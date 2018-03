美团打车上海首战滴滴：车费不到14块 象征性收了1分

美团打车昨日正式登陆上海市场,向司机打出“0 抽成、每天 600 元保底”的丰厚条件挑战滴滴。

这是继美团打车在南京测试接近一年后,其登陆的下一个重要城市。如果把南京试点打车比作是对滴滴的一种喊话或是撩拨,正式登陆上海应该算是美团正式在滴滴的华东主要据点开张抢生意了。

美团本身对这件事也挺重视:比如,美团打车一位市场部的人员从前一晚就开启了在朋友圈里的疯狂刷屏……

PingWest 品玩昨天借着在上海出差的空当,也去简单体验了一下美团打车。

闻讯而至的司机

首先,从软件的使用上来看,逻辑和滴滴并没有特别大区别,只是功能和提供的车型都比较单一。大概是因为刚刚上线,美团打车没有像滴滴那样提供多种车型级别的选择,目前所有叫车都是同一级别,同一收费标准。

车费不到 14 块,则象征性的征收了 0.01 元

我们测试了两次叫车服务,均在上海虹桥机场附近。等待比滴滴短,基本能达到秒接单,这或许与叫车地点在非市区,以及第一天上线用户量不多有关。

我们叫车时间分别是上午的 10:00 以及 11:30 左右,听说美团打车为了今天上海市场的预热,还组织了市内很多豪车接送的活动。PingWest 品玩打到了一辆东风 DX7 和一辆奔驰 C 级。东风 DX7 司机表示,自己之前就是滴滴的司机,而奔驰 C 级的司机师傅在接到我们的单时,正在关闭他的神州专车软件。

美团打车上的司机会有很大一部分人来自现有的叫车平台,这并不让人意外。但有意思的是,我们打到的这两辆车的司机其实事先并不知道美团叫车有什么优惠政策,他们完全是抱着试试看的态度来美团上接单的。

一位司机告诉我们,我们是今天他的第一单,“因为早就知道美团打车今天上线,(听说)补贴挺多,就来试试。”当 PingWest 品玩询问具体的补贴情况时,他表示目前还并不知道细节。另一位司机也不知道平台会如何补贴司机,只是说“听说不抽成,这个消息早在司机圈传开了。”

我们的上一篇文章提到,此前有消息称“美团打车抽成少,低至 8%,前三月甚至不抽成,而滴滴的抽成大概在 20%。”我们在这两次用车结束后,分别对比了用户支付和司机收款的账单,美团打车目前确实没有平台抽成。

PingWest 品玩在网络上查询到了一份官方的补贴细节

美团打车给这项活动起了个名字——“上海开城无忧保障奖”。简单来说,从 3 月 21 日起,司机每天至少完成有效订单 10 单,保持 10 小时在线,首次考核期限是6天,6天之内取消订单不超过十单,遵从以上规则不刷单,就能获得补贴:每天车费不足 600 元,美团会直接补齐到 600 元,超过 600 元时,则会额外奖励 200元。

由此算一笔帐:每天保底 600 元,一位专车司机工作 30 天(要知道,很多专车司机接单不分节假日),每月收入至少有 18000 元。

“如果它真的可以这样执行下去,我肯定就拉美团了。”一位司机表示。

不那么完善的用户体验

我们也同时尝试使用滴滴和美团打车呼叫短途车,在保利汽车城到虹桥机场这样短途的呼叫中,滴滴则需要等待几个排位,而美团打车几乎是秒接单。两者的差价可以基本忽略不计,在一块钱内。而美团打车目前正在补贴用户,前三单可以享14元减免。

除去“0 抽成,保底 600 元”的喜悦,不少司机还真是对美团打车有一些吐槽。

一位美团打车司机向我们抱怨了一些软件不足的地方。第一,由于是第一次使用美团打车,即使很多面儿上的工作看上去差不多,但我们也碰到了一些司机不会操作的情况。

比如第一位司机就是因为美团打车内部并没有设置导航模块,司机导航跳转到了百度地图导航,他并不知道如何结账,“为什么没有滑动结束的那个模块了。”

这位司机也是本地沪 C 的牌照,上海交管部门规定,沪 C 牌照的汽车并不能进入上海内环。第一次接单的时候,这位司机有一个担心,他提到滴滴是有“如果知道我是沪 C 就不往市内派单”的逻辑模块,他认为这个软件应该没有在软件设置这个逻辑。所以导致他接单后,还会询问顾客——如果是往内环走的,请取消。

“0 抽成”

我们遇到的第二个司机会熟练一些,他觉得这款软件用起来比滴滴要“流畅”许多,功能不多,简单好用,但它还有很多 BUG,时不时的会自动关闭,要重新打开。

对于用户来说,美团打车目前的使用体验也很简单——你只要输一个手机号,注册成功就可以直接呼叫专车——因为它还没有滴滴的会员制度,没有实名认证,没有芝麻信用分。对于美团来说,打开就是打车,叫车就能立马叫到。

从司机端的反馈来看,它的整体体验似乎和滴滴还有一定的距离,这些问题主要集中在软件使用及内部的设计逻辑上,恰好衬托出滴滴长久经营以来的制度、算法和大数据优势;而对于用户来说,美团没有那么繁杂的流程,但似乎也少了一些安全保证——毕竟它是一家刚刚开张的出行公司。

美团打车能做到不抽成,还提供补贴,就意味着大量司机的涌入——来自滴滴的、来自易到的、来自各种拉过专车以及没拉过专车的。甚至我身边就有好几位朋友都有“月入两万,辞职去拉”的回复。

由于目前使用美团打车的用户还十分有限(按照报名开启的人数是 20 万用户),而司机端有着不小的补贴力度,美团打车短期内完全可以做到司机供大于乘客求的状态。

就在美团打车“补贴战”上线半天不久,昨日下午,网传上海市场出现了一些“司机秒接单半小时不现身”的情况。

据东方网——市民张女士是“13:15下单的,司机秒接单,但过了 10 分钟,美团 App 上车辆仍显示为原来下单时候的位置,完全没动。我打了三次电话给司机,也毫无反应。”

一直到 13:45,这位司机依旧没有任何回应,而张女士若是选择取消订单,则需支付 4元。“乘坐网约车次数也挺多的,从来没遇到过这种情况。”

不过,按照今天 PingWest 品玩叫车第一单里第一位司机的情况,司机则提到,“由于是第一次使用,有的时候甚至不知道自己已经接上单了,直到有人电话来提醒你才知道。”

东方网记者还提到——张女士所述情况并非个案。不少市民今日在使用“美团打车”App 时遭遇了类似情况。对此,有部分市民猜测,可能是由于司机为抢奖励或是平台刷单所致。

滴滴“不屑”,交通委约谈整改

美团打车登陆上海那天的下午,一面是补贴给司机和乘客带来的久违的兴奋感;一面则是主要竞争对手滴滴的“不屑”,以及,来自监管的一则禁令。

就在美团打车上线的当天,滴滴就跟没事儿人一样:没有降低抽成,也没有给予司机或乘客补贴,甚至没有针对性的市场活动。

美团打车算不算的上是滴滴的挑战者?看上去是。

但实际上,两个月前,在美团打车将要登陆北京之际,北京市交通委就曾警告,目前“美团打车”尚未依法在本市申请开展网约车业务,尚不具备在本市从事网约车经营的资质,且已约谈了企业相关负责人。

美团在上海也遭到了同样的“礼遇”。昨日下午,以“秒接单却久久上不了车”、疑似“司机为补贴扰乱正常市场环境”、美团打车“打价格战扰乱市场”为由,上海市交通委、市价检局、市公安局联合对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行约谈,要求其整改。

据多家媒体报道的信息。上海市交通委明确要求“美团打车”平台正式开展网约车经营活动时,所有注册车辆和人员必须获得本市网约车相关经营许可证件且正式营运前必须将注册车辆及驾驶员的相关数据接入上海市行业监管平台。“美团打车”不得向未获得许可证件的车辆及驾驶员提供注册、发布召车信息并从事营运活动。

约谈要求,“美团打车”不得有为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序、损害国家利益或者其他经营者合法权益等不正当价格行为,不得有价格违法行为,应当合理确定网约车运价,实行明码标价。公布的宣传广告中不得出现类似“一元钱出发”、“低价出发”等误导消费者行为、涉及低价恶性竞争的有关内容,已经发布的类似宣传广告应当予以撤销。

此外这次约谈还提到,“美团打车”现已设置的巡游出租汽车打车软件,在相关巡游出租汽车车辆和司机注册信息尚未接入上海市出租汽车信息服务平台,无法实现“接单顶灯状态转换”、“注册信息合法性比对”、“载客状态停止发送召车信息”等三大功能之前,不得开启巡游出租汽车打车软件营运业务,现已上线营运的应当立即予以整改。

美团打车也立即表示,将遵守政府管理部门的上述要求,积极整改、规范经营,切实落实企业管理的主体责任。

怎么说呢,颇有些出师未捷的意味。