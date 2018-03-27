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央视评论：谁说“中国人愿意用隐私换便利”？

央视评论：谁说“中国人愿意用隐私换便利”？
2018年03月27日 21:28 央视新闻
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　　本文来源：央视评论员、新华视

　　在昨天的中国发展高层论坛上，百度董事长兼CEO李彦宏表示，“中国人对隐私问题的态度更开放，也相对来说没那么敏感。如果他们可以用隐私换取便利、安全或者效率。在很多情况下，他们就愿意这么做。当然我们也要遵循一些原则，如果这个数据能让用户受益，他们又愿意给我们用，我们就会去使用它的。我想这就是我们能做什么和不能做什么的基本标准。”此言一出，引起很多网友的关注和争论。为了方便，用户真的愿意用隐私为代价换取吗？到底是愿意还是无奈？

　　安装一个App 用户需要开放10多项权限许可

　　在山东济南工作的张敏下载了一款手电筒软件。在下载页，这款软件被标注为“官方、安全、MTC认证”，已被下载过1856万次。安装时张敏发现，该软件要求获得通讯录、拍摄照片和视频、录音、位置等10多项与之主要功能无关的权限。“只有手电筒照明功能，只使用摄像头即可，要通讯录这些无关的权限干嘛呢？”张敏对此表示质疑。

△图/新华视点△图/新华视点

　　记者调查发现，张敏遇到的并非个别现象。如另一款下载量为1998万的手电筒软件，要求获得的权限竟然多达30项。

　　程序任性“越权” 用户无奈接受

　　有用户表示，“虽然知道这样做会泄露隐私，但为正常使用软件，不得不‘被同意’、 ‘被授权’。”

　　业内人士指出，当前不少App，你一旦装上，就几乎成了透明人，没有任何隐私可言。部分手机App“越权”获取的用户信息，已成为公民个人信息泄露的主要渠道之一，并由此衍生出规模庞大的“黑灰”产业链。中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调查报告2016》显示，仅在2015年下半年至2016年上半年，我国网民因为垃圾信息、诈骗信息、个人信息泄露等遭受的经济损失达915亿元。

　　在数据就是资源的当下，商家们想要抢占宝贵资源，是不是也得在保证用户隐私安全的前提下进行呢？谁来保护用户的隐私安全？

　　央视评论

　　李彦宏这番话引发舆论反弹，并不意外。但百度选择在脸书焦头烂额、全世界眉头一紧之际说出这样的话，有点意外。而人们最害怕的，不是李彦宏往枪口上撞说了错话，而或许是他说了真心话，是科技巨头对用户核心利益的熟视无睹，成为一种脱口而出。

△图/视觉中国△图/视觉中国

　　在使用权面前 用户“不得不”让渡隐私权

　　中国的用户何曾不在意自己的隐私？当算法与大数据正以水银泻地一般进入各领域，无论算法推荐新闻、大数据消费，还是基于大数据的公共治理，大数据无处不在，也正给这个时代带来惊喜。但随之而来的也有隐私问题。算法推荐让新闻无比精准，也将个人阅读习惯完全记在账上；电商平台上稍作浏览，同类商品立马展现在其他网页，用户毫无隐私可言；疑似大数据杀熟案例相继曝光，数据巨头是不是要将消费者的剩余价值吃干榨尽？当大数据为时代精准画像，人们却仍在继续使用，这难免就有成为透明人的忧虑。

　　即使国内用户的习惯，恰如李彦宏所讲，为效率可以放弃隐私，但那并非他们“愿意”，而是“不得不”。随着各色电信诈骗曝光，网站撞库风险加剧，用户对于自己的隐私何尝没有清醒认识？但完全靠自己捂住隐私，非不为也，不能也。相对应的，一个垄断平台比谁都清楚，当“互联网+”重新界定生活方式，在各色长长的协议上，用户除了按下“同意”，其实别无选择。用户选择不断让渡隐私权、在使用权面前低头，除了“离不开”，无非是基于这样一种最后的信念：大公司至少比小公司靠谱，他们能够守护隐私，这对企业也有利。

△图/视觉中国△图/视觉中国

　　为大数据使用建立更完善的原则

　　信任绝不应该被辜负，焦虑应该被更妥善地回应。面对迭出的大数据负面新闻，科技巨头恰恰应挺在前面，以切实行动给人以信心。当然，仅仅表态依然不够，当数字规则远远落后于数字生活，当务之急是为大数据使用建立更完善的原则。

　　两会期间，就有委员建议应进一步完善网络安全法，对用户数据保护进行更清晰的定义，制定用户隐私信息保护“三原则”。这三原则其实也说出了很多人的心声，因为无论是将数据信息视作用户个人资产，还是保障用户对数据使用的知情权、选择权，或是明确互联网公司对用户数据信息的安全责任，都将有力地提升用户的数据利益。事实也是如此，当人们的消费越来越多地体现为数字消费，对消费者安全权的保护也应该从传统意义上的人身安全权、财产安全权向数据安全权拓展。

△图/视觉中国△图/视觉中国

　　立足互联网时代，数据已成为界定一个人网络属性的细胞，它早已不再是“身外之物”。脸书的危机足以表明，数据滥用将会带来不可控的后果，对数据的保护，再怎么用力都不为过。而要保障个人隐私权利，保证大数据不被异化，既需要监管部门尽快拿出强化隐私保护的互联网法则，也需要科技公司更有良知、更有担当，让大数据在善意的边界内蓬勃发展。这一点，脸书看起来似乎是懂了，百度也必须得懂。

　　文丨央视评论特约撰稿 之山

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