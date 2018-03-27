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MMM金融骗局创始人马夫罗季去世 留下14万个比特币

MMM金融骗局创始人马夫罗季去世 留下14万个比特币
2018年03月27日 12:01 新浪科技
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“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季（Sergei Mavrodi）“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季（Sergei Mavrodi）

　　新浪科技讯 3月27日上午消息，据俄罗斯塔斯社tass.com最新消息，著名庞氏骗局“MMM金融金字塔”、“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季（Sergei Mavrodi）因心脏病发作，3月26日在莫斯科医院病逝。目前，维基百科已经更新了谢尔盖·马夫罗季的个人资料。

　　1990年代，以谢尔盖·马夫罗季（Sergei Mavrodi）为首的三兄弟成立了一家以他们三人名字首字母命名的MMM投资公司，声称只要向MMM公司投资100美元，便可在半年内收回500美元，年终回报率高达400%。仅半年时间，MMM公司凭借它的“金字塔”式投资返还方案，吸收了数千亿卢布的资金。

　　1994年7月22日，俄政府突然公开声明，政府对MMM公司许诺的400%的年回报率持怀疑态度，政府也不保证对MMM公司投资的安全。至此，投资者才意识到诱人的承诺不过是一种欺骗，信心发生动摇，停止投资、要求兑付，金字塔彻底倒塌。MMM 骗局在俄罗斯破灭之后，谢尔盖·马夫罗季被判入狱四年半。出狱之后的谢尔盖·马夫罗季2011年卷土重来，打造了“MMM金融互助平台”，首创网络赚钱的互助金融，并进行全球化运营。

　　MMM金融互助平台也在早些年间传入中国，并衍生出许多模仿MMM金融互助平台的金融骗局。新浪科技曾在2015年独家首次报道了MMM骗局中国受害者《MMM月息30%被指庞氏骗局：提现变慢 有人已离场》，央行也曾预警，“一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失”，然而，仍有投资者进入这场击鼓传花的传销游戏。

　　马夫罗季改造后的MMM金融互助平台，想要成为MMM会员的人要购买比特币，通过在线为他们不大可能获得的高额利润作证以赢取奖励。媒体指出，这股风潮促使比特币的价格从2015年9月份的不到200美元，飙升到11月份上旬超过500美元。

　　据称谢尔盖·马夫罗季留下了约14万个比特币给其后人，这些比特币一旦进入市场，将对目前不断下挫的市场造成新一轮打击。(王上)

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