多国研究人员抵制韩人工智能武器

刘曦

机器人杀手（资料图）@视觉中国

据新华社电 全球超过50名人工智能研究人员4日联名抵制韩国科学技术院设立人工智能武器实验室，警告谨防“机器人杀手”。

由澳大利亚新南威尔士大学人工智能教授沃尔什发起，美国和日本等30个国家和地区的研究人员4日签署一封公开信，敦促韩国科学技术院停止人工智能武器研发。联名信写道：“自动武器一旦成熟，战争发展速度和规模将前所未有。它们可能会被恐怖分子利用。”

韩国科学技术院与韩国十大财团之一韩华集团旗下韩华系统公司合作，于今年2月开设人工智能研发中心，目的是研发适用于作战指挥、目标追踪和无人水下交通等领域的人工智能技术。

参与抵制的研究人员说，这处研发中心实际打算加入全球竞争，研发自动军事武器。“韩国科学技术院这样的著名院校着眼于加速军备竞赛、研发武器，令人遗憾。”

不能让机器决定生死

韩国科学技术院4日迅速回应遭遇抵制一事，强调“无意参与研发致命自动武器系统和‘机器人杀手’”。

韩国科学技术院校长申成澈（音译）说，这所大学“显然意识到”关于人工智能有违人类道德的担忧。“我重申韩国科学技术院不会开展任何有违人类尊严的研究活动，包括研发缺少人工控制的自动武器。”

按这一学府的说法，新设研发中心将集中研究如何运用人工智能命令和控制系统、导航大型无人潜水器、指导智能飞行训练以及追踪识别目标。

发起联名抵制的人工智能教授沃尔什告诉路透社记者，机器人和人工智能技术实际可以在军事领域发挥有利作用，比如完成扫雷等威胁人类安全的任务。“但我们不能将决定生死的权力交给机器，这就越过道德底线。” （刘曦）