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马斯克：人工智能可能成为永久的独裁者

马斯克：人工智能可能成为永久的独裁者
2018年04月06日 19:58 新浪科技
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埃隆·马斯克埃隆·马斯克

　　新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)日前在一部有关人工智能的纪录片中称，人类可能在不知不觉中就创造了“一个不朽的独裁者”，并将永远无法摆脱它们的统治。

　　马斯克是在最新上映的一部纪录片《你相信这台计算机吗？》(Do You Trust This Computer?)中发表上述言论的。他说，人工智能的独裁统治期限将远超出任何一个政权，从而实现对人类的无限期压迫。

　　随着人工智能技术的发展，许多知名科技人士都对人工智能将来对社会的影响发出了预警。这也是最近几个月马斯克对人工智能威胁发表的最新言论。

　　去年9月，马斯克曾警告人们，人工智能可能引发第三次世界大战。他说：“所有国家都会专注于发展计算机科学，各国对人工智能统治权的争夺可能引发第三次世界大战。”马斯克认为，人工智能时代的战争不是由某国领导人发起的，这一切都将自动化。换言之，人工智能会自动规划战略，找出获胜几率最高的战法。

　　去年年底，马斯克又称，人工智能是人类文明的最大威胁。马斯克表示，短期内最直接的威胁是人工智能将取代人类工作。在未来20年，驾驶人员的工作将被人工智能所颠覆。之后，全球12%至15%的劳动力将因为人工智能而失业。

　　马斯克还认为，人类将来需要与机器相结合，成为一种“半机械人”，从而避免在人工智能时代被淘汰。为此，马斯克还专门成立一家人工智能创业公司Neuralink，研究人机接口。

　　也正是基于对人工智能的担忧，马斯克才有了“殖民火星”的计划。根据该计划，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX计划在2022年至少让两艘货运飞船在火星着陆，2024年实现两艘货运飞船和两艘载人飞船着陆。

　　马斯克说，面对将来人工智能可能导致的“黑暗时代”，殖民火星将是确保人类继续生存的必要的一步。(李明)

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