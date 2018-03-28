上海首条无人驾驶轨交线31日试运营 全长约6.7公里

据新华社电 上海申通地铁集团27日宣布，上海首条无人驾驶APM（乘客自动运输系统）浦江线将于3月31日通车试运营。

APM浦江线全长约6.7公里，全线共设6座车站，均为高架站，主要服务于上海浦江镇居民，缓解“最后一公里”出行难问题。浦江线在线路走向上较为灵活，站间距短、线路转弯半径小；在轨道交通选型上，采用中运量、胶轮转向轨制式，可谓“小身材”更灵便。

作为上海首条胶轮路轨全自动无人驾驶APM线，浦江线由上海申通地铁集团有限公司和法国凯奥雷斯集团合资组建的上海申凯公共交通运营管理有限公司负责运营维护。

申凯公司董事长田益锋向记者介绍，APM浦江线采用目前国际领先的全自动无人驾驶系统运行，由列车自动控制系统和监视系统运行车辆并保证安全，全车不配备司机和跟车人员，车辆有超大的景观车窗，沿途的美景可一览无余。

相较于传统地铁站依赖人工辅助出行，浦江线自助服务系统更寻常多见，在站厅、站台及列车上设置了更多“求助按钮”，乘客可通过此类设备自主处理或呼叫工作人员获得帮助。田益锋表示，浦江线全线主导“乘客自助服务”理念，车站和车厢内的自助服务包括自动售检票系统、求助对讲系统、电梯系统和乘客信息系统等。

APM浦江线3月31日首班车起开通试运营后，上海轨道交通全网络运营线路总长将增至673公里，车站数增至395座，换乘车站增至53座。