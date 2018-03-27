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李文星家属诉BOSS直聘：哪怕赔一分 能给个交代也值

李文星家属诉BOSS直聘：哪怕赔一分 能给个交代也值
2018年03月27日 09:08 澎湃新闻
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　　李文星家属诉BOSS直聘，“哪怕赔一分，能给个交代也值”

　　澎湃新闻记者 彭玮

　　2018年1月24日是农历正月初九，李文月的生日。但今年收到任何祝福都会让这个24岁的姑娘心情复杂。

　　她的双胞胎哥哥李文星比她早出生10分钟。2017年7月14日，哥哥的遗体被天津静海城关派出所民警发现于西五里村国道G104西侧一黑水坑内，四周空旷且陡，旁边有废弃垃圾。

　　2017年5月15日，李文星通过“BOSS直聘”APP投简历给冒用“北京科蓝”名义的传销组织，最终殒命。家人想知道他在传销组织的50多天里经历了什么，怎么会让他丢了性命。

　　2018年2月2日，李文星案被移交检察院，目前李文星被列为非法拘禁受害人，代理律师王殿学则倾向于申请将其列为非法传销组织被害人。此外，李文星的父母起诉了“BOSS直聘”运营方北京华品博睿网络技术有限公司，3月26日，北京市朝阳区法院受理了本案。

　　诉状显示，李文星父母请求法院判令BOSS直聘赔偿丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、财产损失费等共计230余万元。原告方需缴纳诉讼费12645元。

　　李文月想，这个官司“哪怕是最后花了一万，只赔了一分，给我哥一个明确的交代，也值。”

受理案件通知书 受访者供图受理案件通知书 受访者供图

　　新坟与心伤

　　正月初二，李文月由表姐、表弟等人陪着送了水果和饺子去哥哥坟上，还放了鞭炮。

　　一起去的弟弟回去之后，家里的老奶奶就晕过去了，掐人中才醒过来。奶奶就说是“撞上了”。（注：方言，就是被灵魂附上了的意思。）文月看不惯用迷信的事情解释一切，“我姐的孩子发烧也说是我哥的事。我发烧了，我姐让我也找人看看，我睡个觉第二天就没事了。根本就不是那么回事。这个年过得真萧条。”

　　她没让父母跟着去上坟。她不想让父母反复感受白发人送黑发人的痛楚。有次她带着人上坟，发现父亲偷偷哭着跟上来，她发现后拉着父亲就走。

　　痛楚却无处不在。每逢过年，他们家会把家谱贴墙上纪念祖先和故人。父母尚健在，李文星的名字就不能上家谱，只能单立个牌位摆在家谱旁边。然而这会提醒父母，他们彻底失去了儿子。

　　这个年，父亲李东平多数时间躲在屋子里睡觉，“我也不出去。人家拜年去，我没去。腿发软。”他原来会坚持晨走，“一走就八里地外。”他醒着的时候，就一直看手机，搜索新的信息，眼看关于孩子的新闻发酵、冷却、再无更新。“我孩子咋死的呢？还有人在管吗？”他遇到来人就会问一句，眼睛眨了又眨。

　　母亲明瑞菊把按摩颈椎的仪器套在脖子上，感受一波波震动。骨关节的痛感先于寒冬到来，一直持续到第二年。她不用去上坟，只要往那个方向走，就会不自觉地流泪。她清晰记得，李文星去年回家是腊月二十九（2017年1月26日），待到了正月初六（2017年2月1日）。

　　李文月乐观一些，她觉得父母比去年情绪好多了，哥哥刚出事那会儿，父亲老催着她去找人，总有孩子还活着的念头。李文月但凡犯难，父亲就跟上句“家里就你了，也不想办法，”或者更直接地说“滚出去”。她因此经常会在亲戚朋友家住几天再回家。

　　去年有几次文月半夜醒过来，发现父亲提着斧头站在她床边，还一直念叨有人来寻仇，最后发现是父亲自己疑神疑鬼。拿他没办法，文月只能眼看他枕着斧头睡觉。

　　文月放弃了在天津的工作，领着孩子回了老家，在镇上找了份计件临时工，年后就去报到，“这份工作离家近，好请假” 。在北京打工的丈夫希望李文月跟他一起，李文月不答应。渐渐地，丈夫不怎么跟她联系了。文月找到他，他才勉为其难地说出，“你家经济压力大”，“你不过自己的生活了吗？你只管你哥？”

　　案情不明朗，李家笼罩在一种难以挣脱的压抑中。

　　疯狂求职

毕业生李文星 中国青年网 图毕业生李文星 中国青年网 图

　　2016年6月，从“985”院校毕业后，李文星回老家德州陪了陪父母。父母在，不远行。他决定放弃资源勘查的对口工作，因为他怕老出远门，照顾不到父母。在堂哥的建议下，他在北京报了个为期四月的IT培训班学习Java，想日后找份相关的工作，还可以留在离父母不远的北京，父母为他支付了1.6万元学费。

　　2017年1月5日，培训班结业后，李文星与北京十环信息总公司签订劳动合同，担任开发部门的工程师。他说只要有人带他，不出半年他的收入就会更上层楼。然而，初涉职场的经历却没有想象中美好。

　　据妹妹李文月回忆，哥哥李文星在公司做得并不顺心。活虽简单，早上六七点出门，挤两小时的地铁才能到单位，晚上下班11点才能到家。公司的组长并不重视内向的他，他求教于人的想法就此落空。2017年3月2日，他因个人原因离职。

　　整个四月，李文星的生活如停摆一般，靠头两个月赚的6000多元，他在北京勉强支撑着。

　　自辞职后，李文星一直在找工作，但面试了10余家公司均未被录用，他不免有些灰心。此前BOSS直聘官网显示，他曾沟通过的职位有145个，投递简历15封。他的手头日渐拮据，但他也没有跟家里人说，他甚至想过再度转行。

　　2017年5月15日，李文星在招聘平台上发送简历。从早上的9点21分到下午3点29分，6个小时的时间李文星一共向20位“BOSS”发送了消息，唯一收到的回复来自“北京科蓝”人事部的薛婷婷。事后，经警方查明，2017年5月中旬“蝶贝蕾”传销人员曾在BOSS直聘软件上假借上市公司“北京科蓝软件系统股份有限公司”之名，对李文星进行电话面试并“录用”。

　　5月19日，在北京天通苑20平米的出租屋里，李文星收到了传销组织冒用“北京科蓝”名义发送的聘用通知函。这份所谓的Java开发工作每月基本工资5000元，试用期一个月，包住宿、交通，还有每天25元的餐补，转正后有五险一金。

　　他之前跟同学打听过“北京科蓝软件股份有限公司”的信息，评价是“虽然累点，但待遇不错”。当时他心里既高兴又忐忑。他并不想去天津，而且对方人力问他是否有贷款、是否毕业、是否单身，让他担心有传销之嫌。然而，他已经有两个月没找到工作，卡里余额不多，他无暇怀疑这家“5000元月薪包吃住的大公司”了，而是急需一份“能够养活自己”的工作。

　　当晚，他兴奋地跟母亲视频通话，说找到了新工作，公司派他去天津，短则两个月，长则半年，最终还是会回到北京，走技术路线，收入十几万起步，三年做到高级工程师。这种自信，母亲明瑞菊觉得似曾相识，就跟他当年说有十足把握赶上县城里上学的孩子。

　　同一时间，李文星将要去天津的消息告诉给自己高中同学丁页城。丁页城得知，电话面试的时候对方问了一些技术方面的问题，“他能够在技术上让文星比较信服。”

　　大学同学、同租的室友陈栋叮嘱他多加小心，随时联系，发送定位，李文星只说了一句：“一个月还回来呢，那边实在不行就回家一趟。”

　　入职迷途

　　2017年5月20日早上8点，李文星身上带着几百元钱，电脑和几件衣服出发了。他购买了一张10点27分从北京南站出发的城际列车票，11点22分，他抵达塘沽，目的地是聘用通知函上显示的滨海新区软件园。但当天下午14点41分，他发给陈栋的定位显示在天津静海的家世界商业广场上，与他本打算报到的地方相差约70公里。他跟陈栋发微信说，面试那个人不熟悉塘沽，要他再坐回去，员工宿舍不知道几人间。

　　据警方调查，当天到了静海之后，李文星就被骗至上三里村一传销窝点，由艾某某管理。

　　5月21号上午11点左右，李文星告诉陈栋，自己要去那家公司看看。但当天晚上8点突然又说自己离开天津前往石家庄了，给出的理由是“天津这边公司待遇不是之前所说的5000包吃住，在石家庄那边有一个同学的亲戚，是公司的管理层，可以推荐他入职。”

　　此后几天里，陈栋和李文星保持着断断续续地联系，后者回复他的语气总是冷冷淡淡。陈栋曾经起过疑心，但通过电话听到李文星的声音后他打消了顾虑。

　　陈栋回忆，李文星平时省吃俭用，自尊心强，即使有困难也很少跟身边的朋友说。

　　一直到5月25日，从不主动找人借钱的李文星突然向陈栋借钱。“我知道他的（生活）状况，就没有起疑心。”

　　李文星的建设银行卡交易记录显示，2017年5月26日，有人通过该卡从静海的ATM机上取款2900元。同一天，李文星将这笔钱交给了这个名为“蝶贝蕾”的传销组织，购买了一套根本不存在的化妆品，他的身份也随之从“帅哥”晋升为“老板”。

　　6月8日，李文星再次发来借钱信息，并说了一件只有他和陈栋知道的事情。陈栋正准备打钱过去，他突然说了一句：“你去海南的时候借了我1000块钱。”陈栋立马觉得“不太对劲。”他查翻了自己的微信和支付宝转账记录，并没有找李文星借过钱。“你确定吗？”陈栋问了一句，“那我记错了。”依然是李文星平淡的回复。

　　“你在哪儿呢？”陈栋追问，对方一直没有回复。他打电话给另外两个同学，让他们联系李文星，觉得“没有什么异常”，就没有放在心上。

　　同一天，丁页城也收到了李文星的借钱信息，“花呗换（还）不起了先借我500元。”想到李文星身上缺钱，他直接把500元钱转给了他。

　　李文星家属调取的通话记录显示，李文星5月份共49通电话，其中20日至月底23次。而6月份，这个数字削减为6次，其中两次是4日通话，4次为16日通话，多是亲友。他的手机号码6月4日充值一次，6月23日被挂失。李文星的行李箱、笔记本、电脑不见踪影，支付宝账号被注销，微信被解绑，招商银行卡、建设银行卡被改了密码。

　　事实上，李文星早已没了人身自由，警方调查发现，他连上厕所都有人看守，手机也被传销组织寝室长艾某某指示人控制了。

　　6月中旬，他又被转移到静海镇运河堤附近田某某管理的传销寝室。

　　他前后换过两次手机号码。2017年7月8日，李文星给母亲打的最后一个电话说：“谁打电话要钱你们都别给”。

2017年8月5日，天津，在距发现李文星遗体500米处的一个露天传销窝点，写有“蝶贝蕾”字样的笔记散落在地上。视觉中国 资料图　　2017年8月5日，天津，在距发现李文星遗体500米处的一个露天传销窝点，写有“蝶贝蕾”字样的笔记散落在地上。视觉中国 资料图

　　追踪凶嫌

　　去年7月15日，知道李文星出事后，母亲告诉了当时在天津的李文月。

　　她一直以为哥哥就在塘沽，就说坐地铁过去找，到派出所一问，发现人在静海。她当时就懵了。

　　天津市公安局物证鉴定中心出具的尸检报告显示，“男性尸体，尸长164厘米。发育正常，营养一般。黑色长发，顶部发长10厘米。尸体高度腐败，呈巨人观状。”被发现时，他背朝上漂浮在104国道旁的水坑里，口袋里有一个钱包，钱包里有身份证、现金111元、银行卡两张、公交卡一张。

　　一石激起千层浪，媒体涌向李文星老家的村庄。

　　因为媒体报道提及家庭住址，李氏夫妇担心传销人员寻仇，又觉家里不安全，就全部装上了监控。到9月，文月收到消息说抓到嫌疑人，她就跑去了天津。“我妈怕我出事，带的有刀，我姨夫车上放了根铁棍子。回来我才知道，其实啥事儿也没有，自己吓自己。”

　　后来警方又追加侦查。静海公安分局城关派出所2017年10月19日邮寄给李家一份《关于李文星死亡警情的调查情况》，其中提到——为逃避警方打击，艾某某准备将传销组织团伙转移至河北沧州，并开始遣散部分传销人员。7月12日晚，艾某某安排翟某某将李文星送往天津南站乘车返乡。翟某某在静海镇杨李院村李某某管理的寝室处将李文星接走，二人步行至静海镇陆家院村河堤处租乘了张某某驾驶的出租车。途中司机将车停在事发水坑附近，在旁边的砂锅车上吃东西，下车吃了块西瓜却发现车上的李文星不见了。

　　李文月联系上了一个“蝶贝蕾”里被解救出来的男孩，他最后一次见李文星是在2017年7月10日前后，他告诉李文月，他和李文星都长了疥疮，他的小腿跟是烂的，又痒又痛，李文星则更严重，脚肿得鞋子都穿不进，走路一瘸一拐。这样的话，李文星不太可能在短时间内自行逃走。

　　此外，寝室里的打手还会把人拉到隐蔽的地方打一顿，然后按住脸往人鼻子里灌水。这让李文月怀疑起了哥哥的死因，甚至怀疑水坑不是第一现场。

　　“尸检报告里唯一体现溺亡的是肺气肿。现在不可能二次尸检了，头次尸检也没有检小肠和硅藻之类。”李文月有些懊悔。

发现李文星尸体的水塘。视觉中国 资料图发现李文星尸体的水塘。视觉中国 资料图

　　2017年12月，警方通知家属说抓到了涉及李文星案的嫌疑人四名。2018年年初，天津市公安局静海分局向检察院移送案件，陈某某等人涉嫌非法拘禁。

　　李家在状告BOSS直聘的起诉书中写道，“非法传销组织竟然摇身一变成为规模上千人的上市公司，被告的审查失职直接导致李文星对传销组织的合法性信以为真，并最终酿成惨剧……”

民事起诉状 受访者供图民事起诉状 受访者供图
民事起诉状 受访者供图民事起诉状 受访者供图

　　李文星刚开始找工作的时候，母亲提醒过李文星不要轻信他人，还主动说起了2004年娘家的侄子误入传销，被关了四五天所幸逃出来了。当时是被同一个村子的朋友带进去的，所以完全信任对方所说的“活不累，收入高，身边还有人知根知底”。

　　李文星对母亲说，“我对传销多少了解，我又不傻。”

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