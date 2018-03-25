腾讯帝国：盛世下的隐忧 危机从一个小落点开始

来源：港股那点事

原标题：腾讯帝国：盛世下的隐忧

▌一、从投资角度看：腾讯近乎完美

今日盘后，腾讯公布了2017年四季度财报和全年年报，业绩一如既往的超预期，数据堪称完美。

财报显示，2017年度全年业绩如下：

全年收入为2377.6亿元人民币（下同），同比增长56%；

全年净利为715.1亿元，同比增长74%。在非通用会计准则下，净利为651.26亿元，同比增长43%。

截止2017年12月31日的四季度：

收入为663.92亿元人民币（下同），同比增51%；

净利为208亿元，同比增长98%，在非通用会计准则下，净利为175亿元，同比增长42%。

这个季度，腾讯实现净利同比接近100%的增长，为三年来最高值，惊艳四座。

从投资角度看，腾讯不仅是一家好公司、还是一只好股票。

这个季度，腾讯的三项业务依然快速增长：

1、增值服务

增值服务业务2017年第四季的收入同比增长37%至人民币399.47亿元。网络游戏收入增长32%至人民币 243.67亿元。该项增长主要反映来自公司的智能手机游戏（包括《王者荣耀》等现有游戏以及《乱世王者》与《经典版天龙手游》等新游戏）的收入增长。该项增长亦反映来自公司个人电脑客户端游戏（如《地下城与勇士》及《英雄联盟》）的收入增长。社交网络收入增长45% 至人民币155.80亿元。该项增长主要由于订购视频流媒体及直播等数字内容服务与游戏内虚拟道具销售的收入增长。

2、网络广告

网络广告业务2017年第四季的收入同比增长49%至人民币123.61亿元。媒体广告收入增长22%至人民币41.21亿元，主要受益于公司的腾讯视频（视频流媒体服务）收入的增长，部分被公司改进新闻应用的广告系统所导致的广告资源减少所抵销。社交及其他广告收入增长68%至人民币82.40亿元，主要由于来自微信（主要是微信朋友圈及微信公众账号）及公司的广告联盟的广告收入增长。

3、支付及云服务

其他业务2017年第四季的收入同比增长121%至人民币140.84亿元。该项增长主要受公司的支付相关服务及云服务收入的增长所推动。

从估值看呢？

现在腾讯市值对应17年48倍估值，18年腾讯增速保持60%增长的话，对应18年估值目前也只有30倍。显然，对应现在腾讯的股价依然还有30%的上涨空间。

▌二、帝国的危机，总是从一个小落点开始的

毫无疑问，腾讯已经长大成人，它的迅速崛起像极了古希腊后期时代的亚历山大帝国。

“让我们把战争带给亚洲，把财富带回希腊”。这是希腊最著名的雄辩家的雄心，正是因为有着这种信念，马其顿的国王亚历山大率领浩浩荡荡的大军踏上了征服亚洲的征途。

经历10年的东征之旅后，亚历山大这位伟大的战神开创了继波斯帝国的阿契美尼德王朝之后的第二个地跨欧、亚、非三洲的帝国，其疆域东自费尔干纳盆地及印度河平原，西抵巴尔干半岛，北从中亚细亚、里海和黑海起，南达印度洋和非洲北部。

公元前323年，时年33岁的亚历山大在筹备远征阿拉伯半岛时突然病亡，由于帝国初建，体制尚不完善，且亚历山大年富力强，未曾考虑和安排继承问题，所以他留下的权力真空无人能够填补。中央权力迅速解体，各地总督拥兵自立，为争夺亚力山大的遗产展开你死我活的斗争。

亚历山大帝国就这么在亚历山大死后，迅速分崩离析，往日的辉煌如过眼云烟。亚历山大东征时，在东方建立了几十座城市，许多都以亚历山大命名。可是，到今天，也有只埃及的亚历山大港至今仍以其名号命名。

帝国之死，总是这么不经意间，在最不能预料的地方，被击中要害。这个要害，初期看虽不伤大雅，然而阿克琉斯之踵迟早是要暴露出来的。

亚历山大帝国是成也亚历山大，败也亚历山大。那么，如今看起来完美的腾讯帝国，它的阿克琉斯之踵到底在哪里？

腾讯的阿克琉斯之踵——游戏。

这些年，腾讯东征西讨，建立了占据中国互联网江山的半壁流量。这些讨伐所依靠的资本，正是为其不断创造财富源泉的业务——游戏。

最近几年，腾讯的游戏占比虽有所下降，可是依然是其重要的创收来源。《王者荣耀》日赚1亿的神话，至今难以打破，可其背后，却是中国小孩不上课，偷家里钱，没日没夜的堆出来的。

游戏这个行业，按照国家的话来说，不是正道，而是邪道。走邪道的人，赚的永远是不义之财，然后不知哪一天，天降正义，这个行当就危险了——常在河边走，哪有不湿鞋。帝国的长治久安之道，永远是正道。赚不干净的钱，是不会有人不管的，你赚的越多，越壮大，就越危险。

就像亚历山大东征如此辉煌，可是一夕之间，轰然倒下。腾讯，是时候想想亚历山大帝国的遭遇，防患于未然，因为，你永远不知道，谁突然开了一枪，你就倒下了。

帝国的危机，总是从一个小落点开始的。

▌三、留给腾讯的窗口期不会太长

靠游戏带来滚滚财富的腾讯，正走在一条末日狂奔的路上，是时候停下思考：除了游戏，还能干什么？

坐拥20亿用户，无尽流量的Facebook，没有做游戏，即使其利润率很高，但并不符合它的价值观。是的，它努力做的是让信息连通你我，它是一个社交公司，但不是游戏公司。而腾讯虽然是一个社交公司，但更是一个游戏公司。

也许，是在游戏上赚钱太舒服了，腾讯肆意的挥洒自己的流量，这么多年，除了微信外，竟没有认认真真再做出一款好的产品。倒是像今日头条般的创业公司，迭代开发出抖音这种爆款，而腾讯的爆款，除了游戏之外，还在哪里？

即使是社交，腾讯也应感觉到危机了。微信虽然简洁，但年轻人的社交偏好，已经越来越偏向图片社交，视频社交，而腾讯至今没有自己开发出这样的产品，那么，也许下一次或许就轮到别人，做出下一代的“微信”了。

移动互联网早已进入到后半场，围剿与反围剿层出不穷。腾讯，是时候考虑自己的转型了，因为在这个跨界打劫、飞速变化的时代，你永远无法预测下一个竞争对手是谁。唯一能做的就是保持一颗年轻的心，保持危机感，不然任你千亿万亿，可能一夕之间，你就没落了。

▌尾声

盛世看似繁花似锦，却常常昙花一现。

千里之堤毁于蚁穴。昨天，我们看到了微信帝国的黄昏，今天，腾讯公布超预期的业绩，但已然没有更多令人兴奋的东西——除了游戏，还是游戏。

游戏是能让人上瘾的“精神鸦片”，你越用它，就越依赖它，而最终你会被它所毁灭。亚历山大帝国的灭亡，提醒着我们——如果不能控制自己的欲望，帝国越来越强大，危机也越来越大。

完美的腾讯每个季度都给投资者带来非凡的数据，可是对于使用腾讯产品的人来说，腾讯有多赚钱不重要，重要的是它给用户带来更好的用户体验，以及如何拿掉“精神鸦片”这个称号，像苹果、亚马逊、谷歌一般，为社会、为人类做出更伟大的事业。

走正道，不走邪路，这是永远的真理。