李在镕重返三星决策岗位 已前往欧洲进行商务旅行

新浪科技讯 北京时间3月26日早间消息，科技巨头三星电子公司官方于周日确认，该公司副总裁李在镕（Lee Jae-yong）已经前往欧洲进行商务旅行。这是李在镕于今年二月出狱后所进行的第一次官方活动。

李在镕于45天之前出狱，此前他因为行贿以及其他一些腐化丑闻遭到起诉，从而在狱中度过了大概一年的时间。此次事件还导致前韩国总统朴槿惠（Park Geun-hye）的下台。

三星公司官方表示：“李在镕已经前往欧洲考察，为公司的增长寻找新的引擎，并且与全球的业务伙伴进行了会面。”

现年50岁的李在镕于上周四前往欧洲，同一天三星低调地庆祝了公司成立80周年的纪念日。

作为韩国最顶级的商业集团，三星近期的发展一直不太顺利，公司前主席李建熙（Lee Kun-hee）因为健康原因以及继承人因丑闻入狱一事已经无法继续经营企业。

行业观察者表示，李在镕此次海外之行应该是为了考察在他入狱期间而暂停的大规模收并购对象，并且为三星寻找新的营收源。

此前法院判处了李在镕5年徒刑，原因是他向前总统朴槿惠以及其好友崔顺实（Choi Soon-sil）行贿88亿韩元（约合820万美元）。作为回报，韩国政府支持李在镕将两个三星关键部门进行合并的做法，这次合并被认为可以帮助李在镕加强自己对三星的控制。但是之后法院将刑期缩短至两年半，缓期4年执行。(月恒)