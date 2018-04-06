实力科普：海龟脚蹼除游泳还有八大功能

科学家最新研究发现，海龟可以进化脚蹼，使其像手一样，用于切割水母。同时，它们还使用脚蹼抓住猎物，吃珊瑚表面上的海绵，甚至在吃完之后再舔食自己的脚蹼。

图中是澳大利亚海域一只海龟用脚蹼“猛劈”水母，之前科学家认为这一动作太复杂，对于海龟的小脑袋是无法实现的。最新研究表明，海龟脚蹼具有惊人的灵活程度。

研究人员对3种海龟物种进行了研究——绿海龟（Chelonia mydas）、玳瑁（Eretmochelys imbricata）和红海龟（Caretta caretta）。通过在网络上寻找海龟照片，发现它们脚蹼的特殊功能。

研究人员指出，海龟脚蹼除了游泳之外，还具有8种功能。这些功能被分类为：“抓持”、“挖掘”、“打击”、“搅拌”、“杠杆”、“猛击”和“敲碎”。

新浪科技讯 北京时间4月6日消息，据国外媒体报道，脚蹼不仅可用于游泳，还可作为海龟的一种工具，攻击或者抓住猎物。

目前，科学家最新研究发现，海龟可以进化脚蹼，使其像手一样，用于切割水母。同时，它们还使用脚蹼抓住猎物，吃珊瑚表面上的海绵，甚至在吃完之后再舔食自己的脚蹼。

之前科学家认为这些动作太复杂，对于海龟的小脑袋而言是不可能完成的。美国加州蒙特里湾水族馆研究人员在网络上罗列海龟照片，通过分析这些照片，科学家发现海龟脚蹼具有惊人的敏捷度。

研究人员称，这是意料之外的事情，因为海龟的头部太小，无法协调完成如此复杂的动作。研究报告合著作者、蒙特利湾水族馆科学主管凯尔·凡·胡坦（Kyle Van Houtan）博士称，海龟并未发育形成额叶皮质，独立清晰的脚趾或者任何学习能力。但是它们会舔脚蹼，就像儿童玩玩具一样，这一行为表明海龟具有重要的进化特征——机会可以改变适应性。

研究中的图像显示，海龟可以使用脚蹼猛劈水母，滚动海底栖息的扇贝，抓住珊瑚，撕碎海葵。

研究人员指出，海龟脚蹼除了游泳之外，还具有8种功能。这些功能被分类为：“抓持”、“挖掘”、“打击”、“搅拌”、“杠杆”、“猛击”和“敲碎”。

他们对3种海龟物种进行了研究——绿海龟（Chelonia mydas）、玳瑁（Eretmochelys imbricata）和红海龟（Caretta caretta）。

在海洋哺乳动物身上也有类似的行为，例如：海象、海豹、海牛和海獭。这项最新发现有助于科学家进一步理解海洋四肢生物的进化，并提出了“先天或者后天”的问题——这些特征是后天学习获得，还是与生俱来。

胡坦博士强调称，我们期望这些事情会发生在一个高度智能、适应性强的群体性动物身上。对于海龟来说，情况就完全不同，它们出生之后就再未见过自己的父母，也没有接受过妈妈的训练。令人惊讶的是，它们竟然在没有任何学徒的情况下想出了如何做到这一点的方法，而且它们的脚蹼并非完全适应这些任务。目前，这项最新研究报告发表在近期出版的《PeerJ》杂志上。（叶倾城）