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医学硕士实习值班十几小时猝死，多次吐槽超负荷加班

医学硕士实习值班十几小时猝死，多次吐槽超负荷加班
2018年04月06日 11:40 澎湃新闻
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　　4月5日，清明节，阴雨天。这是小顾去世后的头七，亲友在江苏镇江告别他的遗体。

　　小顾是江苏大学医学院在读硕研二年级的学生。7天前，他在实习医院——镇江市第一人民医院值班约14小时后，在交接班时突然晕倒，后经抢救无效死亡。在此之前，小顾在医院实习期间，多次吐槽经常超负荷加班。

　　家属认为，校方和医院应为小顾猝死一事负责。

　　江苏大学党委宣传部工作人员吴奕向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，校方知晓小顾入校有先天性心脏病史，但其曾做过手术后，身体状况可以承受学习、实习的任务。

　　镇江市第一人民医院院长朱夫回应澎湃新闻称，医院是在小顾昏迷后，首次从家属处获悉小顾有先天性心脏病手术史。倘若事先了解这一情况，医院肯定会与学校商议处理办法，安排该学生回家休养，不可能会安排其值夜班。

　　4月4日下午，澎湃新闻从多个信源处获悉，当日中午，江苏大学已与家属初步达成解决方案，校方答应对家属进行抚恤。

江苏大学医学院研二学生小顾在医院实习猝死。 澎湃新闻记者 邱海鸿 图江苏大学医学院研二学生小顾在医院实习猝死。 澎湃新闻记者 邱海鸿 图

　　在医院实习时曾多次吐槽超负荷加班

　　3月30日上午8点多，顾母忽然接到医院打来的电话，称小顾送入了急救室抢救。随后，她火急火燎赶到小顾的实习医院——镇江市第一人民医院。

　　据小顾的表哥杨先生介绍，小顾患有先天性心脏病，在读初一时，曾到北京阜外医院做过心脏手术，后来恢复得不错。退休的顾母，为了方便照顾儿子，在小顾读研后，从盐城老家来到镇江租房。

　　3月29日傍晚6点前，小顾到镇江市第一人民医院值夜班。让家属始料未及的是，第二天上午8点交接班时，小顾就突然昏倒了。经过近3个小时的抢救，在医生宣告小顾死亡时，顾母瘫坐在抢救时门口，哭得撕心裂肺。

　　镇江市第一人民医院向澎湃新闻证实，小顾确实在值班10多个小时后，突然昏迷。不过，经诊断，死因是既往的重度肺动脉高压，导致心源性猝死。

小顾在微信朋友圈吐槽超负荷值班。 家属供图小顾在微信朋友圈吐槽超负荷值班。 家属供图

　　自研一开始，小顾就在镇江市第一人民医院参加医生规范化培训（以下简称“规培”），至今已有一年半时间。期间，包括小顾在内的医学研究生在各个科室轮训。据院方称，小顾于一个月前，轮到该院呼吸内科实习。

　　家属方告诉澎湃新闻，小顾在呼吸内科的带教医生姓李。李医生在3月下旬休了10天婚假，月底才回归。这段时间内，李医生的值班任务由另一名医生兼顾着，但主要是小顾在代管。

　　“小顾在医院期间，平均每天值班15小时以上，多的时候20小时。”杨先生称，上一次值班是3月23日，第二天中午回家后，小顾身体不适请假半天，“新的带教老师还反复电话催他上班。”

　　时隔5天之后，再次轮到小顾值班时，据家属称，小顾想“再请假就不好意思了”。随后，悲剧发生了。

　　这种过度的疲劳，一度让小顾感到疲惫。从家属提供的朋友圈截图看，他从2016年10月—2018年1月，曾多次“吐槽”加班生活。

　　比如，2017年3月24日20：09分，他在朋友圈发文说：“最羡慕那些朝九晚五、有双休、享受法定假期的人。”

　　2017年10月6日中午11：56分，他发朋友圈说：“28小时班，一刻不停写病历，开药方，收病人，抽血，睡不到三个钟头，够够的。”

小顾在微信朋友圈吐槽超负荷值班。 家属供图小顾在微信朋友圈吐槽超负荷值班。 家属供图

　　生前患有重度肺动脉高压症

　　家属方对澎湃新闻表示，小顾既是江苏大学的硕士研究生，又是镇江市第一人民医院的“规培生”，最后在医院死亡，按照常理，学校和医院都负有责任。

　　4月4日晚上，家属称，前期校方积极与家属沟通联系，当天中午双方已达成初步解决方案，校方已答应对家属进行抚恤。

　　那么，在这起实习医生猝死事件中，学校、医院是否知晓小顾患有先天性心脏病史？

　　对此，江苏大学党委宣传部工作人员回应澎湃新闻称，校方在录取小顾之时，了解其有先天性心脏病史，经过手术，其身体状况可以承受学业、实习的任务。而其本人应该也是经过慎重考虑，认为身体是允许从事医生职业的。

　　江苏大学党委宣传部金部长则表示，学校将学生交给医院进行规培，并与医院签订协议。在此期间，学生大多数时间都在医院，值班时间也由医院安排。

　　因此，在金部长看来，医院对实习医生负有一定的管理责任。而小顾之前已经感觉身体不适，他本人和妈妈均未重视，才造成了意外死亡。

　　4月4日下午，镇江市第一人民医院负责人则对澎湃新闻表示，院方是在抢救小顾的过程中，从顾母处首次了解其既往先天性心脏病手术史，2011年，盐城当地医院相关检查提示，其患有重度肺动脉高压。医院对小顾抢救过程的检查也证实其患重度肺动脉高压。

　　该负责人称，学校将小顾送到医院实习之时，并未向医院通报相关病史，也未做特别提醒，而小顾本人也没有讲，而且没有规定要求医院必须组织实习生进行体检。

　　“一旦院方了解这一情况（编者注：指患有重度肺动脉高压的情况），肯定会与学校商议安排学生回家休息，不可能安排他值班。”该负责人说。

　　至于长时间超负荷值班问题，院方回应称，医生超负荷工作是职业特点决定的。医学本科生、研究生实习，都是跟着正式医生，值班24小时是普遍现象。“当然，在自愿的基础上，有的实习生工作时间会长于老师。”

　　上述负责人表示，小顾是江苏大学的学生，其学籍、档案均由校方管理，遂处理此事的主体单位应为校方。

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