最后的疯狂？苹果准备iPhone 8/X新配色

之前产业链传出消息称，iPhone X已经停产，而苹果已经把注意力放在了下一代新iPhone的准备工作上，所以从这个角度来看，现阶段的iPhone都是正常的销售即可。

iPhone X、iPhone 8、8 Plus都已经进入了平销期，对于苹果来说想要在最后关头提升下销量的话，那么准备个全新的配色就很有必要了。

现在经常爆料苹果新品消息的@OnLeaks在推特上给出消息称，苹果即将推出红色款iPhone，从产品阵容上来看，应该包含了iPhone 8、8 Plus和X。

对于大红色iPhone来说，这是国内用户最爱的一个配色，所以苹果会趁着这个机会再助推一波三者的销量，而之前还有消息称，iPhone X会有腮红金，不过也一直没有消息，不知道它会在什么时候到来。

如果苹果要推出红色版iPhone 8、X的话，那么应该会在近期，不然拖的久了就没什么意思了，毕竟今年新iPhone他们要提前开始试产。