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中国学者研究：2.5亿年前生命大灭绝重要环境因素

中国学者研究：2.5亿年前生命大灭绝重要环境因素
2018年03月27日 12:37 中国新闻网
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　　中新社合肥3月27日电 （记者 吴兰）中国科学技术大学27日消息，该校科研人员研究发现距今约2.52亿年生命大灭绝事件的重要环境因素——迅速增强的大陆风化作用。

　　这一发现在二叠纪末生命灭绝事件研究中取得重要进展。相关研究成果在线发表在3月26日出版的国际权威综合学术期刊《美国科学院院报》上。

　　据介绍，该校肖益林教授团队和沈延安教授团队首次系统测定了全球二叠—三叠界线的“金钉子”剖面——中国浙江煤山剖面的锂同位素组成，并通过动态模型计算，重建了这一重大地质历史时期海水的锂同位素组成及其变化趋势。

　　研究显示，迅速增强的大陆风化作用导致海水组成的变化是二叠纪末生命大灭绝事件的重要环境因素。

　　距今约2.52亿年的二叠—三叠纪之交发生了地质历史时期最为严重的全球生物集群灭绝事件，在很短时间内造成超过80%的海洋生物和70%的陆地生物的灭绝。长期以来，对于造成这次生命大灭绝的原因一直存在巨大争议，科学家曾提出“天体撞击”“大规模火山喷发”“海底可燃冰的快速分解”“海水缺氧”等多种假说和解释，但具体的驱动机制和环境因素目前学界尚未形成统一认识。

　　该研究表明，在灭绝事件发生前夕，海水的锂同位素组成发生了显著降低，这一特征一直持续到早三叠世初，指示了当时快速增强的全球性大陆风化作用。同时，海水的锂同位素变化时段与地质历史时期最大规模的火山作用——西伯利亚大火成岩省的喷发时间高度吻合，表明这一时期全球性风化作用的突变很可能源自于西伯利亚火山的大规模爆发。研究人员认为，火山喷发造成的温室气体浓度急剧升高、全球性的酸雨气候等为全球性陆地风化作用增强提供了必要的条件。

　　沈延安介绍说，迅速增强的大陆风化作用能够将地表巨量的离子和营养盐输送至海洋，从而引发海水的富营养化和海洋酸化，进而导致海水缺氧、透光带降低等危及当时海洋中生命生存的环境系统，这一效应积累到海洋生命所能承受的阈值（临界值）后，最终引发海洋生态系统的崩溃并造成二叠纪末生命在短时间内大量灭绝。在这一地球表层系统的转化过程中，作为联系海洋和陆地生态系统的“纽带”，大陆风化的增强在二叠纪生命大灭绝事件中很可能起到了关键作用。（完）

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