iPhone X廉价版曝光：6.1寸LCD全面屏

按照惯例，苹果将在今年秋季发布新一代iPhone。根据此前曝光的信息，苹果今年将推出三款iPhone：第二代iPhone X、iPhone X Plus和廉价版iPhone。三款iPhone的共同点是拥有刘海设计的异形全面屏，支持Face ID面部识别。

据macrumors报道，RBC Capital Markets分析师Amit Daryanani透露，廉价版iPhone X采用了6.1英寸LCD全面屏，售价799美元（约合人民币5000元），它将取代iPhone 8系列的位置。

第二代iPhone X将采用5.8英寸OLED全面屏，售价899美元（约合人民币5600元），分析师表示，iPhone X高达999美元的价格在一定程度上限制了iPhone X的销量，所以第二代iPhone X调至899美元有望刺激销量。

而999美元（约合人民币6300元）的空缺将由iPhone X Plus来填补，它采用了6.5英寸全面屏，也是三款iPhone中综合实力最强的机型。