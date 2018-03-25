苹果宣布两件事:捐款协助学生脱贫 与清华建研究中心

苹果公司CEO库克

新浪数码讯 3月25日上午消息，“中国发展高层论坛2018年会”于3月24至26日在北京举行，主题为“新时代的中国”，苹果公司CEO蒂姆-库克（Tim Cook）出席本次会议，并在周日发表公开演讲。

称赞中国创新

库克说，苹果公司在中国有很长的历史，此前是中国规模生产的卓越能力吸引他把业务带到中国；而现在，中国以高质量制造著称，而且从来没有像今天这样引领创新。过去四十年，中国取得了令人瞩目的经济发展成就。

随着中国大力发展先进制造业和中国制造2025战略，全世界正目睹中国的创造和研发实力。中国不再只是简单的制造，也承载着梦想：“全球商业界在这里向这些成就致敬，这些成就是非常了不起的。”

苹果的两个重要行动

库克在本次演讲上宣布，苹果公司向中国发展研究基金会的“儿童数据中心计划”捐赠人民币2500万元，苹果公司希望通过此举，帮助30多万名贫困地区从幼儿园到初中的学生通过支持和培训找到脱贫途径。库克认为，必须要进一步支持教育、保护环境，让教育作为公平的手段，让所有人都能够获得公平的发展。

库克认为，企业代表的不仅仅是营业额和利润，还必须为应对中国和整个世界所面临的挑战做出贡献。比如，创造惠及所有社区的新经济机会，支持教育作为促进公平和环境保护的手段。

除了这项扶贫计划，库克还宣布，苹果公司与清华大学合作成立了一个联合研究中心，专注于机器学习、计算机视觉、增强现实和无线技术的先进技术研究。

这并非苹果公司第一次与清华合作，早在2015年库克访华期间，苹果公司就曾宣布与清华大学公共管理学院、清华大学数据科学研究院分别就“中国绿色创新夏季学院”和“ 2016年全国大学生智能设备Apps创新大赛”两个项目展开合作。旨在为大学生门提供了更好的学习和提高的平台，帮助和激励学生学以致用，解决社会实际问题。（晓光）