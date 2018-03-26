李彦宏：百度研发投入累积超100亿元 AI上将继续投入

新浪科技讯 3月26日上午消息，今天，中国发展高层论坛2018“新时代的中国”在北京钓鱼台国宾馆举行，百度公司董事长兼首席执行官李彦宏在会上以“中国经济的新动能”为主题发言，他提到：

1、每天因为汽车事故500个人死掉，没人关注，但Uber出一次事故，全世界都非常关注，这就类似狗咬人不是新闻，人咬狗就是新闻；

2、中国的消费者在隐私保护的前提下，很多时候是愿意以一定的个人数据授权使用，去换取更加便捷的服务；

3、研发上投入累积超过100亿人民币了。AI上我们还会持续投入，人才很贵，但我们愿意花这个钱。(辛苓)

以下为李彦宏演讲及问答环节发言实录，由新浪科技整理：

中国刚刚开完两会，在总理工作报告里提到互联网+和人工智能，前者是过去5年中国经济高速成长的一个动力，后者提到的背景是说面向未来，我们要加大这方面的投入。 我觉得这个很有道理。互联网本身的成长在中国已经遇到瓶颈，人口红利逐渐在消失，每人每天上网时长就那么长，这时互联网成长的动力成为问题，现在网上推广成本和线下差不多，甚至更贵，这时需要新动力，就是人工智能。

中国非常愿意利用新技术，无人车无论研发还是制造都处在还比较领先的位置。4个月后，我们和金龙合作的无人驾驶小巴就会量产出现。这是一辆完全自动驾驶的车，一开始会现在相对封闭的区域首先尝试起来。无人驾驶技术目前在开放道路上还没有成熟到摆脱司机，但是这项技术成长很快，我相信未来3-5年时间就会进入开放道路。

今天无人驾驶出一个事故大家就非常关注，类似狗咬人不是新闻，人咬狗就是新闻，每天因为汽车事故500个人死掉，没人关注，但Uber出一次事故，全世界都非常关注。 整个无人驾驶是一个非常巨大的产业，有很长的产业链，也不仅仅涉及中国，全球都会参与，所以我们认为一个开放的态度会更受益。

中国人现在接受新事物的态度是更开放的，在这个角度看，自动驾驶会在中国更快的普及开。 中国制造方面，会有新的物种出现，原来是音箱，一个小的电器，现在是智能音箱，原来是电视，现在是语音可以直接操控的电视。

中国制造现在正在发展为中国智造，任何一个设备，都应该应该有一个接口，是能听懂人的语音的。以后机器能听懂人话，人就不需要学习工具了，工具学会听懂人。

政策方面，中国也非常开放，最近北京开放了105公里的道路供无人驾驶车进行测试。这个意义很大，北京不是普通城市，他拥有2000多万人口，是一个大国之首都，政治性非常强的城市，现在对这项技术也开放，这非常不容易。

我们的员工非常勤奋，经常加班。中国数据的庞大也非常庞大，这些都是优势。

演讲结束，李彦宏回答了关于“隐私”与“数据投入”的问题。

关于隐私，李彦宏讲到：

政府、企业的数据开放，有助于人工智能产业的发展，AI企业的能力也将会呈指数级上升。当然，我们也非常重视隐私问题，以及数据的保护问题，用户信息安全保障是所有互联网公司的生命线，我们有责任保护用户信息安全不被侵犯。

在过去几年中，中国也越来越认识到这个问题，也在加强相关法律法规的建设。同时，用户的一些个人数据实际上能够帮助互联玩企业为之提供更好的服务或产品。比如，用户在电商、购物网站上的习惯、关注的品类等等信息，有助于网站为用户提供更贴心、更高效的服务。中国的消费者在隐私保护的前提下，很多时候是愿意以一定的个人数据授权使用，去换取更加便捷的服务的。因此，我们需要在保障用户信息安全和运用用户数据为之提供更好服务之间，找到更好的平衡点。当然，这一切都要遵循一定原则，要在保障用户数据权益的基础上，用这些数据让所有人受益。

其次， 关于研发投入，李彦宏说到：

研发上投入累积超过100亿人民币了。AI上我们还会持续投入，人才很贵，但我们愿意花这个钱，我们请到硅谷那边的人才来北京工作的话，我们会给他加薪15%左右，如果北京的同事要去硅谷工作的话，我们会把工资降15%左右，因为我们的市场主要在中国，在中国工作给我们带来的效率会更高，产出会更大。