对话孙宏斌：详解乐视困局和辞任乐视网董事长之谜

3月25日下午两点，野马财经在北京见到了辞任乐视网董事长之后的孙宏斌。

与以往西装革履的一贯形象不同，孙宏斌身着黑色牛仔和黑色中领体恤。急流勇退、暂释重负的他神色淡然，针对野马财经提出的核心问题皆做出了直面回应。

孙宏斌强调，自己提前卸任董事长，现在也成了一个普通的乐视网投资者。今天就以一个比较了解乐视情况的投资者身份告诉大家乐视网的真实情况。他告诫尚在局中的诸多中小投资者，乐视网负债数额极高，运营困难，而且碍于上市公司以及创业板的监管规定，无法引入新的资金，股价明显有人在炒，机构投资者基本跑光了，要注意防范风险。

野马财经对话孙宏斌

野马财经：您为什么提前卸任乐视网董事长？

孙宏斌：我要对散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者，现在有 33万散户，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。

辞任董事长也与此有关，很多投资者说因为看好我买入，省的抱了希望买入，将来股价再掉下来。乐视网2017年巨亏116亿，这种情况散户还奔着我买，将来散户亏了，我负不起这责任。

野马财经：乐视网具体的困难是什么？

孙宏斌：极度缺乏资金，已经资不抵债，现在乐视网有75亿债权，今年很多要到期，很多都是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。此外，版权摊销、利息每年就有20多亿，怎么做都很困难，赚的钱根本不够覆盖利息和债务。现金流也没有，利润也没有。

野马财经：乐视网现在这么困难，还有几条路可走？

孙宏斌：解决现在的困难，就要让钱进来。我们团队穷尽了所有的办法，总共有5条路。但是两条走不通：比如定向增发增资，引入新的股东，但是受乐视网2017年亏损的影响，按《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，需要连续2年盈利才能做，现在也做不了。

但是只剩下三条路：第一是破产重整。这不影响上市地位，而且是成熟方案。但是这需要监管层、北京政府、法院三方支持；第二、是卖资产还债，维持上市地位，但是现在没有资产可卖，如果后面还亏损，最后的结果可能还是退市；第三，最后是退市，退市我也不想看到。退市不退市我说了不算，而是依据创业板的退市规则，而现在乐视网情况，很有可能净资产为负，有极大的退市风险。

无论是走这三条路的任何一种，股价想维持在一个好一些的价格都很难。

野马财经：破产重整和退市您更倾向于哪个？

孙宏斌：我不愿意让乐视网退市，我相信任何一个股东都不希望它退市。如果破产重整能成功，就有解了，有可能就有其他战略、机构投资者进来了。因为《破产法》规定，债权高于股权。但是这个需要监管层、北京政府、法院三方支持。如果这也成功不了，那乐视网很有可能走到投资者都不愿面对的局面——就是退市。

野马财经：您对乐视网的价值判断是否发生了变化？

孙宏斌：肯定的，互联网失去用户了价值就发生了变化。

野马财经：乐视网2017年预亏116亿元里，计提和坏账准备有约80亿元，计提的比例够不够？

孙宏斌：很可能不够，还有亏损。

野马财经：解决乐视网的危机需要多少钱？

孙宏斌：百亿以上，并且还需要让钱合理合规的进来。

野马财经：乐视网变卖核心资产够还债吗，比如乐视金融牌照之类的？

孙宏斌：远远不够！

野马财经：您希望监管层让乐视网特事特办吗？

孙宏斌：我们希望按照规则来，而且我们只是持股8.56%的小股东，我们也做不了主。

野马财经：您对不在上市公司体系的乐视文娱（原乐视影业）和新乐视智家（原乐视致新，大屏电视）的未来怎么看？

孙宏斌：新乐视文娱和新乐视智家，我们都会想办法把它做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。乐视在智能电视领域还是领先的。

野马财经：你如何评价老贾？

孙宏斌：他的布局还是有前瞻性，但是摊子铺得太大了，现在没有办法。

野马财经：听说乐视体育当初有人出价90亿估值买，但是老贾没有卖？是不是存在当断不断的问题？

孙宏斌：就是当断不断啊，去年他还在说，乐视七子一个都不能少。

野马财经：您对小股东有什么建议？

孙宏斌：要看基本面，好好看公告，不要听消息瞎炒。现在我也是“散户”，我也投资失败，亏的更多。我以前是董事长，说什么都不符合规定，现在我卸任了，我可以和小股东一起骂。

野马财经：您投了乐视网100多亿，及时止损难吗？

孙宏斌：面对现实还是挺难的。但是，有这样的经历，对于融创未来的并购，这些失败也是很有价值的。

野马财经：当初您投资乐视的时候，想管理乐视网吗？

孙宏斌：没有，我就是投资。

野马财经：您还会继续投资乐视网吗？

孙宏斌：不会啦，融创中国也是上市公司，也有其他股东，我也需要给其他股东交代。

野马财经：乐视这笔投资对融创来说算失败了吗？

孙宏斌：肯定是失败了，我们投了乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。

一个公司缺钱，解决方案只有借钱或者增资。乐视影业之前按30亿估值，增资了10亿元，现在相对正常了，下一步还会增资，感兴趣的人也比较多。

新乐视智家问题复杂一些，乐视网有持股，但是，融创一增资股权比例超乐视网，就出表，涉及重大资产重组了，审批至少半年。

最复杂的是乐视网，因为是创业板上市公司，受限于很多监管规定，什么都做不了。没有任何金融机构或个人愿意借钱给乐视网。

野马财经：您后悔投资乐视网吗？

孙宏斌：我从来不后悔，我的字典里也没有如果。

野马财经：您投资乐视网有什么经验和教训？

孙宏斌：投资逻辑是对的：消费升级、美好生活、大文娱、大文旅、医养还是投资的重点。

但是对乐视网的财务和团队的判断有失误，乐视的团队能人辈出，挖来很多牛人，但是没有形成合力。我们融创是一个很坚硬的核心，很多人都是跟着我很多年，但是乐视团队的战斗力没有我们这样一只团队强。

野马财经：如果从乐视抽身，你的精力会放在哪里？

孙宏斌：乐视影业要融资，包括乐视网能帮助的还会帮，有13个文旅城要建设，如果都建完，我们在文旅板块里面也算是龙头企业。

另外，地产行业的机会还在并购上，好的机会都还会关注。

野马财经：金融降杠杆，对你们影响大吗？

孙宏斌：我们从去年10月份就没有在市场上买过地，我们一直在降杠杆。不过呢，大公司并购机会更多，小公司更难。对于我们来说，只要不买地，今年我们赚的钱就能把贷款还清了，我们现金流特别好。去年我们销售额超过3600亿。

野马财经：您对监管层有什么建议？

孙宏斌：成熟资本市场都是机构为主，希望慢慢能够培育机构为主的市场。乐视网现在换手率225%，我们和老贾都没有卖，所以大致一个股东卖了4次的概念，明显有资金炒作，投资者还是要防范风险。

关于孙宏斌对乐视网放弃幻想，面对现实，你怎么看？欢迎在评论中和野马君聊聊。