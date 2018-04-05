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花旗：苹果下月将把股东回报规模提高至4000亿美元

花旗：苹果下月将把股东回报规模提高至4000亿美元
2018年04月05日 21:20 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月5日晚间消息，花旗集团旗下研究部门“花旗研究”(Citi Research)今日发布报告称，苹果公司(以下简称“苹果”)下月可能把股东回报计划的规模提高1000亿美元至4000亿美元。

　　花旗研究分析师吉姆·苏瓦(Jim Suva)在报告中称，苹果将利用税改收益来大幅提高股票回购和派息规模。在下一次财报电话会议上，预计苹果会宣布把股东回报计划的规模提高1000亿美元，从当前的3000亿美元增加到4000亿美元。

　　1000亿美元的提高额度相当于之前的2倍。2016年和2017年，苹果每年把资本回报项目规模各提高500亿美元。去年5月，苹果宣布把资本回报计划规模提高500亿美元，计划到截至2019年3月时向股东返还3000亿美元。

　　这同时意味着，苹果将把每年的股票回购规模扩大一倍。在过去的五年，苹果每年平均投资320亿美元回购股票。为此，苏瓦称：“我们认为，与市场平均水平相比，苹果股票仍具有吸引力，股价还会继续增长。”

　　花旗研究重申苹果股票买入评级，并维持200美元的目标股价不变，较周三收盘价高16.5%。5月1日，苹果将发布2018财年第二季度财报。(李明)

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