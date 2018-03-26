科学家们应对全球变暖的疯狂点子：白色塑料铺满海洋

全球变暖是一个严重的问题，可是，有什么好办法能够应对？

新浪科技讯 北京时间3月26日消息，据国外媒体报道，全球气候变化是一个巨大的问题，并且情况还在不断恶化当中。冰山在不断消融，但是人类对于这个问题的重视程度还远未达到与这个问题严重程度相适应的地步。世界各国必须在一段相对较短的时期内努力实现能源消费结构的升级，从传统的煤炭，石油和天然气改为清洁能源。

即便全球各国能够找到办法克服在转型过程中出现的政治阻碍，他们仍将面临人类历史上罕有的热浪，干旱和风暴等自然灾害的袭击。这种令人担忧的前景迫使科学家们努力思索如何采取快速手段遏制全球变暖的势头。其中一项方案是打算在地球高层大气中喷洒大量的二氧化硫物质。这些物质将反射太阳光，从而为地球降温，这种做法背后所依据的原理其实和火山喷发是一样的，只是规模更大而已。

1991年菲律宾皮纳图博火山喷发造成了全球气温的轻微下降

当然，这一设想必然将面临在外交上，科学上，技术上乃至人道主义方面的巨大障碍，甚至其产生的其他副作用可能会远远超过其在遏制全球变暖方面的贡献。这种计划太过疯狂，一位著名的气象科学家对此的评价是：“疯狂，完完全全的疯狂。”

但这并不能阻止科学家们设想各种疯狂的对策。这里我们列出三种尤其显得“不靠谱”的疯狂点子。看完你就知道，平常努力减少污染和排放，要比一旦把事情搞砸了，再想来修复地球环境要容易得多。

有科学家设想，利用撞击小行星产生的大量烟尘，制造一种遮阳伞机制，给地球降温

小行星尘埃云

苏格兰科学家提出一项设想，利用小行星的尘埃遮蔽阳光来实现对地球的降温。他们设想将一颗小行星拖到地球和太阳之间的引力平衡点位置。在这一位置上，小行星将是稳定的，不会落向地球，也不会漂向太阳。然后，飞船发射一枚弹药轰炸小行星，使其产生大量烟尘。尘埃云将围绕在小行星周围并遮蔽一部分射向地球的太阳光。很明显，这个计划充满了风险，比如，万一在拖动小行星时出现差错，那这颗小行星就很有可能直接撞向地球。

太空里的大量半透明玻璃薄膜结构，另一种人造遮阳伞方案

太空遮阳伞

另一个计划是这样的，发射一个巨大的半透明玻璃结构，同样放置在地球与太阳之间的引力平衡位置上。这个超级玻璃结构面积将几乎相当于印度的国土面积，它将阻挡一部分射向地球的阳光。

但是该怎样才能在太空里那么远的地方建设一座规模如此恐怖的超级太空结构呢？天文学家们的设想是采用数以万亿计，厚度极小的小型玻璃薄膜来进行拼接。我们可以用火箭分批发射并在指定位置上进行分步组装。他们设想，或许我们可以在大约25年的时间里，花费大约几万亿美元的成本，把这件事做成。

利用大量的白色泡沫来加强对阳光的反射，从而帮助地球降温？

用白色塑料铺满海洋

要是说在高层大气中喷洒二氧化硫听上去有些危险，而把一面超级大镜子送去太空又太贵，那么科学家们还有另一项可以在地面上实施的方案，那就是在北冰洋里洒满白色塑料，让这些漂浮的白色塑料大大增加对太阳光的反射，从而给地球降温。相比暗色表面，白色表面对阳光的反射率要好得多，这也是为什么人们会在夏天更多穿着浅色衣服的原因。随着温度上升，北冰洋中海冰大量融化，这将降低地表反照率，反射出去的阳光数量减少，进一步加剧地球升温，这是一个恶性循环。而如果我们用大量白色塑料漂浮物代替北冰洋的冰雪，那么或许可以打破这种恶性循环，遏制地球升温。但这样以来，北冰洋的生态和生物生存环境势必会受到严重影响，前景难以预料。

对于这个方案的一项可能的修订策略是这样的：把塑料都换成泡沫！白色泡沫一样可以起到相同的反射阳光的作用，从而为海洋乃至全球降温。但那样我们或许就得用巨型水泵连接水库，或者直接装在无数的大型驳船上，让它们满世界地到处跑，不断在水面上制造白色泡沫出来。但是说实话，要想把全世界的海洋都铺满泡沫简直不可想象，消耗的能源将是不可接受的。

真正的解决方案

以上所有这些方案都有一个共同点，那都是只试图削减抵达地面的太阳光数量，而不是直面真正的问题，那就是大气中二氧化碳含量的上升，二氧化碳含量的上升除了引发全球变暖之外，还会造成海水酸化。遮挡阳光或许可以环节全球变暖，但是它会影响到整个气候的其他方方面面，比如打乱全球的降水模式。

有一位科学家对于以上几种方案做了一个十分贴切的比喻：给锅加了一个盖子，同时关小火。这样做之后锅子里的温度实际上是不变的，但蒸发掉的水量可能会改变。这样做的后果可能引发更多的干旱和更强烈，更频繁的风暴灾害。不管科学家们在大气中喷洒二氧化硫还是在海洋里播撒塑料颗粒都无济于事。不同的方式只会改变多少比例的人类会受到负面影响。根据分析，这个比例可能是在25%~65%之间。

应对全球变暖唯一真正安全的方式应该是想办法将一个世纪以来我们的汽车，卡车，工厂，飞机和发电厂等产生的那么多的温室气体从大气中剔除。这样做一定会非常困难，也会非常昂贵，这也是为什么一部分科学家会觉得直接给地球加上一层烟雾笼罩会比较容易实现。

回到我们一开始说到的，发射数万亿个小型玻璃薄膜体到太空，并为地球构建超级遮阳伞的计划。提出这个设想的科学家自己也承认：“这个计划无法替代对新能源的开发和利用，后者才是真正的永久性解决方案。但是要想实现它，我们将同样需要巨大的投入和创新。”（晨风）