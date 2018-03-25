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新华社评大数据“杀熟”：运用新技术不能坏了老规矩

新华社评大数据“杀熟”：运用新技术不能坏了老规矩
2018年03月25日 15:56 新华网
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　　（原标题：新华时评：运用新技术不能坏了老规矩）

　　新华社记者齐健

　　开店做生意，一视同仁，是千百年来市场上形成的老规矩。遇到回头客，让上三分利，更是很多商家的揽客之道。然而，近期一些网络平台被曝利用大数据新技术“杀熟”，消费者反应强烈。

　　老客价高于新手价，专挑会员定向涨价，买得越多价格越贵。许多网络平台用大数据技术收集分析消费者偏好、消费能力等信息后，不约而同地把算法的“矛头”指向熟客，以至于有人感叹“最懂你的人伤你最深”。

　　作为一种新技术，“最懂你的”大数据本身并没有善恶之分，但被一些违背商业规律和商业伦理的人利用，则不仅会影响消费者线上消费的忠诚度，还会破坏新经济持续健康发展的环境。

　　要让大数据这样的新技术开枝散叶，就不能让算法沦为冰冷的谋利工具，而是要把老规矩注入新技术，让算法既迸发新技术的能量，又闪耀人性化服务的光芒。多想想新经济市场蛋糕做大的账，少算计差别定价的蝇头小利，主动给回头客让利，营造舒心的用户体验，应该成为大数据平台增加用户黏性、扩大用户规模的手段。

　　没有信任就没有交易，商业最大的法则是诚信。如果在以方便快捷著称的大数据平台面前，人们还要费心对比有没有被“杀熟”，那使用新技术的意义何在？用大数据提高服务质量、提升服务效率又从何谈起？

　　明明白白消费的基础是清清白白做技术。无论新技术的规则怎样变化，发展迭代怎样迅速，都不应坏了老规矩，这样才能构建起合法合情合理的新技术生态体系，才能不断衍生出更接地气的技术、更人性化的算法，更好地服务社会、造福民众。

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