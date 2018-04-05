摩拜创始人胡玮炜套现15亿：你的同龄人 正在抛弃你

来源：王耳朵先生

美团收购摩拜单车的新闻，刷遍了朋友圈。

许多网友都调侃，以后，可以骑着单车送外卖了。但我更关注的，是另一个80后的美女。

她是，摩拜单车的创始人胡玮炜。

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仅仅三年，她就把企业，做成了当红的创业公司。这次收购，她可能从中套现15亿以上。

当初，胡玮炜拎着一个行李箱就来到了北京。毕业之后，她做了10年小记者。

十年月薪从四位数到五位数，却用一年把摩拜从0做到10亿美元。

根据《新京报》报道，经股东投票，最终确定美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，而摩拜的早期投资方和创始团队均已套现。按照9%股份计算，胡玮炜套现2亿美元，15亿元人民币以上，这一切距离创业才三年。

而现在的80后，多数都在做什么？

要么在北上广的写字楼里，刚刚成为一个总监，小腹上长出赘肉，每月因为房贷不敢辞职。要么在三四线城市里，过着平淡，却一眼可以看到未来的日子。

不管你愿意不愿意，中年都如约而至。

然而，三年前还是普通记者的胡玮炜，不动声色的走到，旁人难以企及的高度。

看着照片里胡玮炜柔弱的样子，你很难想象，这是一位叱咤风云的商业女精英。

然而就是这样，你的同龄人，正在无声无息的抛弃你。

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知乎上有个问题是：

当发觉同龄人比自己优秀很多时，你作何感想？

底下有个高赞的答案是：

就感觉，有些人活了30年，跟活了1年似的，有些人1年，活的跟30年似的。

说好了青春一路同行，你却买了车。

你以为都是上班族，他却北京买了房；你以为都是互联网民工，结果他突然创了业。

我上一次受到这样震撼的，是两年前。

25岁的李叫兽，其公众号和公司，突然被百度花费上亿元全资收购。

都是25岁，你还每天晚上睡觉前刷着公众号。另一个年轻人，却依靠营销号“李叫兽”，不到两年，从一个硕士毕业生，一跃成为BAT中的公司副总裁。

你会有怎样的感慨？

有些人走得太慢了，有些人走得太快。

不会再有匀速前进的同龄人，你要么一骑绝尘，要么被远远抛下。

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不仅是那些看起来很厉害的人，普通人也不例外。

比如，大学毕业后五年，你就会发现，“同龄人”是一个经不起推敲的名词。

因为到这个时候，除了年纪差不多，你和你的同学，几乎不会再有什么相同点。收入、地位、三观，甚至是上班的交通工具，都会有云泥之别。

今年过年的时候，我去参加了一次小范围的同学聚会。

做公务员的同学，有人已经做到正处。经商的同学，创业公司做到了数千万营收的体量。那些日复一日上班的同学，也有人成了世界500强企业里的中层。

混得差的，也有人在毫不知名的小公司里，拿三四千块的月薪。

这才毕业几年？

当年还在一个寝室里追剧，在食堂里和大师傅们贫嘴，一起逃课，一起吹牛。

有人却已经年薪百万，有人却还在抢两块钱的红包。

有人去过许多个国家，见过许多人，有人，却还在为能准时上班打卡，焦虑不已。

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是的，这个世界上，已经很难有永远优越的人生，也很难有一成不变的阶层。

一切都变化得太快，你如果不及时做出反应，不迅速跟进，你就可能被同龄人打倒在地。

看过许多微信后台的留言。

但我始终记得，一位叫涵涵妈妈给我的消息。

她说，自己是一个二孩妈妈，虽然才26岁，却总有种莫名的忧虑。

她担心呆在家里育儿的这段时间，行业变化了，更多的同龄人走进来。自己到时再出去工作，可能竞争不过他们了。而到时再去转型，又会非常非常难。

所以，就算在家哺乳，她也抽空学习英语，看专业的书籍。周末的时候，她还去参加培训班，准备再考一个证。

我完全能够理解她的感受。

这就是最真实的生活。

如果你稍稍有松懈，你就会被落下了。就算你呆在原地，你缓慢成长，也是一种退步。

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前段时间，张泉灵有篇演讲被热传，名字叫《时代抛弃你时，连一声再见都不会说》。

其实，同龄人抛弃你的时候，连一声再见也不会说。

你以为你们在同一个城市工作，你以为你们做着普通的工作，他却在某一天，打扫了所有平庸的痕迹，一路快奔，然后再也不回头，远远的丢下了你。

所以，千万不要在你本该奋斗的时候，选择了安逸。

千万不要在年轻时不爱钱，不爱努力和打拼，每天过得云淡风轻。

暂时落后同龄人，并不可怕，真正的超越，是在纵向的比较中，成为更好的人。

你的同龄人，正在抛弃你，从来都不会打招呼。

像摩拜单车创始人胡玮炜一样，那些真正能够跑赢同龄人的年轻人，都拥有专业、决心和格局。

愿你慢慢也有。

愿你看清这个时代，知道自己想要去哪里，然后活出余生的新高度。