持了两个小时。

　　LHC物理学家米凯拉·绍曼（Michaela Schaumann）表示，加速带有电子的原子很有挑战性，因为“真的很容易将电子意外剥离……当这种情况发生时，原子核就会撞到离子束所在的管壁，因为此时它的电荷已经不再与LHC的磁场同步。”

　　这项耗资数百万欧元的实验具有自我保护措施，即光束在变得不稳定时会被自动弃置，以保护大型强子对撞机。

　　不过，研究人员称，这些复杂的原子束要比原先预计的稳定得多。绍曼表示，这是一个不错的结果，可以为一系列新的实验提供可能。这其中，最有趣的实验应该是利用这些复杂原子作为伽马射线源，使LHC变成一个伽马射线工厂。当LHC将原子加速到接近光速时，用激光激发电子从高能态转向低能态，就会释放出光子。在LHC的加速下，这些光子将具有伽马射线的波长和能量。相比已有的用电子束产生伽马射线的手段，利用LHC产生的伽马射线强度会更高，可以用于新型粒子物理学实验及暗物质的探索。（任天）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有