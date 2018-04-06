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央视实地调查河北“红水浇地”，村民种粮自己不敢吃

央视实地调查河北“红水浇地”，村民种粮自己不敢吃
2018年04月06日 09:02 央视新闻
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　　来源：央视新闻

　　最近，一段“红水浇地”的视频引发网友关注，视频中一口水井里红色的水流向一片麦地，这段视频是真的吗？红色的水究竟是什么？近日，央视记者前往事情发生地河北省邢台市宁晋县进行了实地探访。

　　记者找到“红水”灌农田发生地

　　在网上流传的这段视频中，我们可以看到，不断有红褐色的水从灌溉水井中被抽出，沿着水渠流向农田。这口水井就位于河北邢台宁晋县东汪镇南丁曹一村，毗邻308国道。

　　从航拍画面中可以看到，红色的灌溉水渠和绿油油的麦田，形成了鲜明对比，现在正是春耕时节，不少村民使用“红水”灌溉农田。

　　水渠附近有化工厂 现已停产

　　记者在现场观察到，虽然水井已经停止浇水了，但水槽里还有前几天浇地留下的水，很明显是红褐色。水槽长度大约二十多米，水越多的地方颜色越深。

　　与水渠直线距离50米的地方就是一座生产染料和染料中间体的化工厂，目前已经停产。

　　涉事公司3人被警方调查

　　记者了解到，这段“红水”灌溉农田的视频3月29日出现在网络上后，河北环保部门人员当天就和警方一起前往邢台市宁晋县调查。3月31日，环保部门勒令涉嫌排污的企业，河北昊汇科技有限公司停产，并由警方将这家公司3名犯罪嫌疑人带走调查。随后，当地成立了由环保、公安、安监、水务等部门组成的联合调查组，进入企业排查、寻找污染源。

　　初步判定为渗坑渗井排放造成

　　4月1日，宁晋警方发出通报称，“附近企业利用渗坑排放有害物质。”渗坑，又叫渗井，是挖在地面以下用来排除地面积水或管道污水的坑。坑壁用砖或者石块堆砌，底部铺碎石。导入坑中的水通过坑底和坑壁渗入土壤，如果是工业废水，很容易造成地下水污染。

　　现在初步判定，涉事企业是河北昊汇科技有限公司，成立于2014年，主要从事化工产品制造销售。目前企业已停产。

　　河北邢台市环保局宁晋分局副局长张利强表示，当地政府安排了两台挖掘机开挖，检查下面有没有非法偷埋的工业垃圾，还请环保评估公司到现场，根据环保评估工艺，顺着工艺线各种排污管道逐个排查。

　　水井浇地60亩 村民称产粮卖与面粉厂

　　这件事情被曝光后，也迅速引发了大量关注。大家除了惊讶于水污染，还有一点是网上流传的视频中，有位村民说，这片地产的粮食自己不敢吃，卖了。

　　如果确实去年产的粮食就是用这“红水”浇灌的，仅这一口井的话，据当地介绍，灌溉面积大约为60多亩，如果都种了小麦，按小麦平均亩产800斤左右来计算，这里可以出产的小麦大概五万多斤，当地村民说，这些小麦被卖给了面粉厂。至于是哪家面粉厂，面粉厂又卖给了谁，暂时还没有进一步消息。

　　送检水样色度硬度超标 检测仍在进行

　　这些水会对粮食有什么影响吗？红色井水究竟是什么？当地环保部门对媒体回应，目前，送检水样已经发现色度和硬度超标，包括影响水硬度的盐酸盐、硫酸盐等指标超标，其他指标还在进一步检测中。

　　河北邢台市环保局宁晋分局副局长张利强表示，红色物质是有机物，现在正在看环评，让监测公司根据环评确定到底含有哪种物质，再进行针对性检测。

　　与此同时，当地政府已经聘请相关专家提供污水治理技术支持，制定修复治理方案。目前，案件还在进一步侦办当中。下一步，河北宁晋县还将在全县范围内，进行涉水企业环境隐患大排查、大整治，摸排企业污染排放情况，打击偷排偷放行为。据了解，当地此前曾开展过打击行动，但企业并未重视。

　　（原题为《用“红水”浇地种麦 产的粮自己不敢吃 都卖了？央视实地调查》）

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