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从非洲一路啪啪到东亚 我们祖先的混血史到底有多乱

从非洲一路啪啪到东亚 我们祖先的混血史到底有多乱
2018年03月22日 09:27 新浪综合
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　　来源：中国科普博览

　　欧洲人的蓝眼睛白皮肤1.4万年前根本就不存在

　　所有的欧洲人、亚洲人都带有至少1%-2%的‘尼安德特人’成分

　　北京田园洞人竟然和美洲亚马逊人有着“亲戚”关系？

　　在一个阳光明媚的早晨，

　　睡眼惺忪的你穿着拖鞋，

　　缓缓地走向洗手间

　　洗漱之际，你朦胧的双眼却立刻变得炯炯有神

　　因为。。。

　　镜中的你每天都在向你抛来一个永恒的“哲学”问题：

　　“我是谁？我从哪来？”

　　在科学高度发达的今天，

　　技术的进步让我们有能力在现实中追本溯源↓

　　“古DNA”研究，

　　作为这几年在我国发展迅速的科学领域

　　将有可能重新书写我国乃至整个亚洲的史前历史！

　　“古DNA的研究，世界正在看中国。”

　　而中国的古DNA研究，还得看她——付巧妹。

付巧妹在SELF讲坛付巧妹在SELF讲坛

　　作为《Nature》杂志评选的“中国十大科学之星”之一，头顶光环无数的付巧妹却是一个绝不随波逐流，个性十足的80后：因对社交媒体无感，差点错过《Nature》邀约；从不喝咖啡，只一杯白开水常伴左右；在德国玩攀岩，在美国练瑜伽。。。作为一个中国人，却帮助重写了欧洲最早的现代人类历史：

　　“帮助重写了欧洲最早的现代人类的历史，并希望用古人类遗骸的DNA改写亚洲的史前史

　　——《Nature》

　　作为古DNA学界泰斗——斯凡特。帕波唯一的中国博士生，付巧妹虽然年纪轻轻，却已收获颇丰——已然透过小小的古DNA分子，窥探到了古人类世界的诸多秘密：

尼安德特人（左）与现代人（右）尼安德特人（左）与现代人（右）

　　1.4万年前，蓝眼睛白皮肤的欧洲人是不存在的

　　1.4万年以后的欧洲人才出现了我们现在都知道的蓝色的眼睛。也就是说，欧洲人在1.4万年以前并不是蓝色的眼睛，而是深色的眼睛，甚至是深色的皮肤。而在1.4万年之后，虽然他们已拥有蓝色的眼睛，但皮肤依然是深色的，真正的淡色皮肤出现的时间比蓝眼睛还要晚。

　　北京田园洞人与美洲亚马逊人更为相近

　　出土于北京的田园洞人虽是东亚人，却没有在东亚人群内部找到与其更为接近的群体 。然而，付巧妹的团队在研究美洲土著人时却意外发现，田园洞人相较于美洲土著人中的其他人群而言，竟然跟亚马逊人群更为相近。这在很大程度上表明当时的东亚乃至整个亚洲，存在着非常复杂的遗传历史。

　　早期现代人的迁徙路径不是单一的

　　现代遗传学认为，早期现代人曾两次南线进入亚洲——即早一次仅进入大洋洲，之后一次才进入东亚。

　　但付巧妹通过一个自西伯利亚发掘的典型样本Ust’ -Ishim，发现早期现代人走进亚洲并非仅仅只有南线。这一样本个体生活于约4.5万年前，是在非洲与近东之外发现的有直接测年的最古老的现代人。根据“南线”假说，如果他是沿南线进入亚洲，那么他理应呈现出后期迁徙人群更为相似的遗传特征，而与早期的大洋洲人更远。然而研究发现，他与现代欧亚人并不存在更相近的联系。

　　这一研究结果至少说明：早期现代人的迁徙路径并不是单一的，也存在从北部进入亚洲的可能性 。

　　所有的欧洲人和亚洲人身上都有‘尼安德特人’成分

　　2010年以前，学界普遍认为现代人完全取代当时的古老型人类而延续至今，两者间没有任何交流。直到2010年，通过尼安德特人的基因组草图，我们才了解到尼安德特人对于现代欧亚人群有1%到2%（甚至更多如1-4%）的基因贡献，这说明当时的现代人与古老型人类是存在基因交流的。

　　此外，自罗马尼亚发现的一个约4.5万年前的男性现代人个体（oase1），经分析体内含有高达10%的“尼安德特人”成分。付巧妹经过研究证实：这一特殊个体的曾曾曾祖父母中有一个是古老型人类——尼安德特人！

　　我从来没有想过在国外待着

　　付巧妹如今已成为中科院古DNA研究室的主任，从一名参与者到带头人，付巧妹坦言要考虑的事情变得更多了；从多方筹措科研经费到确立下一步的研究方向，再到为团队选拔培养人才，事无巨细，付巧妹都要斟酌再三，从团队的整体角度思考大大小小的问题。

　　虽然身为一名女性科研人员要时常置身实验室搞研究，但付巧妹并不认为这会打破工作与家庭之间的平衡。她自信，家庭、事业并非鱼和熊掌，亦可兼顾；用她自己的话说便是：“对科研的热爱，会让你即使是在照顾家庭的同时，还会把工作做得非常好。”

　　历经七年的国外生活，面对许多国外机构抛来的橄榄枝，她却在事业的巅峰期回到祖国，组建起一支具有国际化水准的研究团队，并取得了一系列丰硕的研究成果。

　　“其实原因非常简单，因为我从来没有想过在国外待着。”

　　“我觉得我们应该把自己定义成国际团队，只不过我们这个国际团队在中国而已，不是说我们中国就比别人要差一些。”

　　古DNA并不像其它学科一样，能够立刻为人类带来触手可及的效益，这也间接导致了它长时间游离于大众视野之外。然而，人类要想在这长达万年的历史银河中描画出自己的模样，真正认识自己，就必须将目光放得更为长远。而透过古DNA，我们恰恰就能在快节奏的生活当中时不时地停下来，望一望从前那个“精彩”的“自己”。

　　古DNA本身以及与付巧妹志同道合的古DNA工作者们，值得我们全人类更多的关注！

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