富士康8.66亿美元收购贝尔金 摆脱代工厂形象

新浪科技讯 北京时间3月27日上午消息，富士康旗下子公司——鸿腾精密科技股份有限公司（Foxconn Interconnect Technology）以8.66亿美元的价格收购了外设品牌贝尔金（Belkin）。富士康因其苹果iPhone代工厂的身份而闻名于世。除了贝尔金之外，其下属品牌Linksys和Wemo也将归富士康所有。

贝尔金总部位于加利福尼亚，成立至今已有35年，主要生产各种计算机和手机周边外设设备，例如无线充电器、笔记本dock和手机壳等。2013年，贝尔金收购了家用路由器企业Linksys。过去5年中，贝尔金还运营着一个名为Wemo的智能家居系统。

本次收购对于富士康来说有着重大的意义，他们将会把自己的形象从代工厂转变为三个消费品牌的拥有者。

在本次收购中，富士康将会向贝尔金支付8.66亿美元现金。英国《金融时报》指出，这笔交易需要通过美国外资投资委员会（CFIUS）的批准，这意味着本次交易现在尚未完成。鉴于特朗普政府一直以来对于海外企业收购美国本土企业一事上的谨慎态度，这笔交易很可能还存在着变数，尤其是贝尔金的产品线中包含比较敏感的网络设备。但是此前富士康承诺投资100亿美元在美国威斯康星州建设工厂，这个决策可能会对他们的本次收购起到帮助。

鸿腾精密科技股份有限公司是富士康旗下的子公司，该公司的主要业务是生产各种线缆与转接器，但是大部分产品并不针对普通消费者。

自今年初开始，富士康就一直在表达他们对外扩张以及扩充业务的意愿，他们希望借此方法摆脱对iPhone代工业务的依赖。据称，该公司一半的营收都来自于苹果，如果苹果突然更换代工伙伴，或是iPhone不再受到消费者的青睐，富士康将会陷入巨大的麻烦。因此富士康希望解决这个问题，而他们想到的解决方案就是制造直接面向消费者的设备，或许未来他们的这项业务有可能与苹果产生直接竞争。(月恒)