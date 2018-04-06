快手、火山小视频安卓版APP下架 恢复时间未定

快手、火山小视频安卓版APP下架

恢复时间未定；快手称正全面整改中，火山小视频称将完善人工智能识别系统

4月5日，此前被国家广播电视总局（下称：广电总局）和中央电视台（下称：央视）点名批评的短视频软件快手、今日头条旗下火山小视频的安卓版悄然从各大应用商店下架。不过，在苹果App Store里的iOS版本仍能搜到并下载，但快手的该版本“发现”栏目无法下拉更新。

昨日，快手APP的首页。

对此，快手、火山小视频方面向新京报记者确认了安卓版下架的事实。对于何时恢复上架，快手方面表示，正在全面整改中，恢复时间以主管部门和公司公告为准。快手创始人兼CEO宿华回应新京报记者称：“还是有很多地方做得不够好，全面整改中。”火山小视频回应新京报记者称：“尚不知晓恢复上架的时间”。

现状

快手、火山安卓版下架 苹果iOS版仍可下载

近日，媒体曝光快手、今日头条旗下火山小视频等短视频平台上未成年人妈妈成网红，引发热议。虽然上述两平台第一时间清理并道歉，但围绕短视频内容管理、算法推荐等方面的争议并未停止。4月4日，上述两家平台被国家广电总局约谈，并责令其整改。

4月5日，新京报记者发现，快手和火山小视频两款产品在腾讯应用宝、百度手机助手、360手机助手、小米、华为应用市场等主流安卓应用商店中均无法搜索到。

5日下午记者在安卓商店里搜索快手时，出现如下提示：快手因传播不良信息，已下架整改，暂不提供下载，整改结束后立即恢复上架，带来不便，敬请谅解。而记者在搜索火山小视频时，其“安装”字样已经变为灰色，并提示称“视频内容正在调整，暂不提供下载”。

不过，截至记者发稿时，记者在华为应用市场、锤子、小米等安卓商店里搜索快手、火山小视频时，发现均无法搜索到。

对此，快手、火山小视频方面向新京报记者确认了安卓版下架的事实。对于何时恢复上架，快手方面表示，正在全面整改中，恢复时间以主管部门和公司公告为准。火山小视频回应新京报记者称：“尚不知晓恢复上架的时间”。

不过，在苹果App Store里仍能搜到快手和火山小视频，并能正常下载，但无法下拉更新。记者打开iOS系统的快手时，“发现”一栏的最上方写着“落实整改 砥砺前行”的标语。而火山小视频则在首页最上方写着“净化生态 重整出发”。

除下架产品外，快手和火山小视频均多次发表声明，向公众道歉并提出整改方案。

近日，媒体曝光快手、今日头条旗下火山小视频等短视频平台上未成年人妈妈成网红，引发热议。

此前，央视多次报道了短视频平台上播放未成年人怀孕、生子等乱象的视频。对此，快手和火山小视频均迅速做出回应，其中快手于4月1日连夜进行了全站清查，3日，快手CEO宿华在微信公众号中发表文章《接受批评，重整前行》进行道歉。

昨日，火山小视频APP的首页。

火山小视频发表《责任无可推卸 审核从严不懈》进行回应。回应中，火山小视频强调将完善AI（人工智能）识别系统，补充人工审核力量，上线“未成年人不当行为”举报功能。

整改

被广电总局约谈 今日头条和快手整改

4月4日，国家广播电视总局官方微信号发布通知称，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局高度重视，立即会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

通知指出，经查，两家网站除上述问题外，长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

依据《互联网视听节目服务管理规定》，总局责令两家网站立即采取四个整改措施，包括停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户、追究播出违法违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任等。

4月4日晚间，今日头条视频发布产品整改声明，该声明是针对同日上午国家广播电视总局发布的责令整改通知进行的回应。

在今日头条声明中，最为严格条款要数“停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户。对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施”一项，这意味着新注册的用户将暂时无法发布短视频。

今日头条相关人士回应新京报记者称，此次涉及的新用户除今日头条旗下头条号用户外，还包含旗下三个短视频平台，即抖音、西瓜视频及火山小视频。

其他整改事项还包括，全面清查库存节目，对低俗、暴力、血腥、色情、有害节目立即下线；内部建立追责机制，进行全员普及培训，做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删；扩充审核人员队伍，对每日上传视频数进行总量控制，保证视频总量与审核能力相匹配；引入社会监督力量，直接接受全社会监督。

在火山小视频4月3日的声明中，其表示：火山小视频强调将完善AI（人工智能）识别系统，补充人工审核力量，上线“未成年人不当行为”举报功能。

除采取与今日头条相似的应对措施外，快手创始人兼CEO宿华在内部信中称，快手将“无限期关闭相似用户推荐功能”，“禁止未成年人在不受监管的情况下注册消费，如有侵犯未成年人权益，平台将主动退还款项”。

就此，快手官方则回应新京报记者称：“关于未成年人的直播打赏，我们只要确认是属于无行为能力的未成年人操作的，就会退还消费款项。”在此前接受新京报记者采访时，快手方面曾表示，其最核心的收入来源为直播打赏，还包括信息流广告、游戏营运等。

■ 专家说法

监管威慑不影响行业发展根本

眼下短视频十分火爆，引起腾讯董事局主席马化腾的注意，他在两会间隙接受采访时谈到，腾讯在积极探索一些新型的社交，“像现在的短视频非常火，我也想注意一下。”

但是，短视频也多次因内容违规被相关部门处罚。近一周以来，短视频平台多次被文化部、网信办和国家广电总局批评和要求整改。其中，4日国家广电总局约谈快手和今日头条，5日两家平台均作出整改措施。

那么，严监管是否会重挫当前火爆的短视频平台呢？短视频的未来将走向何方？

对此，易观新媒体分析师马世聪则认为监管不会影响行业发展的根本。“虽然直接处理的是这两个平台，但对行业整体都是威慑”。

她表示，“监管的意义在于，在内容和用户数量都快速膨胀的过程中，把对内容的标准和价值观的判断上升到更重要的层面，增强平台对内容把控的主体责任，并切实执行”，“但谈不上动摇行业发展，毕竟从用户和平台的层面，对内容的需求和追求最终都会落实在内容质量上。”

昨日，在安卓系统的手机已搜索不到快手和火山小视频。

对于完全依靠算法推荐，而不加人工编辑和审核的方式是否可行？马世聪告诉新京报记者，没有人工的编辑和运营，可能会由于用户的劣根性，最终出现劣币驱逐良币的后果。因此，还是需要一定的人工干预，需要一定的价值引导。

关于短视频的未来，两位不愿具名的抖音产品负责人认为，将成为移动互联网领域最主要的内容表现形式。而此前，二更视频董事长、创始人丁丰在接受记者采访时预测，2018年短视频将占据移动互联网流量的50%。

新京报记者 白金蕾