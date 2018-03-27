人类最聪明？拥有这些技能的生物可以轻易击败你

新浪科技讯 北京时间3月27日消息，据国外媒体报道，每个人可能都会觉得自己非常聪明。对，人类的确是一种非常非常聪明的生物。可是一些研究动物的科学家们也发现，有些你能做到的事情，动物也能做到，甚至做得比你还要更好。

为了探寻智慧的本质，科学家们对动物进行技能测试，并观察不同动物之间在思维方式上有什么差异。研究发现黑猩猩和乌鸦都能理解因果关系，但是它们的大脑却差异甚大——黑猩猩的大脑形态和人类相近，而乌鸦呢？它的大脑很小，取出来几乎可以放进汤勺里。通过对两种完全不同的动物解决同样问题思维方式差异的观察，科学家们希望能够解答脑科学中一个最为深奥的问题之一：一堆聚集在一起的神经细胞究竟是如何产生出智慧的？

在今天开展这样的研究恰逢其时。随着人工智能迅速兴起，人类社会越来越担心未来有否可能被机器人边缘化甚至完全替代。研究动物认知的科学家们对此的答案是：不必太过焦虑，因为我们或许早就与那些比我们更聪明的物种们在同一颗行星上共存了。

一、乌鸦的逻辑

鸟类的大脑非常小，结构简单，因此人们一直以来都觉得鸟类一定很笨。而且很多人都见到过有些笨鸟自己从窗子里飞进来，然后就怎么都飞不出去了。但英国剑桥大学比较认知学教授尼基·克莱顿（Nicky Clayton）却发现了乌鸦们隐藏的智慧力量。

在一项研究中，克莱顿的研究团队对比了人类儿童与乌鸦在解决一类问题时的能力。这一问题需要参与者理解因果关系法则：在一根细管子中灌入一定量的水，在水面上漂浮着食物（乌鸦的实验），或者玩具（人类儿童实验）。但是管子很细很深，孩子的手指头抓不到里面漂浮的玩具，乌鸦的喙伸进管子里也够不到里面的食物。那么，为了得到它/他们想要的东西，该怎么做？

乌鸦犹豫片刻，很快想到了往管子里投放小石块的方法，因为这样做可以抬升水面，最终顺利吃到食物。但是8岁以下的人类儿童的表现却并不好，几乎想不到解决问题的办法。

当然，这里的问题并不是说乌鸦就像一个8岁的孩童。克莱顿表示：“情况并非如此，他们不一样。乌鸦不去学校上学，它们也没有手，也不会说话。”我们看到的是，不知怎的，这种鸟类的大脑，在于我们的祖先分开，独立演化3亿年之后，竟然保留了与我们的大脑相似的逻辑思维方式。这两种物种的大脑就像苹果电脑和PC电脑：不同的结构，相似的功能。科学家们想要弄清楚，这种殊途同归的结果究竟是如何出现的。一旦我们弄清楚这个问题，我们将能够了解我们与这些鸟类之间的共同点在什么地方。这一过程或许也将触及智慧的本质。

二、灵长类的对决

它们并非我们的简化版本那么简单。尽管黑猩猩学习语言非常困难，但它们的确拥有非常好的空间感知和思维能力。2007年的一项研究对数以百计的黑猩猩，猩猩和人类婴儿进行了16项不同的认知测试，主要测试它们对于物体空间移动，因果关系法则以及合作交流等方面的能力。

在合作交流方面，人类儿童得分明显高得多，比如用手指向某个物体以吸引同伴注意等等。但是猩猩在对工具的使用以及与空间思维有关的测试中击败了人类儿童。美国亚利桑那大学亚利桑那犬科认知中心主任伊文·麦克林（Evan MacLean）同时也对灵长类智慧现象进行研究，他表示：“它们能够以一种灵活的方式理解周围的世界。”

在另一项测试中，数字不断在屏幕各处闪现，人类儿童和猩猩分别被要求记忆不同数字出现的位置。结果显示，猩猩能够以明显比人类更快的速度记住这些信息，这显示它们在空间思维方面具有超越人类的能力。

三、蜜蜂的秘密

智慧的人往往能够对自身的能力做出比较客观准确的估计。但是能力不足的人却往往倾向于高估自己的能力。这种现象在心理学上被称作“邓宁-克鲁格效应”，简称“达克效应”。这是元认知方面出现了差错：当事人难以准确估算自己知道什么和不知道什么。

研究显示蜜蜂世界里似乎不存在这样的问题。在一项由澳洲麦夸里大学的生物学教授安德鲁·巴伦（Andrew Barron）领导的研究中，蜜蜂被训练来判断两根水平方向的线条哪根高哪根低，如果判断正确，会有蜜糖水奖励，反之，会有苦涩液体的惩罚。随后，巴伦将两根线条并排放置，从而使得要想正确回答这个问题变得不可能。这样做的结果是，很多蜜蜂前来查看一番之后就直接离开了。这些机灵的小蜜蜂们似乎正确地估算了自己的知识，并发现自己似乎无法理解这一新情况，因而不可能拿到奖励。

这其中的谜团在于，就凭蜜蜂这么微型的大脑，它们怎么可能能够达到如此的智慧程度？比如说，蜜蜂能够非常精准地记住开的最好的花在什么位置，以及飞过去最近的路线，但是它们的整个大脑一共才只有100万个左右的神经细胞。这是怎么做到的？

为了理解这个问题，巴伦和同事们正在尝试制作类似的微型大脑模型，并将在未来被安装到一个微型四轴飞行器上。这样做的目的是测试他们研制的模拟蜜蜂大脑是否能够起效。巴伦说：“我们在尝试建立蜜蜂大脑的模型，我们当然也想让它真实地飞起来看看。”

四、海洋里的智者

章鱼和墨鱼将自身的脑细胞分散到身体各处，它们的触手内含有它们全部神经细胞数量的3/5，甚至这些触手很多时候是不需要大脑指令，自己会做出一些行动的。如果你切下章鱼的一根触手，你会发现这根被切下来的触手还在继续扭动，差不多可以持续一个小时。并且这些触手显然能够识别自身：它们会捕捉小鱼，但是从不会相互缠绕扭结在一起。

章鱼还会依靠它分散型大脑来实现皮肤形状和颜色的变化，模仿海底的岩石或是其他东西。对于这种动物的研究目前还仍然非常不全面，但是科学家们认为这种能力似乎是部分受到意识支配的行为。比如科学家们观察到章鱼会有规律的搏动身体来迷惑猎物，一些雄性章鱼会模仿雌性章鱼的动作，来迷惑其他雄性章鱼，以避免遭到攻击。

这种黏糊糊的海洋生物在亲缘关系上更接近贝类，而不是鸟类或是灵长类，但它们却显示出在解决问题方面令人惊讶的灵活性和智慧，在思维的某些方式上和人类极为相似，但我们对于这种智慧的来源却仍然一无所知。

五、鸽子的多任务进程

鸽子们如果飞进了房间里，有时候确实还真不知道怎么飞出去，看起来有点蠢。但是如果说到多任务工作，那么它们将瞬间变身超人。德国鲁尔大学神经科学家萨拉·莱茨纳（Sara Letzner）去年就进行了一项测试。

研究涉及15名人类和12只鸽子。在实验中，人类和鸽子都必须根据信号，从进行中的一个任务中停下，并以最快速度切换到另一个不同的任务。这种切换要么是在第一个任务停下之后立即切换，要么中间安排了大约300毫秒的延时。

第一种测试情况是真正的多任务进程，意味着两种任务进程必须在大脑中同步进行，也就是停止第一种任务并转向第二种任务。鸽子和人类在这样的双重压力下都表现出相同程度的反应延长。

第二种情况稍有不同，在两个任务的转换期间被加入了一个短暂的延时，这一过程中大脑内会有不同的变化：两个不同进程信号，也就是停止第一个任务和转向第二个任务会向乒乓球一样来回转换。为了应对这种情况，大脑内的神经细胞之间必须不断相互交换信息。研究人员猜想这种情况下，鸽子的表现可能会比人类更好，因为它们大脑内的神经细胞密度更高，这使得信号的交换速度更快。实验结果的确如此，鸽子的反应速度要比人类快大约250毫秒。

六、聪明的狗狗

“追踪者”（Chaser）是一只牧羊犬，它已经学会了1000个单词甚至还了解部分基本语法，比如它能够理解“把飞盘拿到球那里去”，和“把球拿到飞盘那里去”两句话意思的不同。

毫无疑问“追踪者”是一只聪明的狗，但它绝不特别。所有的犬类都具有出色的社交能力，而交往需求正是语言诞生的基础。

最近，美国亚利桑那大学的科学家伊万·麦克莱恩（Evan MacLean）对552只狗进行了测试，内容和上文提到的2007年对人类婴儿和灵长类动物进行的测试相似。

结果显示，在与社会交往有关的方面，比如根据人类的指向观察某个方向，或者跟随，服从，合作等方面，狗都要超越其他灵长类动物。在这些维度上，狗相比其他灵长类动物，似乎更加接近人类。

七、小鸟教你如何维系一段婚姻关系

正如很多离婚律师所熟知的那样，人类并不擅长让自己的伴侣感到快乐。在这一点上，我们应该向新西兰知更鸟学习学习。

和你一样，这些小鸟们也喜欢换换口味。如果连续吃了几条蛾子幼虫，它们也会想吃点面包虫。和你一样，它们有时候也会专门带一点给自己的伴侣吃。

但和你不一样的是，这些小鸟们知道该如何正确的讨女孩子欢心。在一项2017年开展的研究中，剑桥大学的科学家们发现，当一只雌性知更鸟吃了几条蛾子幼虫或者面包虫之后，她的伴侣就能猜到她接下来更想吃哪种虫子。似乎他能够从女孩子的行为上读出她的心思。不过，关于这些小鸟们是否能够在报纸上开设专门的婚姻关系咨询专栏，目前科学界还没有相关研究。（晨风）