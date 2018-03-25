孙宏斌辞去乐视职务后首现身：乐视网已变成典型妖股

21世纪经济报道 21财经APP 张敏 北京报道

孙宏斌最想对乐视投资者说：如果挣钱了，祝贺你；如果亏钱了，跟我没关系，别骂我。

“我背不起这个锅！”融创中国董事长孙宏斌声音突然大了起来，“老以为我想干什么，骂我，我受不了了”。3月25日下午，融创在北京开发的使馆壹号院办公楼顶层的小会议室里，老孙接受了包括21世纪经济报道在内少数几家媒体的专访。

自从3月14日宣布辞去乐视网（300104.SZ）所有职务后，老孙显然有话要话。其中很重要的一点应该是，总有一些投资者，尤其是散户，将股价暴涨暴跌（尤其是下跌）的责任归到融创和孙宏斌身上。

根据媒体报道，1月24日复牌前，乐视网自然人股东人数为18.5万人，但截至2月9日，公司自然人股东数量已上升至33.6万人；累计换手率在240%-250%区间，复牌以来的总成交额超过400亿元。

据证券公司研究人员分析，机构投资者已基本抛售乐视网股票，也就是说，增加的超过15万股东，大都是散户和游资。这期间，第一大股东乐视控股，第二大股东融创，持有的股票都没有卖，除去这部分股份，意味着换手率更加惊人，“都转了五六圈了”。

“机构投资者都走了，剩下的就是散户在炒，游资在炒，挺要命的”，孙宏斌“乐视网现在已经就成一只典型的妖股”，他以自己一个朋友也杀入买了乐视网股票为例称，“机构投资者为什么跑掉？（乐视网）亏了100多亿嘛！（散户）听到消息就冲进去，风险太大了。”

记者发现，乐视复牌经历11个跌停后，2月14日起突然大幅反弹，期间，总有一些消息传出，比如，贾跃亭在美国的FF91融到资了，开工了，在国内要买地了，乐视网都要大涨甚至涨停。连影子都没有的“某互联网大佬要接盘乐视”谣言，也会让乐视网涨停。

“投资（买股票）得动脑子，（你不能）听到消息就冲进去，老贾的汽车成不成功跟乐视网有半毛钱关系！”孙宏斌说，乐视网的风险，上市公司的公告已经说得很清楚了，但很多投资者就是不看，或者只往对自己有利的那方面解读，亏损了就来骂人。

孙宏斌说，自己最想对乐视投资者说的话是，“如果挣钱了，祝贺你；如果亏钱了，跟我没关系，别骂我，“我还想骂人呢。（辞去乐视职务）以后你骂我一句，我骂你10句！（因为）我亏得比你多。”

2017年1月，融创宣布向乐视网、乐视致新、乐视影业投资150亿。同年11月，融创再向乐视网、乐视致新借款17.9亿，担保30亿。

有分析认为，这些投资和借款，资产已缩水6成以上。