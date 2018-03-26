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苹果再砍600万iPhone X产量 已累计减产7500万台

苹果再砍600万iPhone X产量 已累计减产7500万台
2018年03月26日 11:17 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月26日上午消息，市场咨询公司BlueFin Research Partners的分析师在报告中指出，苹果再次将iPhone X产量下调，2018年上半年，iPhone X的产量减少600万台。上个月已经有消息说苹果下调产量，现在再次下调。

　　BlueFin在报告中表示：“我们在最近的核查中发现，周末时苹果再次将生产目标下调，而且下调主要来自iPhone X。苹果iPhone X的生产目标下调600万台，曾经苹果为这款OLED设备制定了宏大的生产目标，到目前为止却已经下调7500万多万台。”

　　分析师认为，在2018年日历年中，苹果将会销售大约2.19亿台iPhone，请注意，在该时间段内下一代iPhone将会上市并销售3个月。另外，2.19亿台的销量预测有一个前提：即将推出的3款新iPhone得到市场的认可。

　　整个智能手机市场快要触顶，对于市场的动荡，苹果也无法“免疫”。在目前的产品线中，真正激动人心的产品起步要999美元，比之前的任何iPhone起点都要高。

　　照猜测，苹果即将推出的3款新iPhone仍然会有足够强的吸引力，可以帮助苹果度过停滞期。从长远来看，要让现有iPhone用户大规模升级，难度越来越大，相应的，想在高端智能手机市场获得更大份额也变得越来越难。

　　苹果iPhone出货量陷入多年停滞，加上智能手机市场长远预期暗淡无光，有一件事越来越明显：苹果需要在iPhone之外寻找可持续增长动力。

　　对于苹果来说，核心产品（比如Mac、iPad、iPhone）很难成为长远增长动力，因为整个PC、平板、智能手机市场的增长已经很慢了。如果想获得长远增长，必须依靠新型产品或者（和）正在增长的产品类。有些产品有增长潜力，比如Apple Watch，它的增速相当惊人；还有音频产品，比如AirPods和HomePod；以及各种服务，比如苹果Music和App Store。苹果可能会进入全新的市场，推出新服务，让增长速度进一步加快。

　　就短期来说，因为iPhone在整个苹果业务中占有如此大的份额，现在该业务不再增长，想靠其它增长性业务来弥补相当困难，即使将这些业务加在一起也无法弥补。从长远来看，如果一直高速增长的产品类继续之前的趋势，如果苹果成功推出新产品和新服务，即使今天驱动苹果前进的业务继续停滞，未来苹果的营收与利润也可以获得不错的增长。(星海)

苹果iPhone X减产
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